Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Messi Boží ruku nepotřebuje
Díváme se na stejné přenosy jako fanoušci u nás, ale máme výhodu. Nemusíme – na rozdíl od nich – ponocovat, protože poslední zápas programu začíná dvě hodiny před půlnocí.
V pondělí 22. června v pravé poledne zahájil denní program zajímavý souboj, kterému na atraktivnosti přidává právě dnešní datum! Je to na den přesně čtyřicet let, kdy na Aztéckém stadionu v Mexico City, zaplněném více než 114 tisíci diváky (po úpravách se do hlediště nyní vejde o třicet tisíc fanoušků méně), vešel Diego Maradona, tento podsaditý fotbalový génius, nesmazatelně do fotbalové historie. A aby toho nebylo málo, o tři minuty později přidal další, na této úrovni nevídaný kousek.
V 52. minutě šel 165 centimetrů vysoký Maradona do vzdušného souboje s brankářem Anglie Shiltonem a míč se odrazil do branky. K velkému překvapení Angličanů stojících poblíž, stejně jako televizních komentátorů, tuniský rozhodčí Ali Bin Nasser uznal gól na 1:0. Hned po zápase tvrdil slavný Diego, že to byla částečně jeho hlava a také trochu Boží ruka. Od této chvíle se tomuto ultranesportovnímu kousku jinak neřekne....
Rozhození Angličané se ještě nevzpamatovali a v 55. minutě jim Maradona ukázal tu lepší stránku svého fotbalového umění. U středového kruhu, deset metrů na vlastní půlce, se zbavil kličkou hned dvou Angličanů a slalom namířil přímo na jejich branku, cestou se protáhl kolem tří soupeřů a z rohu malého vápna překonal Shiltona podruhé. Lineker snížil, ale Angličané jeli domů a Argentina přes Belgii postoupila do finále, ve kterém porazila po dramatické bitvě gólem šest minut před koncem 3:2 Německo a získala svůj druhý titul světových šampionů. Maradonův první a jediný. V Itálii 1990 mu k dalšímu chyběl kousek. Možná Argentince dohonila zlá karma. Nejprve v semifinále Maradona vyřadil domácí Italy, a tím si znepřátelil nejen Neapol, kde ho do tohoto okamžiku uctívali, ale i celý Apeninský poloostrov. Krátce před koncem finále dostali Němci možnost kopat penaltu a Brehme výběru Franze Beckenbauera zajistil titul! Maradona už není mezi námi. Svět na něho stále vzpomíná, zejména argentinští fanoušci.
Není génius jako génius
Argentinský fotbal dal světu dalšího hrdinu, podle všech parametrů ještě mnohem kvalitnějšího po fotbalové stránce. Aby se proslavil, nepotřebuje Boží ruku. V zápase, na který jsme se dnes dívali, zahodil penaltu, neproměnil dvě vyložené šance, přesto dvakrát skóroval. Zatím dal všech pět branek obhájců titulu na tomto turnaji, s celkově 18 góly ve 28 zápasech na šampionátech se osamostatnil v historické tabulce nejlepších střelců na mistrovství světa. Má už dvoubrankový náskok před dosavadním lídrem Miroslavem Klosem z Německa. A nic nebrání tomu, aby ve svých střeleckých představeních pokračoval. Bude zajímavé tento příběh sledovat.
A ještě jeden postřeh na závěr. Kdo by si myslel, že v Karibiku panují neskutečně vysoké teploty, mýlil by se. Předpověď na tento týden tvrdí, že tady u moře bude maximálně 32 stupňů Celsia. Tuto hodnotu současné teploty u nás doma strčí s přehledem do kapsy. Jenže je tu háček. Konečně jsme na vlastní kůži, a to doslova, poznali, co je takzvaná pocitová teplota, tolik propagovaná v předpovědi počasí na televizi Nova.
Výzkumy říkají, že jednatřiceti stupňům Celsia zde v Cancúnu může u modrého moře odpovídat pocitová teplota 38 až 42 stupňů Celsia. Jde o vlhkost vzduchu, která je zde dvojnásobná oproti průměrným 40 procent v Praze. Tím se zmenšuje možnost termoregulace, protože se z těla nevylučuje dostatečně pot. Prý aklimatizace na toto podnebí uprostřed Karibiku může trvat jeden až dva týdny. To už ale budeme doma dýchat náš dobrý, mnohem méně vlhký vzduch…
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeři: Maradona vs. Messi
Komentář: Není jednoduché zvolit, jaká kritéria pro porovnání dvou velikánů vybrat. Na oba si jako praví boomeři pamatujeme. Vybavuje se mi jeden moment, s kolegy jsme navštívili zápas MS 1994 v Bostonu s Nigérií. Dopinkový test po něm potvrdil, že Maradona porušil pravidla. Šlo o jeho poslední utkání v dresu reprezentace, ve kterém na MS vstřelil ve 21 zápasech 8 branek. Pokud jde o úspěšnost na MS, jsou na tom zatím oba velikáni stejně. Mají po jednom titulu a jednom stříbru mezi dospělými a jeden titul na MS do 20 let. Messi přihodil ještě zlatou olympijskou medaili! Naprosto diametrálně odlišné jsou výsledky na klubové úrovni, stejně tak individuální ocenění v podobě Zlatých míčů, Zlatých kopaček, klubových titulů…
Stav zápasu: 8:12 – bod pro Messiho. Během desetiletí se fotbal vyvinul k téměř dokonalému bránění. Přesto tento pomenší chlapík na prahu čtyřicítky dokáže dávat góly, i když je před brankou prales bránících soupeřů!
Jaroslav Kolář
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Jaroslav Kolář
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Jaroslav Kolář
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