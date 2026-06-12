Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Udělali jsme si fotkou v Malibu radost
Než ale přišla chvíle, kdy jsem celí nedočkaví zasedli na vyhrazené novinářské místo, uběhlo devět hodin. Už tři hodiny před polednem proudily davy fanoušků, oděných do mexických dresů do fanzóny, aby si zajistily co nejlepší místa na sledování úvodního souboje šampionátu Mexiko – Jižní Korea.
Což znamenalo potíže s přivoláním Ubera. Náš hotel spadal do uzavřené zóny, chvíli trvalo, než jsme se našli… Naštěstí, protože nás čekala exkurse do historie. Před padesáti šesti léty bydlela reprezentace Československa v motelu Malibu. Z motelu se stal po rekonstrukci luxusní hotel, ale krásná zahrada s bazénem zůstala. Díky ochotnému vedení hotelu jsme si mohli areál nafotit a dotáhnout do konce myšlenku na vytvoření remaku známé fotografie.
Bezpečností referent Eduardo se hned vytasil se znalostí našeho fotbalu, ukázal nám, že má v mobilu fotografii Jana Kollera…
Manažerka hotelu s krásným jménem America se na chvíli stala fotografkou, s Vaškem jsme si zahráli na Karola Dobiaše a Laca Petráše a máme krásnou vzpomínku na Guadalajaru.
A teď ta horší polovina čekání na zápas
Projeli jsem s Vaškem řadu šampionátů, ale to co jsme okusili dnes, tak to nemá obdoby. Ještě včera nám v media centru říkali, že budou mít otevřeno od 13 hodin, ale skutek utek. Přijeli jsme z Hotelu Malibu na stadion v pravé poledne a tvrdě jsme narazili na obsluhu u kontrolních rámů! Prý nás vpustí až ve čtyři odpoledne, kdy otevře tiskové středisko. Naprosto nepochopitelně někdo rozhodl, že novináři, kteří plánovali shlédnout úvodní zápas a měli naplánováno prostě na místě k tomu určeném pracovat, tuto možnost nedostanou. TO se ještě na žádném světovém mistrovství nestalo! A tak jsme měli nedobrovolnou lekci kursu sebeovládání, když jsme čtyři hodiny sledovali, jak turnikety proudí tisícovky prodavačů, policistů, účinkujících, volunterů, podavačů míčů a kdoví koho ještě, než přesně v 16 hodin laskavě umožnili vstoupit do areálu i pracovníkům médií. Kolegové Korejci nechápavě kroutili hlavami a postupně se postarali o pěkně dlouhou frontu…
Tak snad třetí část dne dopadne zase pro změnu šťastně a naši kluci zabodují. O tom, jak to vypadalo na stadionu před zápasem, po něm a co se dělo v mixzóně napíšeme v dalším díle.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Organizace dříve vs. Dnes
Komentář: Zní to neuvěřitelně, ale v Itálii 1990 a později na všech dalších šampionátech, které jsme navštívili, byly podmínky pro práci píšících novinářů mnohem lepší než dnes. Zdá se, že veškeré technické vymoženosti, které přináší moderní svět, vedou paradoxně k tomu, že se situace v tomto směru rapidně zhoršila. Jako boomři, kteří toho hodně pamatují, s tím nemůžeme souhlasit.
Stav zápasu: 6:5 – zlaté staré dobré časy, někdy je příliš moderních vymožeností na škodu.
Jaroslav Kolář
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