Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Po stopách historie do žhavé současnosti
Důkazem je i tento díl, který vzniká ve středu v devět večer místního času, zatímco u nás doma je čtvrtek pět ráno. Už jsme se zmiňovali, že naše víra v reprezentaci se vyplatila, letenky jsme si koupili loni v červenci a kluky uvidíme naživo. Důvěru ve své reprezentanty zřejmě projevil dánský manželský pár ve věku kolem šedesátky, který jsme potkali ráno v hotelu. Pán měl na sobě dres dánské reprezentace. Zakoupili letenky po losu baráže a věřili svým. Výsledkem je, že se zítra podívají na souboj našich kluků s Jižní Koreou…
Protože máme v paměti, jak reprezentaci Československa „cvičil“ slavný Pelé na mistrovství světa v roce 1970, zajeli jsme se podívat na stadion Jalisco, na kterém se tehdy hrály zápasy naší skupiny. Na Brazilce, budoucí mistry světa 1970, tu nemohou zapomenout. Před stadionem mají Brazilské náměstí a před týdnem o kousek dál slavnostně odhalili sochu uctívající krále fotbalu Pelého. Je šest metrů vysoká a troufnu si tvrdit, že jsme jedni z prvních Čechů, kteří se s Pelém vyfotili…
Druhý odvážný plán, který by se stal světovým hitem, se nám naštěstí realizovat nepovedlo. My starší máme v paměti situaci, kdy se Pelé pokusil z poloviny hřiště nachytat brankáře Viktora stojícího na hranici pokutového území. Ještě po padesáti šesti letech je hitem internetu pod názvem Pele’s cheeky lob, tedy Pelého drzý lob. Řekli jsme si, že bychom mohli natočit „důchodcovský remake“. Vašek by naznačil v kruhu střelu a já v roli zoufalého Ivo Viktora bych pádil k brance. Třeba by to byl světový reel, ale bohužel na stadionu nebyly návštěvní hodiny, a i kdyby byly, tak by nás na trávník asi nepustili. Ale kdoví…
Zpět z historie do současnosti
Na stadionu Jalisco hrají dva ligové kluby, ale světový šampionát se pořádá na krásném stadionu asi o dvacet kilometrů dál na západ. Říkají mu „Sopka“ a skutečně kráter připomíná. Hrstka českých novinářů byla okamžitě pohlcena asi desetinásobnou přesilou kolegů z Jižní Koreje. Všichni bez rozdílu museli asi půl hodiny čekat u kontrolních turniketů na moment, až budou stanoviště uvedena do provozu. Ve frontě spořádaně stál i Lars Barron, světoznámý německý sportovní fotograf a dlouholetý spolupracovník světové tiskové a fotografické agentury Getty Images. Patří k absolutní elitě ve svém oboru. Pravidelně dokumentuje ty nejvýznamnější globální sportovní události: fotbal, formuli 1, olympijské hry. Zašel i na tiskovou konferenci českého týmu, pořídil si pár záběrů druhého nejstaršího trenéra šampionátu Miroslava Koubka a odešel.
Náš záměr pořídit si společnou fotografii s naším trenérem nevyšel. Trenér ochotně souhlasil, ale proti byly předpisy FIFA, které zakazují pořizovat si záběry, na kterých jsou členové týmů společně s novináři. Škoda, byla by to krásná fotka s názvem 222 let v Mexiku…
Zákazy jdou tak daleko, že nebylo možno fotit ani vestibul krásného stadionu Akron. Pár fotek jsme stihli udělat… Přitom zítra se na stejných místech budou fotit tisíce diváků a to půjde…
Oficiální trénink se konal ve sportovním centru vzdáleném osm kilometrů od stadionu. Naši tedy uvidí na vlastní oči dějiště zápasu až po příjezdu hodinu a půl před výkopem. Na tréninku ale měli k dispozici plochu se skvělým trávníkem. Úvodních patnáct minut, ve kterých je mohli sledovat zástupci médií, je pečlivě monitorovaly desítky Jihokorejců. Všichni byli svědky situace, kdy uprostřed rituálního kolečka všech členů týmu, pravidelně zahajujícího každý trénink, náhle spustila automatická závlaha. Všichni se smáli, my také, jenže o minutu později spustila závlaha kousek od nás a ze stadionu jsme odjížděli promočení jako hastrmani…
Dnes jsme měli rušný den, zítra – ve chvíli, kdy dopisuji tento díl – bude končit souboj Česko – Jižní Korea. Znám bude i výsledek zahajovacího utkání šampionátu Mexiko – Jižní Afrika, už bude možno odhadovat postupové šance.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Hromadná doprava vs. Aplikace Uber
Komentář: Dnes jsme toho najezdili hodně a musím přiznat, že bychom to asi s městskou hromadnou dopravou v metropoli čítající s aglomerací přes pět a půl milionu obyvatel nedali. Existuje ale způsob o něco dražší, ale neskutečně usnadňující veškeré přesuny. Přišli jsme na chuť aplikaci Uber. Ani není moc drahá, ale je velice spolehlivá a zaručující přesun z místa na místo za předem danou cenu, bez ohledu na dobu čekání v kolonách.
Stav zápasu: 5:5 – a je vyrovnáno, moderna zase zvítězila. Tak uvidíme, jak bude fungovat, až se budou desetitisíce lidí přesouvat na stadion a pak hlavně po zápase.
Jaroslav Kolář
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Jaroslav Kolář
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