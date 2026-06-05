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Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Žebříček FIFA není dogma aneb Proč má současný tým šanci

V noci na dnešek si český nároďák vyzkoušel, jak se hraje za velkou louží. Po Kosovu zdolal 3:1 Guatemalu. Co to ukazuje? Vlastně nic důležitého. Bývalý reprezentant a trenér Jula Bielik říkával, že zajíci se počítají až po honu.

A ten hon začíná. Už za týden touto dobou budeme znát výsledek úvodního zápasu s Jižní Koreou. Listujeme soupiskami soupeřů a sledujeme diskuse doma. Hodně se řeší, v jaké pozici vlastně náš fotbal na mistrovství světa odjíždí. A jako pamětníci musíme říct: lidé mají krátkou paměť. V New Jersey hrálo Česko, aktuálně 41. tým žebříčku FIFA, s Guatemalou, které patří 96. místo. Bývaly doby, kdy bylo české pořadí jiné a převažovala tendence ho znevažovat.

Žebříček FIFA je zajímavý, ale není to dogma...

Když jsme s Vaškem působili u národního týmu a na svazu v té špičkové éře mezi lety 1996 a 2006, mívali jsme v kabině hvězdy první velikosti. Nedvěd, Rosický, Čech, Koller, Šmicer. Tehdy se česká reprezentace v žebříčku FIFA vyšplhala až na fantastické druhé místo na světě.

Tehdejší nevěřícnost a tenisová matematika

Paradoxní je, jak to tehdy většina fanoušků i našich novinářských kolegů zlehčovala. Prý není druhé pořadí možné, když na velkých turnajích nejsme na stupních vítězů. Mnozí to brali jako nějaké úřednické číslo od stolu a vůbec nechápali, že žebříček FIFA funguje úplně stejně jako ten v tenise. Je to tvrdá matematika postavená na dlouhodobých výsledcích jednotlivých zápasů. Existují tenisté, kteří nevyhrávají grandslamy, a přesto pravidelně sbírají výhry na turnajích a dostanou se třeba i do první desítky. Být druzí na světě byl absolutní unikát. Tehdy se to bralo jako nějaká chyba ve výpočtu, dnes na to koukáme jako na sci-fi.

Momentálně jsme v žebříčku spadli na 41. místo. A najednou ti samí kritici, kteří druhé místo zlehčovali, používají tuto příčku jako hlavní, ne-li jediný argument, proč nemáme v Mexiku co pohledávat. Jenže jde o fotbal a ten je mezi všemi kolektivními sporty naprosto výjimečný. V žádném jiném odvětví není taková konkurence a vyrovnanost.

Když patnáctý padne s šedesátým

Ve fotbale zdaleka neplatí papírové předpoklady tak jako v jiných sportech. V basketbalu nebo házené (o ledním hokeji s jeho asi deseti zeměmi splňujícími měřítko kvality nemá cenu diskutovat) favorizovaný tým ze špičky téměř nikdy neprohraje s někým z páté desítky. Rozdíly jsou moc velké. Ale fotbal? Tady může patnáctý tým světa kdykoli v zápase dostat facku od šedesátého. Třicátý od devadesátého. Rozhoduje momentální forma, taktika, jeden odražený míč nebo penalta.

Ta generace z roku 1996 nebo 2004 měla obrovskou individuální kvalitu, která rozhodovala zápasy sama o sobě. Dokázala jako jediná vyhrát kvalifikaci bez ztráty bodu a stoupala žebříčkem. Současný národní tým, který tak neuvěřitelně vydřel baráž, takové globální megahvězdy v top klubech nemá. To ale neznamená, že na světovém šampionátu nemůže obsadit výrazně lepší pozici, než je 41. příčka na žebříčku FIFA. O to víc se ale musí sázet na pevný a odhodlaný kolektiv, na bojovnost a využít své přednosti. Tak jako v baráži. A právě proto jim věříme. Jsou hladoví, drží spolu, a když v červnu nastoupí v Mexico City proti domácím, rozhodne devadesát minut na trávníku, ne nějaká tabulka v počítači FIFA v Curychu.

PS: A je tu ještě jeden paradox – mám v živé paměti, že na šampionát do Chile 1962 odjížděli svěřenci Rudolfa Vytlačila v roli totálních outsiderů a přivezli stříbro. V roce 1996 na EURO v Anglii nikdo nevěřil v postup ze skupiny, a bylo z toho stříbro. Tentokrát to s pravděpodobností rovnající se jistotě stříbro nebude. Ale je potřeba vzít v úvahu, že mapa fotbalového světa a Evropy se změnila. V roce 1962 měla FIFA jen 101 členských asociací, nyní jich má 211. V UEFA se v roce 1996 sdružovalo 48 evropských zemí, ale více než desítka států vznikajících po rozpadu Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie neměla ještě patřičnou úroveň. Nyní má UEFA 55 členských zemí.

Dnešní soupeř: Realita na trávníku vs. Statistiky a analýzy online

Komentář: Dnešní fotbalový svět je posedlý daty. Počítače v zápase online spočítají procentuální šance na dosažení gólu podle xG, držení míče, naběhané kilometry a kdovíco ještě. Jenže fotbal se pořád hraje nohama a srdcem, ne na kalkulačce. Hrají ho lidé a člověk je tvor chybující... Realita říká: Kdyby rozhodovaly tabulky a statistiky, nemusíme do Mexika vůbec letět a body si můžeme poslat mailem. Naštěstí se o vítězi rozhoduje až na hřišti.

Stav zápasu: 4:1 – OPTA a další počítačové vymoženosti jsou jen berličkou pro experty v televizním studiu.

Autor: Jaroslav Kolář | pátek 5.6.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Jaroslav Kolář

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Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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