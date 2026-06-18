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Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Megaproblémy v megapoli

Probudili jsme se do dne, o kterém sní snad každý fanoušek fotbalu u nás. My, co už něco pamatujeme, se těšíme o to víc. Poprvé v životě budeme na tribuně stadionu, který jako jediný v historii hostil dvě finále mistrovství světa.

Dopoledne byl klid před fotbalovou bouří. Stačili jsme si prohlédnout další část centra, včetně světoznámé sochy Anděla nezávislosti (Ángel de la Independencia, celým názvem Monumento a la Independencia). Stojí na kruhovém objezdu na nejslavnější městské třídě Paseo de la Reforma a je hlavním symbolem celého Mexico City.

V pravé ruce drží vavřínový věnec (symbol triumfu) a v levé ruce přetržený řetěz. Ten symbolizuje konec třistaleté španělské nadvlády a získání svobody.

Anděl nezávislosti na třídě Paseo de la Reforma.

Kruhový objezd nezvěstných.

Na kruhovém objezdu o několik set metrů dále je také jedna významná připomínka. Tento kruhový objezd se oficiálně nazývá Glorieta de las y los Desaparecidos (Kruhový objezd nezvěstných). Slouží jako občanský protest a živý památník obětem krize nucených zmizení v Mexiku, kde se pohřešuje více než 100 000 lidí. Vznikl už v roce 2022, ale letos, vzhledem k probíhajícímu MS ve fotbale 2026 v Mexiku, rodiny a matky pohřešovaných záměrně obnovily výlep plakátů a organizují zde protestní akce. Cílem je využít obrovskou mezinárodní pozornost a ukázat zahraničním turistům odvrácenou stranu Mexika, kterou se vláda snaží skrýt.

A je tu cesta na vysněný stadion

Tomu se říká servis! Nastoupili jsme vedle kruhového objezdu pohřešovaných ve dvě hodiny odpoledne do prvního speciálního autobusu pro média s převahou kolumbijských kolegů směr Aztécký stadin. Doklopýtali jsme k němu v čase, za který měli čeští reprezentanti za sebou v březnovém play-off s Irskem nebo s Dánskem celé utkání, prodloužení, penaltový rozstřel, oslavné kolečko kolem celého stadionu a trenér Miroslav Koubek možná i tiskovou konferenci. Tedy za tři a půl hodiny…

Místo jízdy poskakování v koloních.

Místní obyvatelé dodávali před stadionem kolorit ve svých krojích.

Na stadion se valila žlutá řeka.

Na úplně první pohled vypadá Estadio Azteka nenápadně.

Tento klombijský fanoušek už Zlatý pohár má – vyšel ho v prdejně suvenýrů asi na tři tisáce korun.

Člověka při té žluté záplavě napadne typická česká otázka: kde na to ti Kolumbijci berou, když lístky stojí i tisíce dolarů…?

Nebohý řidič se vlekl téměř krokem asi třicet kilometrů totálně ucpanou mexickou megapolí s dalšími tisícovkami účastníků silničního provozu bez jakéhokoli upřednostnění. Ve finiši se prokličkoval úzkými ulicemi, spíš uličkami se jmény snad všech svatých, než nás v dohledu ikonického stadionu vyložil. Dopředu litujeme a zároveň i varujeme české fanoušky, kteří sem v příštím týdnu přicestují na závěrečný duel skupiny s domácím týmem, kdy tu bude určitě ještě mnohem hustší atmosféra a nápor diváků. V následujícím díle se k cetě na stadion podrobně vrátíme.

Bílé kapky ve žlutém moři

Zápas byl vyprodán, přišlo 80 842 diváků a téměř všichni měli žluté kolumbijské dresy. Při tradičním měření hluku, který dokáží vytvořit fanoušci, to kolumbijská žlutá záplava dotáhla až na 124 decibelů. Prý to odpovídá prahu bolesti lidského sluchu. A v běžném životě tento hluk vytváří startující proudové letadlo při měření ze vzdálenosti asi 30 až 50 metrů…

Dva ostrůvky fanoušků v bílých dresech soupeře se co do počtu vyrovnaly skupině tvořené hráči a členy realizačního týmu, a tak hluk nemělo cenu měřit. Doufáme, že více než čtyři tisíce českých fanoušků příští týden pořádný hluk vytvoří!

Hrdina a oběť

Na závěr vzpomínka nás pamětníků. První branku Kolumbijců v zápase, který skončil 3:1, dal pravý obránce Daniel Muñoz a proměnil se v hrdinu pro zaplněný stadion i celou zemi. V roce 1994 se pravý obránce Kolumbie, sedmadvacetiletý Andrés Escobar, stal naopak tragickou postavou mistrovství světa v USA. Během klíčového zápasu proti Spojeným státům vstřelil nešťastný vlastní gól znamenající prohru 1:2. Krátce po návratu domů do Medellínu byl v červenci 1994 chladnokrevně zastřelen. Daniel Muñoz se narodil až o dva roky později.

Stanoviště autobusu bylo označeno...

... jenže řádný se na místo nedostavil!

Cesta zpět do centra města byla opět zdlouhavá, k očekávané hustotě provozu, se ale přidalo také naprosté selhání organizátorů. Speciální autobus pro zástupce médií měl odjet ve 23 hodin, ale na určené a označené místo se nedostavil, stejně jako následující dva spoje. S dalšími asi třiceti kolegy jsme bezmocně na určeném místě stepovali, až nám před půlnocí došla trpělivost a vydali jsme se na vlak jedoucí směrem do centra. Pět minut po půlnoci jsme dorazili na stanici a právě před nosem nám zavřeli bránu. Další tři čtvrtě hodiny jsme hledali místo, kam už pustí Uber. Ten nás z téměř beznadějné situace vysvobodil. Dav už se za tři hodiny rozptýlil, takže více než dvacetikilometrová jízda trvala jen třicet minut.

V půl druhé v noci jsme bezpečně prošli mezi stany kempujících demonstrantů a s úlevou vkročili do hotelu…

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Organizace dříve vs. Organizace v Mexiku

Komentář: Nemá cenu připomínat organizaci ve všem výjimečného šampionátu v Kataru, ale i ta ostatní mistrovství světa, která jsme navštívili, měla nějaký systém. V Mexiku nad systémem převládá chaos. Po Guadalajaře a Monterrey, kde to ještě šlo, nasadilo korunu organizaci, v tomto případě spíše dezorganizaci, Mexico City…

Stav zápasu: 7:9 – bod pro staré časy. Na omluvu megapole může být, že v téměř dvacetimilionové aglomeraci je těžké organizovat cokoli.

Autor: Jaroslav Kolář | čtvrtek 18.6.2026 11:35 | karma článku: 4,50 | přečteno: 65x

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Jaroslav Kolář

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Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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