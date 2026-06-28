Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Zvládli jsme víc, než jsme čekali!
Podle plánu, tak, jak jsme si to někdy na konci loňského léta s Vaškem naplánovali. Neřešili jsme, zda bude na turnaji česká reprezentace, my se rozhodli pro zemi fotbalu zaslíbenou, která na rozdíl od větších a bohatších spolupořadatelů má obrovskou fotbalovou tradici. A nezklamali jsme se!
Fakt, že nějaká vyšší moc zařídila, že do našich předem narýsovaných plánů zapadli čeští fotbalisté, byl jakousi odměnou za naši odvahu a troufalost.
Bohužel nedopadli slavně, však to schytávají ze všech stran, ale my jsme jim vděčni. Vždyť místo nich bychom viděli v Guadalajaře a pak v Mexico City buď Iry, nebo Dány.
Takto jsme měli možnost prožít to nepopsatelné napětí a vidět na vlastní oči, jak to na hřišti vypadalo.
A věřte, je to jiný pohled a jiný zážitek, než sedět ve čtyři ráno u obrazovky, být odkázán jen na to, co se vám rozhodne režisér přenosu ukázat, a k tomu poslouchat názory a moudra komentátorů, kteří také celé hřiště nevidí, protože sedí v pražském studiu, a tak mají pohled zkreslený.
Proti Jižní Koreji, jednomu z nejlepších týmů Asie, to bylo drama s nešťastným koncem. Ten zápas měl skončit nerozhodně, nás zaujala snaha našich v závěru ještě něco se smolným vývojem udělat, avšak soupeřův gólman se dvakrát vyznamenal.
Málokdo si u nás doma uvědomí, že Jihokorejci trénovali v Guadalajaře dva týdny před zahájením, odpadlo jim náročné cestování. Mimochodem, o možnostech a fotbalové vyspělosti obou zemí napovídá zajímavé číslo – soupeřův tým po celou dobu provázelo asi sto, ne-li více, zástupců médií. Česko bylo schopno vyslat sotva čtvrtinu.
Bohužel, tímto výsledkem byly postupové karty rozdány v náš neprospěch. Zápas s Jižní Afrikou jsme viděli také jen v přímém přenosu, tak se raději zastavme u třetího a rozhodujícího souboje s Mexikem.
Znovu musíme být vděčni, stejně jako stovky až tisíce českých fanoušků, kteří na Aztécký stadion dorazili, že jsme měli unikátní možnost díky postupu repre zažít něco neopakovatelného. Více než poločas jsme také mohli doufat, že to bude právě náš tým, který utne sérii 24 domácích zápasů bez porážky. Paradoxem je, že domácí rozhodli ze dvou brejků, a navíc po individuálních chybách české defenzivy.
To v důsledku znamenalo, že se reprezentace vrátila do Prahy o den dříve než my.
Na rozdíl od ní my můžeme s uspokojením konstatovat, že nám Mexiko dalo dokonce více, než jsme si plánovali.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeři: Svět dříve vs. Svět dnes
Komentář: Musím se přiznat, že tak trochu „boomrovský“ jsem na nástup chytrých telefonů žehral. Mám za to, že přinášejí více škody než užitku. Sociální sítě, teď už i AI a kdovíjaké jiné technologie a aplikace, bleskovou rychlostí mění to, na co bylo lidstvo zvyklé. I proto jsme s Vaškem zvolili téma konfrontace pro naši cestu. Musíme ale jednoznačně přiznat, že bez chytrého telefonu, který umí zprostředkovat a zařídit vše potřebné, bychom tuto cestu nemohli realizovat. Nedá se nic dělat – v souboji Boomer vs. moderní svět vítězí jednoznačně moderna.
Stav zápasu: 9:14 - jasná výhra pro Moderní svět
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Účastníci zájezdů nemají kritický karabáč!
V pátek, v předposlední den naší výpravy do Mexika za fotbalem, už jsme nikam necestovali. Téma, jak se ukázalo, přicestovalo za námi.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Závěrečný jedenatřicetihodinový test odolnosti
Po dvanácti dnech cestování, na které navázaly tři dny odpočinku na břehu Karibiku v Cancúnu, jsme se vydali splnit poslední úkol. Šlo o jakýsi zátěžový test odolnosti dvou boomerů cestujících po Mexiku za fotbalem.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Zázrak na třetí pokus?
Úterý 23. června a je charakteristické dusno před bouří. Zdá se, že zde v Cancúnu doslova, ale i v přeneseném slova smyslu. Česká reprezentace právě trénuje v Mexico City a má jistotu, že pravá fotbalová bouře ji zítra čeká.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Messi Boží ruku nepotřebuje
Téměř dva týdny jsme cestovali po Mexiku křížem krážem za fotbalem. Nyní se situace otočila, jsme v Cancúnu na břehu Karibiku a fotbal přichází prostřednictvím televizních přenosů za námi.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Po návratu padaly facky v Ruzyni
Dnes je neděle 21. června, první letní den. Vedra doma vyhánějí lidi k vodě nebo k bazénu. Vedra tady v Cancúnu nás vylákala z apartmánu k bazénu nebo k vodě, konkrétně k vlnám modrého Karibiku.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Převrácený nakladač dnes dopoledne vážně zranil muže na Bruntálsku
Převrácený nakladač při sběru sena v Hošťálkovech na Bruntálsku dnes dopoledne vážně zranil...
Na Karlovarsku projel v podvečer vlak návěstidlo, hasiči evakuovali 30 lidí
V Nové Roli na Karlovarsku projel dnes v podvečer vlak návěstidlo. Hasiči z něj evakuovali 30 lidí....
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od...
Na Vysočině naměřili nejvíce v Dukovanech, kde bylo 36,9 stupně Celsia
Na 13 meteorologických stanicích na Vysočině dnes zaznamenali teplotní rekord. Nejvíce naměřili v...
- Počet článků 27
- Celková karma 7,82
- Průměrná čtenost 106x