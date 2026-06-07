Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Všichni jsou už v Mexiku, a i já tam (konečně) budu!
Naši fotbalisté tam tehdy nebyli a já, inženýr z ČVUT pracující v servisním středisku počítačů, pochopitelně také ne. Ani jsem na to nemohl pomyslet… Ale právě tehdy se mi poprvé profesně změnil život. V lednu 1986 jsem opustil měřicí přístroje, integrované obvody, pájku a nastoupil jako elév do redakce Večerní Prahy.
Byl to skok do hluboké vody. Fotbal se stal mým osudem – od novináře až po mluvčího reprezentace, se kterou jsem zažil nezapomenutelných 101 zápasů! Dostal se s ní dvakrát do Japonska, do Jižní Koreje, Saúdské Arábie, projel téměř celou Evropu, ale to Mexiko 1986 mi občas vrtalo hlavou. Naposledy intenzivně, když bylo rozhodnuto, že se Mexiko stane jednou ze tří pořádajících zemí megalomanského šampionátu. Tento svátek fotbalu tam tedy zamíří potřetí, a tím se žádná země zatím pochlubit nemůže.
Říkal jsem si: „Všichni už tam byli, jenom já a naši fotbalisté tam nikdy nebudeme.“ To se musí změnit, rozhodli jsme se s Vaškem Tichým loni v létě a začali s přípravami. Kdoví, třeba si to řekli i fotbalisté, začali na uskutečnění cesty do Mexika pracovat ale až letos na jaře s vědomím, že baráž mají i tak jistou už před kvalifikací, kterou pak skutečně nevyhráli a z druhého místa si baráž pojistili znova… A máme všichni v živé paměti, jak se sen v březnu stal skutečností. Pokud z naší strany vše klapne, sejdeme se v Mexiku. Už ve středu 10. června vpodvečer tamního času na stadionu v Guadalajaře! Ve stejném městě, ale na jiném stadionu, v roce 1970 českoslovenští fotbalisté svůj pobyt na tehdejším šampionátu končili prohrou 0:1 gólem z penalty s Anglií. Bylo 11. června 1970 a na den přesně o čtyřicet let později čeká v Guadalajaře Jižní Korea.
Loučení s vnoučaty i čtyřnohými parťáky
Ve vzduchu je znát ta klasická předstartovní horečka, kterou jsme za ta léta u fotbalu zažili nespočetněkrát. Přesto je tohle loučení specifické. U nás doma to momentálně vypadá na předávání štafety. Moje žena totiž působí jako tisková mluvčí Karlovarského filmového festivalu. V den, kdy se já po třech týdnech vrátím z Mexika pln dojmů z přehlídky fotbalových hvězd, ona už s kufry zamíří – už asi po pětadvacáté – organizovat mediální svět pro hvězdy filmového plátna. Výsledkem je, že se doma mineme a neuvidíme se dlouhých pět týdnů. Ještě že vymysleli WhatsApp… Dva mluvčí pod jednou střechou zkrátka znamenají život v neustálém profesním poklusu.
Vašek to má doma zase trochu víc emočně divoké. Musel své devítileté vnučce a pětiletému vnukovi srozumitelně vysvětlit, proč děda najednou mizí na druhou stranu zeměkoule a proč ho neuvidí v televizi na střídačce, ale musí si o něm s mámou Kamilou číst na blogu. Ještě že vymysleli WhatsApp…
A aby toho nebylo málo, doma musel dát dočasné sbohem i dvěma psům, kteří z těch zmatků kolem kufrů moc dobře vycítili, že se chystá nějaká velká výprava. Ale selský rozum zvítězil i doma – rodina nás stoprocentně podporuje, protože ví, že fotbalové řemeslo a touha být přímo u toho se po sedmdesátce nevypíná.
Dnes v noci asi moc nenaspíme. Zítra nás čeká dlouhý let, časový posun a úplně jiný svět. Triko s logem mé knihy o fotbalových mistrech mám navrchu kufru, abych nezapomněl, že je na té fotbalové bibli ještě dost práce. Vše, co potřebujeme vzít s sebou, je několikrát překontrolováno a od zítřka už vám budeme hlásit postřehy přímo z cesty. Držte nám palce!
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Klasické „Ahoj“ ve dveřích vs. Videohovory přes WhatsApp
Komentář: Dneska si mladí zvykli, že jsou s rodinou skoro online, posílají si fotky z každého rohu a loučení v podstatě neprožívají. Pro nás má ale to klasické podání ruky a objetí před cestou pořád obrovskou váhu. Víme, že s rodinou budeme v Mexiku na drátě, ale životní zkušenosti nám říkají, že domov a zázemí jsou to nejdůležitější, k čemu se člověk z té novinářské divočiny a touhy po poznání světa rád vrací.
Stav zápasu: 5:2 – Gól pro starou školu, i když vnoučata dědu ráda každý den uvidí…
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