Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Lékárnička, triko s příběhem a zrádná nadmořská výška
Je to strategická operace. Jak to říkala AI? Tři hromádky, v jedné bude vše od mobilu po laptop, nabíječky, powerbanky, externí paměť. A také desky s kopiemi letenek, pasů, pojištění a potvrzených ubytování. Na druhé lékárnička připomínající menší polní nemocnici. Museli jsme přibalit věci na tlak, kompresní podkolenky do letadla a krabičky s pravidelně užívanými léky, ale i těmi, které je potřeba mít pro případ náhlé nevolnosti… A třetí kupa patří oblečení.
Jako lidé, kteří u fotbalu prožili život, moc dobře víme, co nás čeká. Už naše reprezentace se na mistrovství světa v roce 1970 přesvědčila v Guadalajaře o zrádnosti nadmořské výšky. Tehdy hrála s Brazílií, Rumunskem a Anglií. Zatímco v prvních poločasech uhrála dvě remízy a jednu výhru, všechny tři druhé poločasy prohrála a jela domů…
Mexico City leží v nadmořské výšce přes 2 200 metrů nad mořem. Pro fotbalisty je to peklo – míč létá rychleji, vzduch je řídký a plíce hoří už po deseti minutách běhu. Jenže ono je to peklo i pro dva starší novináře, kteří sice neběhají po trávníku, ale musí s technikou projít dlouhé vzdálenosti od press center na místa na stadionech a udýchat to tempo. Nadmořská výška bude soupeř, kterého nevidíte. Nejen pro nás, ale hlavně pro hráče. Rozpis turnaje právě jim nedovolil důkladnou aklimatizaci. Vždyť Jihokorejci bydlí už deset dní v Guadalajaře, Mexičané jsou doma, a jak to může vypadat, ukázali včera v zápase se Srby v Toluce. Hráči z Balkánu po přestávce fyzicky kolabovali a prohráli 1:5!
Triko, které evokuje 800 stránek
Mezi všemi těmi tričky, kraťasy a svetry připravenými na uložení v kufru má ale jeden kus oblečení výsadní postavení. Vezu s sebou speciální triko s logem mé chystané knihy LIGA 100 fotbalových mistrů. Bude mít 800 stránek a 500 fotografií. Strávil jsem nad její přípravou a psaním rukopisu za poslední dva roky přes 4 000 hodin života a v říjnu konečně vyjde. Při pročítání více než sto let starých novin a časopisů jsem se i leccos z historie naučil, a to nejen té fotbalové. Práce ještě není hotova. I v Mexiku, například při čekání před zápasy v tiskovém středisku, kde je potřeba být kvůli zácpám a kontrolám dostatečně včas, se najde pár hodin na korektury a komunikaci s grafikem, který právě dává rukopis do grafické podoby.
Tohle triko se mnou zamíří do tiskových center na stadionech, usadí se na mediální tribuně a třeba se projde po ulicích Mexico City. Pro mě je to symbolická připomínka, že touhle expedicí práce nekončí.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Práce na knize dříve vs. Příprava publikace dnes
Komentář: Bývaly doby, kdy autor napsal na psacím stroji rukopis, odnesl ho grafickému redaktorovi, který provedl zalomení textu do knižní podoby. Udělal se nátisk a v něm opravil korektor chyby. Dnes je jiná doba. Rukopis i fotografie jdou grafikovi v elektronické podobě, on to vše zpracuje a pošle grafickou knižní podobu ke korektuře. Při té je možno zlom svěřit umělé inteligenci (AI), která má český pravopis a stylistiku v malíčku (byť se tu a tam splete, pokud jde o věcnou stránku), a hotovou korekturu pošlete zpět grafikovi. A je jedno, jestli autor a grafik sedí oba v Praze, nebo je dělí Atlantik.
Stav zápasu: 4:2 – tentokrát gól pro modernu, jen musíte mít připojení k internetu a dost předplacených dat.
Jaroslav Kolář
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