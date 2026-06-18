Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Megaproblémy v megapoli
Dopoledne byl klid před fotbalovou bouří. Stačili jsme si prohlédnout další část centra, včetně světoznámé sochy Anděla nezávislosti (Ángel de la Independencia, celým názvem Monumento a la Independencia). Stojí na kruhovém objezdu na nejslavnější městské třídě Paseo de la Reforma a je hlavním symbolem celého Mexico City.
V pravé ruce drží vavřínový věnec (symbol triumfu) a v levé ruce přetržený řetěz. Ten symbolizuje konec třistaleté španělské nadvlády a získání svobody.
Na kruhovém objezdu o několik set metrů dále je také jedna významná připomínka. Tento kruhový objezd se oficiálně nazývá Glorieta de las y los Desaparecidos (Kruhový objezd nezvěstných). Slouží jako občanský protest a živý památník obětem krize nucených zmizení v Mexiku, kde se pohřešuje více než 100 000 lidí. Vznikl už v roce 2022, ale letos, vzhledem k probíhajícímu MS ve fotbale 2026 v Mexiku, rodiny a matky pohřešovaných záměrně obnovily výlep plakátů a organizují zde protestní akce. Cílem je využít obrovskou mezinárodní pozornost a ukázat zahraničním turistům odvrácenou stranu Mexika, kterou se vláda snaží skrýt.
A je tu cesta na vysněný stadion
Tomu se říká servis! Nastoupili jsme vedle kruhového objezdu pohřešovaných ve dvě hodiny odpoledne do prvního speciálního autobusu pro média s převahou kolumbijských kolegů směr Aztécký stadin. Doklopýtali jsme k němu v čase, za který měli čeští reprezentanti za sebou v březnovém play-off s Irskem nebo s Dánskem celé utkání, prodloužení, penaltový rozstřel, oslavné kolečko kolem celého stadionu a trenér Miroslav Koubek možná i tiskovou konferenci. Tedy za tři a půl hodiny…
Nebohý řidič se vlekl téměř krokem asi třicet kilometrů totálně ucpanou mexickou megapolí s dalšími tisícovkami účastníků silničního provozu bez jakéhokoli upřednostnění. Ve finiši se prokličkoval úzkými ulicemi, spíš uličkami se jmény snad všech svatých, než nás v dohledu ikonického stadionu vyložil. Dopředu litujeme a zároveň i varujeme české fanoušky, kteří sem v příštím týdnu přicestují na závěrečný duel skupiny s domácím týmem, kdy tu bude určitě ještě mnohem hustší atmosféra a nápor diváků. V následujícím díle se k cetě na stadion podrobně vrátíme.
Bílé kapky ve žlutém moři
Zápas byl vyprodán, přišlo 80 842 diváků a téměř všichni měli žluté kolumbijské dresy. Při tradičním měření hluku, který dokáží vytvořit fanoušci, to kolumbijská žlutá záplava dotáhla až na 124 decibelů. Prý to odpovídá prahu bolesti lidského sluchu. A v běžném životě tento hluk vytváří startující proudové letadlo při měření ze vzdálenosti asi 30 až 50 metrů…
Dva ostrůvky fanoušků v bílých dresech soupeře se co do počtu vyrovnaly skupině tvořené hráči a členy realizačního týmu, a tak hluk nemělo cenu měřit. Doufáme, že více než čtyři tisíce českých fanoušků příští týden pořádný hluk vytvoří!
Hrdina a oběť
Na závěr vzpomínka nás pamětníků. První branku Kolumbijců v zápase, který skončil 3:1, dal pravý obránce Daniel Muñoz a proměnil se v hrdinu pro zaplněný stadion i celou zemi. V roce 1994 se pravý obránce Kolumbie, sedmadvacetiletý Andrés Escobar, stal naopak tragickou postavou mistrovství světa v USA. Během klíčového zápasu proti Spojeným státům vstřelil nešťastný vlastní gól znamenající prohru 1:2. Krátce po návratu domů do Medellínu byl v červenci 1994 chladnokrevně zastřelen. Daniel Muñoz se narodil až o dva roky později.
Cesta zpět do centra města byla opět zdlouhavá, k očekávané hustotě provozu, se ale přidalo také naprosté selhání organizátorů. Speciální autobus pro zástupce médií měl odjet ve 23 hodin, ale na určené a označené místo se nedostavil, stejně jako následující dva spoje. S dalšími asi třiceti kolegy jsme bezmocně na určeném místě stepovali, až nám před půlnocí došla trpělivost a vydali jsme se na vlak jedoucí směrem do centra. Pět minut po půlnoci jsme dorazili na stanici a právě před nosem nám zavřeli bránu. Další tři čtvrtě hodiny jsme hledali místo, kam už pustí Uber. Ten nás z téměř beznadějné situace vysvobodil. Dav už se za tři hodiny rozptýlil, takže více než dvacetikilometrová jízda trvala jen třicet minut.
V půl druhé v noci jsme bezpečně prošli mezi stany kempujících demonstrantů a s úlevou vkročili do hotelu…
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Organizace dříve vs. Organizace v Mexiku
Komentář: Nemá cenu připomínat organizaci ve všem výjimečného šampionátu v Kataru, ale i ta ostatní mistrovství světa, která jsme navštívili, měla nějaký systém. V Mexiku nad systémem převládá chaos. Po Guadalajaře a Monterrey, kde to ještě šlo, nasadilo korunu organizaci, v tomto případě spíše dezorganizaci, Mexico City…
Stav zápasu: 7:9 – bod pro staré časy. Na omluvu megapole může být, že v téměř dvacetimilionové aglomeraci je těžké organizovat cokoli.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Ze stanového městečka do noblesního hotelu
Podcast. Slovo, které ještě před pár lety nikdo neznal. Dnes nás dohonilo i na naší cestě po fotbalovém Mexiku. Natáčení bylo umocněno tím, že moderátor seděl v Praze, my v Monterrey a kolega Jirka Čihák ve Fort Worth v Dallasu.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Voda padala nejen z kaskády, ale i z nebe
Mexiko hostí světový šampionát ve třech městech. Nejbližší zápas, který navštívíme, bude až ve středu. Před zítřejším odletem z Monterrey jsme si udělali čas i na výlet. Byla to dobrá volba a zároveň jsme měli velké štěstí.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Švédové chladnokrevně trestali kiksy Tunisanů
Od rána nás dusí velké vedro, které je k zalknutí. Protože nápad otevírat tisková střediska až čtyři hodiny před zápasem platí na všech mexických stadionech, měli jsme dost času se porozhlédnout po městě.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Do Monterrey s velkým očekáváním
Sobotu jsme zasvětili cestování. Už když jsme si s Vaškem plánovali cestu do Mexika, rozhodli jsme se, že navštívíme všechna tři tamní města, ve kterých se šampionát hraje.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Gólovou helikoptéru sestřelil VAR
Brány krásného stadionu v Guadalajaře, postaveného pro 45 664 diváků, se pro návštěvníky otevřely v pět odpoledne. Jak jsme psali v minulém dílu, alespoň o hodinu dříve se do areálu dostali novináři.
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