Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Voda padala nejen z kaskády, ale i z nebe
ndělí v Monterrey bylo netypické, nejprve pro nás cestovatele za fotbalem a pak – s ohledem na počasí – i pro město. Asi čtyřicet minut jízdy po dálnici a pak vesničkami do kopců je vodopád Cola de Caballo (v překladu Koňský ohon). Jde o velmi vyhledávanou turistickou atrakci – 25 metrů vysokou vodní kaskádu v ekologickém národním parku Cumbres de Monterrey. Nachází se u městečka Santiago, přibližně 40 km jižně od Monterrey. Proudy vody připomínají ocas bílého koně. Je to ideální místo pro víkendové rodinné výpravy. U vstupu je nejen luxusní hotel s bazénem a pávy, ale i množství stolů a míst určených ke grilování, včetně možnosti umýt si donesené nádobí.
Součástí pětihodinového výletu byla i návštěva přehrady La Boca u historického městečka Santiaga. Výše hladiny velmi kolísá podle toho, zda je období dešťů, nebo sucha. Momentálně byla naplněna až po okraj, maximální hloubka je asi 30 metrů.
Santiago je malebné městečko obklopené horami. Navštěvují ho davy turistů, protože nabízí nádhernou farnost sv. Jakuba Staršího. Stavba je prý navržena tak, že každoročně 2. února ve 14:00 projde hlavní kopulí sluneční paprsek a osvětlí přímo sochu patrona na hlavním oltáři. Jsou zde ale i udržované domy v koloniálním stylu. Pokud jde o výlet, měli jsme velké štěstí. Při návratu se spustil prudký liják, bičující město asi tři hodiny.
Vše zlé je k něčemu dobré. V hotelu Crowne Plaza, jednom z těch, odkud FIFA organizuje autobusovou dopravu na stadion v Monterrey pro akreditovaná média, jsme našli přechodný azyl před lijákem a ještě jsme stihli druhý poločas zápasu Belgie–Egypt, takže i na Mundial došlo…
Liják nejenže zalil ulice vodou, ale prudce změnil podmínky v dopravě Uber. Za trasu, kterou jsme jeli ráno od našeho hotelu za 89 mexických pesos, bylo potřeba zaplatit rovnou 200 pesos. Lidé prostě používají Uber také místo deštníku…
Zítra do hlavního města s obavami
Jaká by to byla cesta, kdyby se na ní neobjevovaly nečekané komplikace a překážky. Právě jsme s Vaškem začali balit kufry na zítřejší odlet do hlavního města, když z mobilu vyskočila znepokojující zpráva: „Píšeme Vám, abychom Vás informovali, že byste měli být opatrní při příjezdu k hlavní ulici, kde se hotel nachází. Vzhledem k nedávným protestům v Mexico City je přístup k hotelu poněkud komplikovaný, protože protestující se utábořili na několika ulicích v centru města. Je však možné se k hotelu dostat pěšky.“
To jsme zvědaví, kam až se s námi náš oblíbený Uber dostane…
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Deštník a trpělivost vs. Mobil a Uber
Komentář: Podmínky přepravy z místa A do místa B se změnily. Když přišel prudký déšť za starých časů, bylo potřeba mít deštník nebo pláštěnku a vyzbrojit se trpělivostí na stanici městské dopravy. Nyní stačí v mobilu stažená aplikace, například námi oblíbený Uber, a je po starostech. Do pěti minut přijede objednané auto a v suchu vás dopraví do cíle.
Stav zápasu: 6:8 – bod pro modernu. I když to má háček. Výhody Uberu využívá v podobné situaci mnohem více zákazníků než obvykle a úměrně tomu stoupá jeho cena…
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Švédové chladnokrevně trestali kiksy Tunisanů
Od rána nás dusí velké vedro, které je k zalknutí. Protože nápad otevírat tisková střediska až čtyři hodiny před zápasem platí na všech mexických stadionech, měli jsme dost času se porozhlédnout po městě.
Jaroslav Kolář
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Jaroslav Kolář
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Jaroslav Kolář
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