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Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Ze stanového městečka do noblesního hotelu

Podcast. Slovo, které ještě před pár lety nikdo neznal. Dnes nás dohonilo i na naší cestě po fotbalovém Mexiku. Natáčení bylo umocněno tím, že moderátor seděl v Praze, my v Monterrey a kolega Jirka Čihák ve Fort Worth v Dallasu.

Pro spojení přes Zoom to není žádný problém. Na necelou hodinku jsme si ještě před snídaní v sedm místního času sedli k laptopu a další důkaz, že boomři zvládnou i tuto výzvu, byl na světě. Jak to dopadlo, si můžete poslechnout ve středu 17. června v pravidelném podcastu iDNES s příznačným jménem Staří bílí muži.

Cestou na letiště jsme si opravdu krásně popovídali s řidičem Uberu pomocí aplikace Googlu. Točit to někdo, byl by to určitě skvělý reel. Komunikace měla tempo a probrali jsme různá témata. Až měl člověk pocit, že mluví napřímo, bez kouzla v mobilním telefonu.

Maskoti na letišti v Monterrey, každý za pět set korun – nekupte to...

Cesta do Mexico City utekla

Nwjvětší býčí aréna na světě Monumental Plaza de Toros México. Vedle stadion týmu Club America, který ale hraje ligu většinou na Aztéckém stadionu

Konečně v Mexico City

Na mezinárodním letišti v hlavním městě jsme byli během osmi dnů třikrát, na rozdíl od pražské Ruzyně, kam jsme zamířili za poslední rok každý jednou.

Vystupování z letadla se protáhlo, a když jsme konečně dorazili k pásům s kufry, ten se zavazadly z Monterrey nebyl k nalezení. To proto, že vyložení zavazadel už dávno proběhlo. K našemu velkému štěstí jsme je našli jako dva opuštěné sirotky až na poslední pásu. Také se mohlo stát, že by je už někdo odnesl do skladu ztracených zavazadel. Asi jsme byli jedni z mála, kdo na vnitrostátní lince letěl s odbaveným kufrem…

Před vchodem Při objednávání Uberu

Vjezd na letiště zdobí 48 vlajek účastníku, skoro čtvrtina zemí světa je tady.

Fotbal láká i ty, kteří dosud neměli televizor?

I když tuto část letiště známe pomalu jako své boty, až tentokrát jsme opustili halu obřího Terminálu 2 a dveře číslo 4 a došlápli na půdu této megapole. Čekání na Uber bylo delší, ale za patnáct minut dorazil a následující hodinu se ploužil devět kilometrů k našemu hotelu. Ten je v samém centru města a vypadá po loňské rekonstrukci opravdu nóbl. Až na místo jsme ale dojet nemohli, posledních asi 200 metrů bylo potřeba se prodrat stanovým táborem složeným ze stovek příbytků. Demonstranti bojující za své požadavky řeší tímto způsobem, že s nimi nechtějí jednat…

Z nóbl hotelu je to do kempingu jen skok

Tři dlouhé ulice obklopující hotelový blok domů se změnil ve stanové městečko.

To nevymyslíš – jednou v životě jsi v Mexico City a kolem celého bloku, kde je tvůj hotel, je kemp! Zatím to nevadí, ale ve středu jdeme na Aztécký stadion na souboj, který člověk uvidí také jednou za život: Uzbekistán vs. Kolumbie! Jsme zvědavi, jak se budeme stanovým městečkem prodírat do hotelu v půl druhé v noci… Snad to není poslední díl našeho blogu?

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na prohlídku okolí, museli jsme se prodrat další částí tábořiště. Fotografie řeknou víc než další slova.

Požadavky jsou různé.

V Mexico City stanařům do příbytků nedávno zapršelo.

Atrakce na Plaza de Bellas Artes.

Obchodní dům Sears nabízí v osmém patře krásnou vyhlídku na park, náměstí a budovu Muzea Bellas Artes. Má to háček, v kavárně je potřeba si něco objednat a třeba Café Americano vyjde na 500 korun. Takto jsme chvilku vypadali jako ve slavné básni Jiřího Wolkera Tvář za sklem.

Jenže český šikula si poradí všude – o patro níž, v oddělení nábytku – se dá podobný záběr pořídit i bez kávy...

Další muž, kterého nelze přehlédnout.

Stačí přejít ulici a jste v Číně.

Tak z Mexika City zdraví dva boomři na Mundialu.

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Komunikace dříve vs. Spojení dnes

Komentář: Opět něco pro boomry, kteří ještě pamatují dálnopis a pevné telefonní linky. Dnes vám z Prahy pošlou link, stačí pár kliknutí a jste online jak obrazově, tak i hlasově v komunikaci s někým na druhém konci světa. Moc to nechce, jen mít připojení na Wi-Fi, ten správný odkaz a odvahu se do toho pustit…

Stav zápasu: 6:9 – bod pro modernu. Tady to je bez jakékoli diskuze

Autor: Jaroslav Kolář | středa 17.6.2026 5:39 | karma článku: 6,93 | přečteno: 73x

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Jaroslav Kolář

  • Počet článků 17
  • Celková karma 8,14
  • Průměrná čtenost 122x
Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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