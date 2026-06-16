Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Voda padala nejen z kaskády, ale i z nebe

Mexiko hostí světový šampionát ve třech městech. Nejbližší zápas, který navštívíme, bude až ve středu. Před zítřejším odletem z Monterrey jsme si udělali čas i na výlet. Byla to dobrá volba a zároveň jsme měli velké štěstí.

ndělí v Monterrey bylo netypické, nejprve pro nás cestovatele za fotbalem a pak – s ohledem na počasí – i pro město. Asi čtyřicet minut jízdy po dálnici a pak vesničkami do kopců je vodopád Cola de Caballo (v překladu Koňský ohon). Jde o velmi vyhledávanou turistickou atrakci – 25 metrů vysokou vodní kaskádu v ekologickém národním parku Cumbres de Monterrey. Nachází se u městečka Santiago, přibližně 40 km jižně od Monterrey. Proudy vody připomínají ocas bílého koně. Je to ideální místo pro víkendové rodinné výpravy. U vstupu je nejen luxusní hotel s bazénem a pávy, ale i množství stolů a míst určených ke grilování, včetně možnosti umýt si donesené nádobí.

Vodní kaskády

Vodopád Cola de Caballo.

Vybavení hotelu na vodopádech

Hotel nabízí rozsáhlá komplex

Z terasy je možno provozovat bangee jumping

Jeden ze tří hotelových pávů

La Boca má vody dosdtatek

Koloniální styl v Santiagu

Součástí pětihodinového výletu byla i návštěva přehrady La Boca u historického městečka Santiaga. Výše hladiny velmi kolísá podle toho, zda je období dešťů, nebo sucha. Momentálně byla naplněna až po okraj, maximální hloubka je asi 30 metrů.

Chráim v Santiagu

Uvnitř chrámu

Santiago je malebné městečko obklopené horami. Navštěvují ho davy turistů, protože nabízí nádhernou farnost sv. Jakuba Staršího. Stavba je prý navržena tak, že každoročně 2. února ve 14:00 projde hlavní kopulí sluneční paprsek a osvětlí přímo sochu patrona na hlavním oltáři. Jsou zde ale i udržované domy v koloniálním stylu. Pokud jde o výlet, měli jsme velké štěstí. Při návratu se spustil prudký liják, bičující město asi tři hodiny.

Obří obrazovky v hotelu Crown Plaza

Uber místo deštníku

Vše zlé je k něčemu dobré. V hotelu Crowne Plaza, jednom z těch, odkud FIFA organizuje autobusovou dopravu na stadion v Monterrey pro akreditovaná média, jsme našli přechodný azyl před lijákem a ještě jsme stihli druhý poločas zápasu Belgie–Egypt, takže i na Mundial došlo…

Liják nejenže zalil ulice vodou, ale prudce změnil podmínky v dopravě Uber. Za trasu, kterou jsme jeli ráno od našeho hotelu za 89 mexických pesos, bylo potřeba zaplatit rovnou 200 pesos. Lidé prostě používají Uber také místo deštníku…

Zítra do hlavního města s obavami

Jaká by to byla cesta, kdyby se na ní neobjevovaly nečekané komplikace a překážky. Právě jsme s Vaškem začali balit kufry na zítřejší odlet do hlavního města, když z mobilu vyskočila znepokojující zpráva: „Píšeme Vám, abychom Vás informovali, že byste měli být opatrní při příjezdu k hlavní ulici, kde se hotel nachází. Vzhledem k nedávným protestům v Mexico City je přístup k hotelu poněkud komplikovaný, protože protestující se utábořili na několika ulicích v centru města. Je však možné se k hotelu dostat pěšky.“

To jsme zvědaví, kam až se s námi náš oblíbený Uber dostane…

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Deštník a trpělivost vs. Mobil a Uber

Komentář: Podmínky přepravy z místa A do místa B se změnily. Když přišel prudký déšť za starých časů, bylo potřeba mít deštník nebo pláštěnku a vyzbrojit se trpělivostí na stanici městské dopravy. Nyní stačí v mobilu stažená aplikace, například námi oblíbený Uber, a je po starostech. Do pěti minut přijede objednané auto a v suchu vás dopraví do cíle.

Stav zápasu: 6:8 – bod pro modernu. I když to má háček. Výhody Uberu využívá v podobné situaci mnohem více zákazníků než obvykle a úměrně tomu stoupá jeho cena…

Autor: Jaroslav Kolář | úterý 16.6.2026 5:59 | karma článku: 6,21 | přečteno: 54x

Další články autora

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Švédové chladnokrevně trestali kiksy Tunisanů

Od rána nás dusí velké vedro, které je k zalknutí. Protože nápad otevírat tisková střediska až čtyři hodiny před zápasem platí na všech mexických stadionech, měli jsme dost času se porozhlédnout po městě.

15.6.2026 v 9:14 | Karma: 6,70 | Přečteno: 81x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Do Monterrey s velkým očekáváním

Sobotu jsme zasvětili cestování. Už když jsme si s Vaškem plánovali cestu do Mexika, rozhodli jsme se, že navštívíme všechna tři tamní města, ve kterých se šampionát hraje.

14.6.2026 v 5:57 | Karma: 6,77 | Přečteno: 86x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Gólovou helikoptéru sestřelil VAR

Brány krásného stadionu v Guadalajaře, postaveného pro 45 664 diváků, se pro návštěvníky otevřely v pět odpoledne. Jak jsme psali v minulém dílu, alespoň o hodinu dříve se do areálu dostali novináři.

13.6.2026 v 4:49 | Karma: 9,03 | Přečteno: 99x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Udělali jsme si fotkou v Malibu radost

Je 11. června a nadešel den, na který se od konce března těší celé Česko. Také já s Vaškem! Říkáme si, že když jsme si tento zápas asi před půl rokem vybírali, nemohli jsme tušit, že uvidíme naše kluky.

12.6.2026 v 9:42 | Karma: 8,31 | Přečteno: 95x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Po stopách historie do žhavé současnosti

Po dvanácti hodinách spánku v jednom kuse jsme se vzbudili před sedmou ráno místního času, a tím jsme hladce vyřešili jet lag. Přes den jsme už jeli na místní čas.

11.6.2026 v 7:55 | Karma: 8,06 | Přečteno: 103x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?
10. června 2026  6:15

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...

Divadlo Mír překročilo EBITDA milion dolarů. Z ostravské scény vyrůstá český fenomén zábavního průmyslu a streamovacích platforem

10. června 2026  9:05

Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let

ilustrační snímek
16. června 2026  20:24,  aktualizováno  20:24

Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...

Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu

ilustrační snímek
16. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...

Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun

ilustrační snímek
16. června 2026  19:31,  aktualizováno  19:31

Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
16. června 2026  5:02,  aktualizováno  19:39

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...

Jaroslav Kolář

  • Počet článků 16
  • Celková karma 8,17
  • Průměrná čtenost 123x
Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.