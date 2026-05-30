Dva boomři na Mundialu v Mexiku
Dnes se všude v souvislosti s fotbalovým mistrovstvím světa používá název World Cup. Ale my pamatujeme časy, kdy se říkalo a psalo Mundial, přeloženo ze španělštiny prostě světový. To bývalo v dobách, kdy přehlídku světového fotbalu pořádalo dvakrát Mexiko.
V roce 1970 jsme mohli vidět i naši reprezentaci, tedy i to, jak ligou vyšťavení kluci neměli v té dvoutisícové nadmořské výšce sílu na druhé poločasy a vypadli hned po skupině. V roce 1986 neměla reprezentace sílu ani na postup, a ač se zpívalo, že „všichni už jsou v Mexiku“, naše reprezentace tam nebyla. A samozřejmě já a můj parťák Vašek také ne. Tehdy nám bylo o osmdesát let méně, zatímco dnes je nám už 146!
To se musí napravit, řekli jsme si jednoho červencového dne roku 2025 a začali konat. Zatímco minule jsme byli na šampionátu, který skvěle uspořádal Katar na území menším než střední Čechy, tentokrát tu byla jiná výzva. Doslova opačný extrém. Turnaj pořádaný USA, Kanadou a Mexikem, tedy od Vancouveru po Mexico City. Čtyři tisíce kilometrů vzdušnou čarou a stejná vzdálenost od Atlantiku, a tedy NYC, k Pacifiku a LA.
Bylo potřeba něco vybrat a volba padla na Mexiko. Na rozdíl od dvou severnějších zemí jsme tam ještě nikdy nebyli nejen na fotbale, ale vůbec.
Koupili jsme letenky přes oceán, naplánovali přelety mezi Guadalajarou, Monterrey a Mexico City, vyhledali jsme ubytování a sháněli informace.
A také se začaly dít zajímavé věci. Nakonec jsme zažili něco neskutečného, stalo se to, na co by asi žádná sázková kancelář ani nevypsala kurzy, protože by na to nikdo nevsadil.
A tak jsme si řekli, že tento „zázrak“ vysvětlíme a budeme o našem dobrodružství, které začalo už loni v červenci a pokračuje dosud, psát blog. Začneme prvním dílem 1. června, tedy týden před odletem, a hodláme něčím zajímavým z cesty dvou boomerů na Mundial přispět každý den až do konce června.
