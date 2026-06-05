Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Žebříček FIFA není dogma aneb Proč má současný tým šanci
A ten hon začíná. Už za týden touto dobou budeme znát výsledek úvodního zápasu s Jižní Koreou. Listujeme soupiskami soupeřů a sledujeme diskuse doma. Hodně se řeší, v jaké pozici vlastně náš fotbal na mistrovství světa odjíždí. A jako pamětníci musíme říct: lidé mají krátkou paměť. V New Jersey hrálo Česko, aktuálně 41. tým žebříčku FIFA, s Guatemalou, které patří 96. místo. Bývaly doby, kdy bylo české pořadí jiné a převažovala tendence ho znevažovat.
Když jsme s Vaškem působili u národního týmu a na svazu v té špičkové éře mezi lety 1996 a 2006, mívali jsme v kabině hvězdy první velikosti. Nedvěd, Rosický, Čech, Koller, Šmicer. Tehdy se česká reprezentace v žebříčku FIFA vyšplhala až na fantastické druhé místo na světě.
Tehdejší nevěřícnost a tenisová matematika
Paradoxní je, jak to tehdy většina fanoušků i našich novinářských kolegů zlehčovala. Prý není druhé pořadí možné, když na velkých turnajích nejsme na stupních vítězů. Mnozí to brali jako nějaké úřednické číslo od stolu a vůbec nechápali, že žebříček FIFA funguje úplně stejně jako ten v tenise. Je to tvrdá matematika postavená na dlouhodobých výsledcích jednotlivých zápasů. Existují tenisté, kteří nevyhrávají grandslamy, a přesto pravidelně sbírají výhry na turnajích a dostanou se třeba i do první desítky. Být druzí na světě byl absolutní unikát. Tehdy se to bralo jako nějaká chyba ve výpočtu, dnes na to koukáme jako na sci-fi.
Momentálně jsme v žebříčku spadli na 41. místo. A najednou ti samí kritici, kteří druhé místo zlehčovali, používají tuto příčku jako hlavní, ne-li jediný argument, proč nemáme v Mexiku co pohledávat. Jenže jde o fotbal a ten je mezi všemi kolektivními sporty naprosto výjimečný. V žádném jiném odvětví není taková konkurence a vyrovnanost.
Když patnáctý padne s šedesátým
Ve fotbale zdaleka neplatí papírové předpoklady tak jako v jiných sportech. V basketbalu nebo házené (o ledním hokeji s jeho asi deseti zeměmi splňujícími měřítko kvality nemá cenu diskutovat) favorizovaný tým ze špičky téměř nikdy neprohraje s někým z páté desítky. Rozdíly jsou moc velké. Ale fotbal? Tady může patnáctý tým světa kdykoli v zápase dostat facku od šedesátého. Třicátý od devadesátého. Rozhoduje momentální forma, taktika, jeden odražený míč nebo penalta.
Ta generace z roku 1996 nebo 2004 měla obrovskou individuální kvalitu, která rozhodovala zápasy sama o sobě. Dokázala jako jediná vyhrát kvalifikaci bez ztráty bodu a stoupala žebříčkem. Současný národní tým, který tak neuvěřitelně vydřel baráž, takové globální megahvězdy v top klubech nemá. To ale neznamená, že na světovém šampionátu nemůže obsadit výrazně lepší pozici, než je 41. příčka na žebříčku FIFA. O to víc se ale musí sázet na pevný a odhodlaný kolektiv, na bojovnost a využít své přednosti. Tak jako v baráži. A právě proto jim věříme. Jsou hladoví, drží spolu, a když v červnu nastoupí v Mexico City proti domácím, rozhodne devadesát minut na trávníku, ne nějaká tabulka v počítači FIFA v Curychu.
PS: A je tu ještě jeden paradox – mám v živé paměti, že na šampionát do Chile 1962 odjížděli svěřenci Rudolfa Vytlačila v roli totálních outsiderů a přivezli stříbro. V roce 1996 na EURO v Anglii nikdo nevěřil v postup ze skupiny, a bylo z toho stříbro. Tentokrát to s pravděpodobností rovnající se jistotě stříbro nebude. Ale je potřeba vzít v úvahu, že mapa fotbalového světa a Evropy se změnila. V roce 1962 měla FIFA jen 101 členských asociací, nyní jich má 211. V UEFA se v roce 1996 sdružovalo 48 evropských zemí, ale více než desítka států vznikajících po rozpadu Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie neměla ještě patřičnou úroveň. Nyní má UEFA 55 členských zemí.
Dnešní soupeř: Realita na trávníku vs. Statistiky a analýzy online
Komentář: Dnešní fotbalový svět je posedlý daty. Počítače v zápase online spočítají procentuální šance na dosažení gólu podle xG, držení míče, naběhané kilometry a kdovíco ještě. Jenže fotbal se pořád hraje nohama a srdcem, ne na kalkulačce. Hrají ho lidé a člověk je tvor chybující... Realita říká: Kdyby rozhodovaly tabulky a statistiky, nemusíme do Mexika vůbec letět a body si můžeme poslat mailem. Naštěstí se o vítězi rozhoduje až na hřišti.
Stav zápasu: 4:1 – OPTA a další počítačové vymoženosti jsou jen berličkou pro experty v televizním studiu.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku: Když stávka na letišti děsí a dvě písmenka pomáhají
Pozemní personál letiště v Bruselu a bohužel i v Amsterdamu v úterý stávkoval. Linka odlétající z Ruzyně v 18:30 byla zrušena. Na ni ale navazuje let přes oceán do Mexico City, a ten se tak nedal stihnout. A je tu problém!
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku Jak se zakládalo PR na svazu a strach z kerosinové krize
Letenky jsme kupovali s obrovským předstihem. Logika byla jasná – čím blíž k MS, tím víc ceny poletí nahoru. Jenže člověk míní a svět mění. Ve snu nás nenapadlo, že budeme sledovat ceny kerosinu s větším napětím než výsledky ligy.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Maturita na MS: Od „dvanáctsettrojky“ po katarský luxus
V Mexiku nejsme s Vaškem náhodou. Máme na kontě deset světových šampionátů v součtu a každý nám vypálil do paměti nesmazatelný cejch. Než odletíme, pojďte se s námi podívat na tu jízdu, která začala hned, jak se otevřely hranice.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Když intuice fotbalových bardů porazí pravděpodobnost
Někdo v našem věku už raději sedí na lavičce v parku, my balíme kufry za oceán. Je nám dohromady 146 let (mně 75, parťákovi Vaškovi 71) a čeká nás naše velké finále.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku
146 let na daleké cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt,...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Iniciativa Nová energie Česka posílí rozumnou debatu o obnovitelných zdrojích
Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel
Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly...
Suchdolský most za 3,5 miliardy se obejde bez pilířů, cyklistům nepostaví výtah
Centrální komise ministerstva dopravy schválila definitivní podobu Suchdolského mostu na severní...
Město odmítlo odevzdat kraji „nepoužité“ miliony ze sbírky, soud to schválil
Vleklý spor o to, kam poputuje devítimilionový zbytek z humanitární sbírky pro bouří poničené...
- Počet článků 6
- Celková karma 6,64
- Průměrná čtenost 92x