Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Maturita na MS: Od „dvanáctsettrojky“ po katarský luxus

V Mexiku nejsme s Vaškem náhodou. Máme na kontě deset světových šampionátů v součtu a každý nám vypálil do paměti nesmazatelný cejch. Než odletíme, pojďte se s námi podívat na tu jízdu, která začala hned, jak se otevřely hranice.

1990: Italské noci v socialistickém „obytňáku“
Moje první svobodná cesta, první mistrovství světa ve fotbale. Vyrazili jsme s kolegou sběratelem odznaků – já s akreditací od Večerní Prahy a on s nadějí, že nasbírá krásné fotbalové plíšky – ve voze Škoda 1203. Slavná „dvanáctsettrojka“ byla líná, pomalá a předělaná na obytné auto tak nějak „po socialisticku“. Ale vozila nás den co den od zápasu k zápasu. Od Milána přes Janov, Boloňu a Florencii až po Řím a zpět přes Turín, jsme to objeli dvakrát! Tehdy nám nevadilo, že v kopcích funí, hlavně že jsme u toho byli. Ještě dnes se mi vybavuje, jak nás na dlouhé cestě z autorádia neustále provázel podmanivý hlas zpěvačky Gianny Nannini, která spolu s Edoardem Bennatem nazpívala píseň šampionátu „Notti magiche“ (Noci kouzelné).

1994: Americký maraton (16 zápasů za měsíc!)
V USA jsme se nezastavili. Jel jsem s kolegy novináři, Zdeňkem Pavlisem, Standou Sigmundem a Jardou Beránkem. Střídali jsme lety s cestami v minivanu. Od zahájení v Chicagu přes Orlando a Dallas až po finále na Rose Bowl v Pasadeně, kde bylo hrozné vedro, protože se hrálo půl hodiny po poledni, aby v Evropě měli finále v půl deváté večer… Kousek nad novinářskou tribunou pokukovaly ze skyboxů hollywoodské hvězdy a „božský copánek“ Roberto Baggio zahodil rozhodující penaltu v rozstřelu. Byla to jízda – viděli jsme 16 zápasů za měsíc!

V Pasadeně před finále v poledním vedru. Zdeňkovi Pavlisovi už vousy a vlasy zešedly, já to zvládal v bílem triku a s černou čepicí a benjamínek Jarda Berákek předváděl hollywoodským hvězdám a několik řad výše, jak vypadá český Večerníček s čepicí z amerických novin...

2006, 2018 a 2022: Od zklamání v Německu přes Český dům v Rusku až po katarský vesmír
V Německu už jsme poprvé spolu s Vaškem sledovali euforii po výhře nad USA i facku od Ghany. V Rusku jsme měli základnu v Českém domě v Moskvě a užívali si Petrohrad. A Katar? Podle mě už lepší turnaj uspořádat nelze. Všechno na prostoru velkém jako střední Čechy a stadiony z budoucnosti. Dokonalá organizace navrch.

A co teď? My si myslíme, že Mexiko nás překvapí svou duší a láskou k fotbalu, ale počítáme i s tím, že v 75 letech je ta jízda zase pochopitelně jiná než v té „dvanáctsettrojce“.

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Šustění papíru v Itálii 90 vs. Automatické metro v Kataru
Komentář: V roce 1990 jsem měl mapu, kterou jsem musel rozložit na kapotě 1203, a když zafoukal vítr, hledali jsme cestu do Říma v příkopu. V Kataru jezdilo úžasné metro bez řidiče.
Stav zápasu: 2:0 – ale to jen z nostalgie při pohledu na krabici plnou map…

Autor: Jaroslav Kolář | úterý 2.6.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Když intuice fotbalových bardů porazí pravděpodobnost

Někdo v našem věku už raději sedí na lavičce v parku, my balíme kufry za oceán. Je nám dohromady 146 let (mně 75, parťákovi Vaškovi 71) a čeká nás naše velké finále.

1.6.2026 v 5:00 | Karma: 5,37 | Přečteno: 94x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku

146 let na daleké cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.

30.5.2026 v 10:41 | Karma: 8,63 | Přečteno: 123x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
2. června 2026  9:02,  aktualizováno  9:16

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl...

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je uzavřená D5 na Tachovsku

ilustrační snímek
2. června 2026  7:33,  aktualizováno  7:33

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve...

Akademický senát JAMU vyhlásil rektorské volby, lze navrhovat kandidáty

ilustrační snímek
2. června 2026  7:31,  aktualizováno  7:31

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) vyhlásil nové rektorské volby. Barbaru...

Sobotní koncert v kostele

ilustrační snímek
2. června 2026  9:09

Na komorní koncert se mohou vypravit lidé v sobotu do Smržovky.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Kolář

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 81x
Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.