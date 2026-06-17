Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Ze stanového městečka do noblesního hotelu
Pro spojení přes Zoom to není žádný problém. Na necelou hodinku jsme si ještě před snídaní v sedm místního času sedli k laptopu a další důkaz, že boomři zvládnou i tuto výzvu, byl na světě. Jak to dopadlo, si můžete poslechnout ve středu 17. června v pravidelném podcastu iDNES s příznačným jménem Staří bílí muži.
Cestou na letiště jsme si opravdu krásně popovídali s řidičem Uberu pomocí aplikace Googlu. Točit to někdo, byl by to určitě skvělý reel. Komunikace měla tempo a probrali jsme různá témata. Až měl člověk pocit, že mluví napřímo, bez kouzla v mobilním telefonu.
Konečně v Mexico City
Na mezinárodním letišti v hlavním městě jsme byli během osmi dnů třikrát, na rozdíl od pražské Ruzyně, kam jsme zamířili za poslední rok každý jednou.
Vystupování z letadla se protáhlo, a když jsme konečně dorazili k pásům s kufry, ten se zavazadly z Monterrey nebyl k nalezení. To proto, že vyložení zavazadel už dávno proběhlo. K našemu velkému štěstí jsme je našli jako dva opuštěné sirotky až na poslední pásu. Také se mohlo stát, že by je už někdo odnesl do skladu ztracených zavazadel. Asi jsme byli jedni z mála, kdo na vnitrostátní lince letěl s odbaveným kufrem…
I když tuto část letiště známe pomalu jako své boty, až tentokrát jsme opustili halu obřího Terminálu 2 a dveře číslo 4 a došlápli na půdu této megapole. Čekání na Uber bylo delší, ale za patnáct minut dorazil a následující hodinu se ploužil devět kilometrů k našemu hotelu. Ten je v samém centru města a vypadá po loňské rekonstrukci opravdu nóbl. Až na místo jsme ale dojet nemohli, posledních asi 200 metrů bylo potřeba se prodrat stanovým táborem složeným ze stovek příbytků. Demonstranti bojující za své požadavky řeší tímto způsobem, že s nimi nechtějí jednat…
To nevymyslíš – jednou v životě jsi v Mexico City a kolem celého bloku, kde je tvůj hotel, je kemp! Zatím to nevadí, ale ve středu jdeme na Aztécký stadion na souboj, který člověk uvidí také jednou za život: Uzbekistán vs. Kolumbie! Jsme zvědavi, jak se budeme stanovým městečkem prodírat do hotelu v půl druhé v noci… Snad to není poslední díl našeho blogu?
Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na prohlídku okolí, museli jsme se prodrat další částí tábořiště. Fotografie řeknou víc než další slova.
Obchodní dům Sears nabízí v osmém patře krásnou vyhlídku na park, náměstí a budovu Muzea Bellas Artes. Má to háček, v kavárně je potřeba si něco objednat a třeba Café Americano vyjde na 500 korun. Takto jsme chvilku vypadali jako ve slavné básni Jiřího Wolkera Tvář za sklem.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Komunikace dříve vs. Spojení dnes
Komentář: Opět něco pro boomry, kteří ještě pamatují dálnopis a pevné telefonní linky. Dnes vám z Prahy pošlou link, stačí pár kliknutí a jste online jak obrazově, tak i hlasově v komunikaci s někým na druhém konci světa. Moc to nechce, jen mít připojení na Wi-Fi, ten správný odkaz a odvahu se do toho pustit…
Stav zápasu: 6:9 – bod pro modernu. Tady to je bez jakékoli diskuze
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Voda padala nejen z kaskády, ale i z nebe
Mexiko hostí světový šampionát ve třech městech. Nejbližší zápas, který navštívíme, bude až ve středu. Před zítřejším odletem z Monterrey jsme si udělali čas i na výlet. Byla to dobrá volba a zároveň jsme měli velké štěstí.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Švédové chladnokrevně trestali kiksy Tunisanů
Od rána nás dusí velké vedro, které je k zalknutí. Protože nápad otevírat tisková střediska až čtyři hodiny před zápasem platí na všech mexických stadionech, měli jsme dost času se porozhlédnout po městě.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Do Monterrey s velkým očekáváním
Sobotu jsme zasvětili cestování. Už když jsme si s Vaškem plánovali cestu do Mexika, rozhodli jsme se, že navštívíme všechna tři tamní města, ve kterých se šampionát hraje.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Gólovou helikoptéru sestřelil VAR
Brány krásného stadionu v Guadalajaře, postaveného pro 45 664 diváků, se pro návštěvníky otevřely v pět odpoledne. Jak jsme psali v minulém dílu, alespoň o hodinu dříve se do areálu dostali novináři.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Udělali jsme si fotkou v Malibu radost
Je 11. června a nadešel den, na který se od konce března těší celé Česko. Také já s Vaškem! Říkáme si, že když jsme si tento zápas asi před půl rokem vybírali, nemohli jsme tušit, že uvidíme naše kluky.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu
Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně...
Soupeř Česka pod lupou: JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League
Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech....
Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná
Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní...
Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška
Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 17
- Celková karma 8,14
- Průměrná čtenost 122x