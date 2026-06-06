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Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Lékárnička, práce v laptopu a zrádná nadmořská výška

V pondělí 8. června vyrážíme. Doma to momentálně vypadá jako v logistickém centru. Jeden větší a jeden menší kufr a taška s laptopem musí pojmout veškeré vybavení. Balení v našem věku už ale není jen o tom, kolik si vzít košil.

Je to strategická operace. Jak to říkala AI? Tři hromádky, v jedné bude vše od mobilu po laptop, nabíječky, powerbanky, externí paměť. A také desky s kopiemi letenek, pasů, pojištění a potvrzených ubytování. Na druhé lékárnička připomínající menší polní nemocnici. Museli jsme přibalit věci na tlak, kompresní podkolenky do letadla a krabičky s pravidelně užívanými léky, ale i těmi, které je potřeba mít pro případ náhlé nevolnosti… A třetí kupa patří oblečení.

Jako lidé, kteří u fotbalu prožili život, moc dobře víme, co nás čeká. Už naše reprezentace se na mistrovství světa v roce 1970 přesvědčila v Guadalajaře o zrádnosti nadmořské výšky. Tehdy hrála s Brazílií, Rumunskem a Anglií. Zatímco v prvních poločasech uhrála dvě remízy a jednu výhru, všechny tři druhé poločasy prohrála a jela domů…

Mexico City leží v nadmořské výšce přes 2 200 metrů nad mořem. Pro fotbalisty je to peklo – míč létá rychleji, vzduch je řídký a plíce hoří už po deseti minutách běhu. Jenže ono je to peklo i pro dva starší novináře, kteří sice neběhají po trávníku, ale musí s technikou projít dlouhé vzdálenosti od press center na místa na stadionech a udýchat to tempo. Nadmořská výška bude soupeř, kterého nevidíte. Nejen pro nás, ale hlavně pro hráče. Rozpis turnaje právě jim nedovolil důkladnou aklimatizaci. Vždyť Jihokorejci bydlí už deset dní v Guadalajaře, Mexičané jsou doma, a jak to může vypadat, ukázali včera v zápase se Srby v Toluce. Hráči z Balkánu po přestávce fyzicky kolabovali a prohráli 1:5!

Do Mexika s kusem fotbalové historie v laptopu

Daleko více času než příprava expedice do Mexika 2026 a práce pro Nadaci fotbalových internacionálů mi zabírá další „zábava“ vhodná pro člověka mého věku. Píšu knihu představující stoletou historii fotbalové ligy u nás. Bude mít 800 stránek a 500 fotografií. Strávil jsem nad její přípravou a psaním rukopisu za poslední dva roky přes 4 000 hodin života a v říjnu konečně vyjde. Při pročítání více než sto let starých novin a časopisů jsem se i leccos z historie naučil, a to nejen té fotbalové. Někdy je až k nevíře, jak se události s neúprosnou pravidelností opakují. Jen osoby a obsazení jsou jiné! Publikace ještě není hotova. I v Mexiku, například při čekání před zápasy v tiskovém středisku, kde je potřeba být kvůli zácpám a kontrolám dostatečně včas, se najde pár hodin na korektury a komunikaci s grafikem, který právě dává rukopis do grafické podoby.

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Práce na knize dříve vs. Příprava publikace dnes

Komentář: Bývaly doby, kdy autor napsal na psacím stroji rukopis, odnesl ho grafickému redaktorovi, který provedl zalomení textu do knižní podoby. Udělal se nátisk a v něm opravil korektor chyby. Dnes je jiná doba. Rukopis i fotografie jdou grafikovi v elektronické podobě, on to vše zpracuje a pošle grafickou knižní podobu ke korektuře. Při té je možno zlom svěřit umělé inteligenci (AI), která má český pravopis a stylistiku v malíčku (byť se tu a tam splete, pokud jde o věcnou stránku), a hotovou korekturu pošlete zpět grafikovi. A je jedno, jestli autor a grafik sedí oba v Praze, nebo je dělí Atlantik.

Stav zápasu: 4:2 – tentokrát gól pro modernu, jen musíte mít připojení k internetu a dost předplacených dat.

Autor: Jaroslav Kolář | sobota 6.6.2026 7:00 | karma článku: 3,42 | přečteno: 51x

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Jaroslav Kolář

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Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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