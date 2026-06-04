Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dva boomři na Mundialu v Mexiku: Když stávka na letišti děsí a dvě písmenka pomáhají

Pozemní personál letiště v Bruselu a bohužel i v Amsterdamu v úterý stávkoval. Linka odlétající z Ruzyně v 18:30 byla zrušena. Na ni ale navazuje let přes oceán do Mexico City, a ten se tak nedal stihnout. A je tu problém!

Sotva skončila hrozba nedostatku kerosinu, objevila se další starost. Lidé pracující na letišti v Amsterdamu si čas před fotbalovým Mundialem vyhlédli jako ideální na prezentaci svých požadavků… Co když je napadne svoji akci zopakovat v pondělí? Raději na to nemyslet!

Tonda Panenka vymyslel, jak bude sledovat šampionát

Ve stádiu obav a horečných příprav na cestu jsme stihli jednu milou povinnost týkající se naší práce pro Nadaci fotbalových internacionálů. Doprovodili jsme předsedu správní rady naší nadace Antonína Panenku na skvělou besedu pořádanou společností Czech Inn Hotels pod názvem Byznys Klub. Tentokrát sál zaplněný dvěma stovkami osob s napětím poslouchal legendu, která právě v těchto dnech vzpomíná na to, jak slavným dloubákem zajistila z penalty Československu titul mistrů Evropy 1976. Zajímavé, že dámy nejrůznějšího věku tvořily minimálně polovinu publika. Na otázku, zda také nepojede do Mexika, měl Toník Panenka zajímavou odpověď: „Kdepak. S kamarády u nás v Nespekách jsme přemluvili hostinského. Ten nám otevře před čtvrtou ráno lokál a budeme fandit tam!“

A pak že se dámy nezajímají o fotbal...

Legenda byla zábavná i poučná.

Šéf naší nadace to tedy má pořešeno, já s Vaškem ale musíme začít balit. Seznam toho, co je potřeba do odletu stihnout, se nekrátí, spíše naopak je delší a delší...

Když mi ta dvě písmenka začala radit, jak na Mexiko

Otázky se rojí: Jak zabalit, abychom nepřišli o všechno najednou? Co léky? Přiznávám, začal jsem být nervózní. A pak mě napadla kacířská myšlenka – zeptat se té věci, co se jí říká AI.

Dosud jsem kolem umělé inteligence chodil obloukem. Říkal jsem si: „To nás jednou všechny zničí.“ Ale světe div se – ono to se mnou začalo inteligentně komunikovat! Během chvíle mi to dalo rady, které bych hledal hodiny. Jak si rozdělit kreditní karty na různá místa, proč si ofotit pasy do cloudu a jaké léky nezapomenout na mexickou nadmořskou výšku. Že v Guadalajaře nemůže řidič Uberu až k terminálu, a tedy je výhodnější vzít si taxi, ale to, na které si v hale zakoupíte lístek u přepážky Taxi Autorizado. Prý v Guadalajaře v tomto období k večeru pravidelně zaprší, tak mi připomněla i lehkou pláštěnku…

Vím, není to neomylné, ale když k tomu člověk přidá vlastní rozum a 75 let zkušeností, je to partner, který se vyplatí. Nervozita opadla. I když je ta pomocná ruka z jedniček a nul, v Mexiku se bude hodit.

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Hospodská rada vs. Umělá inteligence
Komentář: Dřív jsme se ptali chlapa u piva. Ten sice všechno věděl, ale půlka z toho byla latina. AI sice pivo nepije, ale rady dává k věci a hned. Jen mě mrzí, že si s ní nemůžu přiťuknout na to naše Mexiko.
Stav zápasu: 3:1 – AI je lepší než hospodská rada, avšak znáte to: Důvěřuj, ale prověřuj…

Autor: Jaroslav Kolář | čtvrtek 4.6.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku Jak se zakládalo PR na svazu a strach z kerosinové krize

Letenky jsme kupovali s obrovským předstihem. Logika byla jasná – čím blíž k MS, tím víc ceny poletí nahoru. Jenže člověk míní a svět mění. Ve snu nás nenapadlo, že budeme sledovat ceny kerosinu s větším napětím než výsledky ligy.

3.6.2026 v 7:00 | Karma: 7,41 | Přečteno: 107x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Maturita na MS: Od „dvanáctsettrojky“ po katarský luxus

V Mexiku nejsme s Vaškem náhodou. Máme na kontě deset světových šampionátů v součtu a každý nám vypálil do paměti nesmazatelný cejch. Než odletíme, pojďte se s námi podívat na tu jízdu, která začala hned, jak se otevřely hranice.

2.6.2026 v 7:00 | Karma: 6,28 | Přečteno: 105x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Když intuice fotbalových bardů porazí pravděpodobnost

Někdo v našem věku už raději sedí na lavičce v parku, my balíme kufry za oceán. Je nám dohromady 146 let (mně 75, parťákovi Vaškovi 71) a čeká nás naše velké finále.

1.6.2026 v 5:00 | Karma: 5,96 | Přečteno: 111x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku

146 let na daleké cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.

30.5.2026 v 10:41 | Karma: 9,07 | Přečteno: 134x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...
29. května 2026  10:17

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt,...

Kraj nostalgie, který má šanci se probudit. Zlín hledá cestu od Bati k nové průmyslové budoucnosti. Její zárodek se rodí v nedalekých Vizovicích.

4. června 2026

Výhrůžka střelbou vyhnala z obchodního centra 1 500 lidí. Na linku volalo dítě

Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym...
4. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Policisté odložili případ anonymní výhrůžky střelbou, kvůli které museli v závěru prosince...

Hlad po hokeji v Třebíči roste, fanoušci se dožadují permanentek. Klub chce mít plno

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...
4. června 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Po dvou letech strávených v azylu v Moravských Budějovicích je v Třebíči pořádný hlad po hokeji....

Stavební veletrh FOR ARCH vstoupí do nové éry: představí osm odborných platforem

4. června 2026  8:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Kolář

  • Počet článků 5
  • Celková karma 7,18
  • Průměrná čtenost 97x
Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.