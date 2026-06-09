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Dva boomři na Mundialu v Mexiku - s palubním lístkem v kapse za oceán

Raději dříve než později, tímto heslem jsme se řídili, když jsme určovali, v kolik se na letišti sejdeme. Jak to bývá, ani jednomu komplikace nenastaly - přijeli jsme zbytečně brzy…

Čtyřiadvacet hodin před odletem bylo možno si udělat online check-in. Získat palubní lístek tímto způsobem už je běžné, ale v tomto případě zde byla jedna „vychytávka“ navíc. Pomocí QR kódu se připojil mobilní telefon a prostřednictvím zabudovaného fotoaparátu bylo možno naskenovat pas, potřebné údaje se načetly a palubní lístky byly na světě.

Pomyslné nůžky mezi těmi, kteří nemají potřebnou techniku nebo prostě už nestačí jít s dobou, se rozevírají. Místo pohodlí domova jsou odkázáni na frontu před přepážkou letecké společnosti. Dá se říci zatím ještě…

Bývaly doby, kdy to tak měli všichni, po zakoupení letenky dostali složku papírků o velikosti asi 20x10 centimetrů, kde byl originál a průpisem vytvořená kopie dokladu, která cestujícímu zbyla jako připomínka cesty. Ještě bych těchto relikvií připomínajících dobu, kdy létání bylo pro nás vzácností, někde pár našel.

Okruh na letiště nepřipomínal parkoviště...

Plzeň a klobása z Davle.

Tradiční „plzeň“ před odletem a Gate c4 čeká

Ještě před nástupem do letadla jsme se mohli přesvědčit, že všechny cesty vedou do Guadalajary, Potkali jsme se ze skupinou sportu z České televize, na čele s Davidem Kozohorským a expertem Karlem Poborským. Letí přes Frankfurt nad Mohanem, tak se dá předpokládat, že se devátého možná potkáme v akreditačním středisku na stadionu. Nebylo by to poprvé, podobně jsme se náhodou sešli před dvěma lety v Lipsku před EURO 2024.

Všechny cesty vedou do Guadalajary.

Dvanáctihodinová cesta může začít.

Ale kdo ví? Právě, když toto píši ohlásili, že náš let má 45 minut zpoždění! Tak snad stihneme linku přes oceán. Sedíme v letadle a za dvanáct hodin v jednom kuse a „budeme v Mexiku“.

Linku jsme stihli, ale vložit na blog tento příspěvek už ne. Nebyl v Amsterdamu čas.

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Papírová letenka vs. QR kód v mobilu

Komentář: Kdysi vám letenku tiskli na kus papíru a báli jste se, že ji ztratíte. Dneska jen „pípáme“ telefonem u turniketu jako v metru.

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Autor: Jaroslav Kolář | úterý 9.6.2026 22:37 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Jaroslav Kolář

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Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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