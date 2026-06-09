Dva boomři na Mundialu v Mexiku - s palubním lístkem v kapse za oceán
Čtyřiadvacet hodin před odletem bylo možno si udělat online check-in. Získat palubní lístek tímto způsobem už je běžné, ale v tomto případě zde byla jedna „vychytávka“ navíc. Pomocí QR kódu se připojil mobilní telefon a prostřednictvím zabudovaného fotoaparátu bylo možno naskenovat pas, potřebné údaje se načetly a palubní lístky byly na světě.
Pomyslné nůžky mezi těmi, kteří nemají potřebnou techniku nebo prostě už nestačí jít s dobou, se rozevírají. Místo pohodlí domova jsou odkázáni na frontu před přepážkou letecké společnosti. Dá se říci zatím ještě…
Bývaly doby, kdy to tak měli všichni, po zakoupení letenky dostali složku papírků o velikosti asi 20x10 centimetrů, kde byl originál a průpisem vytvořená kopie dokladu, která cestujícímu zbyla jako připomínka cesty. Ještě bych těchto relikvií připomínajících dobu, kdy létání bylo pro nás vzácností, někde pár našel.
Tradiční „plzeň“ před odletem a Gate c4 čeká
Ještě před nástupem do letadla jsme se mohli přesvědčit, že všechny cesty vedou do Guadalajary, Potkali jsme se ze skupinou sportu z České televize, na čele s Davidem Kozohorským a expertem Karlem Poborským. Letí přes Frankfurt nad Mohanem, tak se dá předpokládat, že se devátého možná potkáme v akreditačním středisku na stadionu. Nebylo by to poprvé, podobně jsme se náhodou sešli před dvěma lety v Lipsku před EURO 2024.
Ale kdo ví? Právě, když toto píši ohlásili, že náš let má 45 minut zpoždění! Tak snad stihneme linku přes oceán. Sedíme v letadle a za dvanáct hodin v jednom kuse a „budeme v Mexiku“.
Linku jsme stihli, ale vložit na blog tento příspěvek už ne. Nebyl v Amsterdamu čas.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
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Komentář: Kdysi vám letenku tiskli na kus papíru a báli jste se, že ji ztratíte. Dneska jen „pípáme“ telefonem u turniketu jako v metru.
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