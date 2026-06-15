Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Švédové chladnokrevně trestali kiksy Tunisanů
Propagační letáky nelžou, když říkají, že se z latinskoamerických metropolí nejvíce podobá velkoměstům v USA. Bohatá čtvrť San Pedro Garza García to dokazuje. Výškové domy, luxusní hotely a honosné restaurace potvrzují, že ne nadarmo se v anketě pořádané za účelem zjištění bezpečnosti v mexických městech umístila na první příčce. Jen pět procent obyvatel má strach o svou bezpečnost. Jen o pár kilometrů severněji šplhají do kopců krásně barevné domky v místní favele. Tam je poměr v anketě přesně opačný. Řidič Uberu Alfonso nám důrazně radil, že na fotografování z dálky je to atraktivní lokalita, ale v žádném případě tam nemáme chodit...
Poradil nám také, kam zajít na oběd, El Grande Pastor se ten podnik jmenoval. Rada to byla skvělá. Obrovský biftek, salátu, co hrdlo ráčí, pivo s názvem Bohemia, další přílohy jako pozornost podniku a k tomu ochotný číšník Johnny, který se nám věnoval.
Praxe převzatá už z minulých šampionátů pokračuje i tady. Od tří hotelů, vybraných zástupci FIFA k ubytování akreditovaných médií, jezdí na stadion a pak i zpět autobusy. Odpadá tak starost s dopravou, což je skutečně velká pomoc.
Nasedli jsme před hotelem Fiesta Inn a sledovali z okna proudy aut, mířící ke stadionu. Konečně se v dálce objevil. Na rozdíl od Guadalajary, poučeni, že tiskové středisko otevírá až ve čtyři odpoledne, jsme nechvátali, přesto jsme si museli půl hodiny počkat před bezpečnostním rámem. O rozptýlení se starali roboti pomáhající davům složeným z bezpečnostních sil.
Další poučení nás čekalo v tiskovém středisku. Na šesti velkých obrazovkách běžel přenos ceremoniálu před utkáním Pobřeží slonoviny – Ekvádor, ale s úvodním hvizdem skončil…
Tato praxe byla zavedena až na tomto šampionátu. Hlava nám nebere, proč nemohou akreditovaní novináři sledovat v tiskovém středisku utkání na turnaji, na který mají akreditaci? Snad proto, že v době, kdy se na světovém šampionátu prodává úplně vše, nemají tisková střediska práva na přenosy zakoupena? To je pokus o vtip, pravda ale je, že na všech předchozích šampionátech, které jsme osobně navštívili, běžely přenosy v „tiskáčích“ do omrzení.
Stadion zaplnilo přes padesát tisíc fanoušků. Zaujalo nás, jak velké množství dorazilo ve žlutých švédských dresech. Na domácí Mexičany neměli, ale nad příznivci Tuniska hladce vyhráli. Stejně jako fotbalisté na hřišti; při výhře 5:1 jim soupeř ze severní Afriky pomohl čtyřikrát ke gólu a brankář aš-Šámich vlastně nechytil téměř nic.
Tak jsme si říkali, jak to ti Švédové udělali, že jim přálo i počasí, protože před zápasem se trochu ochladilo a spadlo i pár kapek. Slib, že pošleme obrázek horského sedla zachycený přímo z hlediště, splnit nešlo. Z novinářské tribuny by to nebylo možné a ta byla stejně po většinu času zahalena těžkými bouřkovými mraky.
A co suvenýry?
Přátelé - sběratelé odznaků, maskotů a dalších suvenýrů se vyptávají, jaký je sortiment. Úzký a pro pravé lovce nic moc. Převládá nabídka dresů všech týmů, tři plyšoví maskoti, několik dalších výrobků opatřených logy turnaje. Přesto se před velkou prodejnou vytvořila stometrová fronta zájemců stojících v desetistupu!
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Teplice Na Stínadlech vs. Estadio Monterrey
Komentář: Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. To přesně platí na dnešní téma. Myšlenka vytvořit stadion s výhledem na hory byla stejná, ale dílo postavené před třiapadesáti lety nemůže konkurovat dnešnímu zázraku architektury. Na stadionu BBVA je vše, jak má být. Umí i poskytnout nádhernou světelnou show. Škoda, že místo ní vidí televizní divák poločasové studio…
Stav zápasu: 6:7 – bod pro modernu. Je to trochu nespravedlivé k Teplicím. Něco jako srovnávat Škodu 1000 MB se sedmimístným elektrickým SUV Škoda Peak…
Jaroslav Kolář
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