Dva boomři na Mundialu v Mexiku: Když stávka na letišti děsí a dvě písmenka pomáhají
Sotva skončila hrozba nedostatku kerosinu, objevila se další starost. Lidé pracující na letišti v Amsterdamu si čas před fotbalovým Mundialem vyhlédli jako ideální na prezentaci svých požadavků… Co když je napadne svoji akci zopakovat v pondělí? Raději na to nemyslet!
Tonda Panenka vymyslel, jak bude sledovat šampionát
Ve stádiu obav a horečných příprav na cestu jsme stihli jednu milou povinnost týkající se naší práce pro Nadaci fotbalových internacionálů. Doprovodili jsme předsedu správní rady naší nadace Antonína Panenku na skvělou besedu pořádanou společností Czech Inn Hotels pod názvem Byznys Klub. Tentokrát sál zaplněný dvěma stovkami osob s napětím poslouchal legendu, která právě v těchto dnech vzpomíná na to, jak slavným dloubákem zajistila z penalty Československu titul mistrů Evropy 1976. Zajímavé, že dámy nejrůznějšího věku tvořily minimálně polovinu publika. Na otázku, zda také nepojede do Mexika, měl Toník Panenka zajímavou odpověď: „Kdepak. S kamarády u nás v Nespekách jsme přemluvili hostinského. Ten nám otevře před čtvrtou ráno lokál a budeme fandit tam!“
Šéf naší nadace to tedy má pořešeno, já s Vaškem ale musíme začít balit. Seznam toho, co je potřeba do odletu stihnout, se nekrátí, spíše naopak je delší a delší...
Když mi ta dvě písmenka začala radit, jak na Mexiko
Otázky se rojí: Jak zabalit, abychom nepřišli o všechno najednou? Co léky? Přiznávám, začal jsem být nervózní. A pak mě napadla kacířská myšlenka – zeptat se té věci, co se jí říká AI.
Dosud jsem kolem umělé inteligence chodil obloukem. Říkal jsem si: „To nás jednou všechny zničí.“ Ale světe div se – ono to se mnou začalo inteligentně komunikovat! Během chvíle mi to dalo rady, které bych hledal hodiny. Jak si rozdělit kreditní karty na různá místa, proč si ofotit pasy do cloudu a jaké léky nezapomenout na mexickou nadmořskou výšku. Že v Guadalajaře nemůže řidič Uberu až k terminálu, a tedy je výhodnější vzít si taxi, ale to, na které si v hale zakoupíte lístek u přepážky Taxi Autorizado. Prý v Guadalajaře v tomto období k večeru pravidelně zaprší, tak mi připomněla i lehkou pláštěnku…
Vím, není to neomylné, ale když k tomu člověk přidá vlastní rozum a 75 let zkušeností, je to partner, který se vyplatí. Nervozita opadla. I když je ta pomocná ruka z jedniček a nul, v Mexiku se bude hodit.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Hospodská rada vs. Umělá inteligence
Komentář: Dřív jsme se ptali chlapa u piva. Ten sice všechno věděl, ale půlka z toho byla latina. AI sice pivo nepije, ale rady dává k věci a hned. Jen mě mrzí, že si s ní nemůžu přiťuknout na to naše Mexiko.
Stav zápasu: 3:1 – AI je lepší než hospodská rada, avšak znáte to: Důvěřuj, ale prověřuj…
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku Jak se zakládalo PR na svazu a strach z kerosinové krize
Letenky jsme kupovali s obrovským předstihem. Logika byla jasná – čím blíž k MS, tím víc ceny poletí nahoru. Jenže člověk míní a svět mění. Ve snu nás nenapadlo, že budeme sledovat ceny kerosinu s větším napětím než výsledky ligy.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Maturita na MS: Od „dvanáctsettrojky“ po katarský luxus
V Mexiku nejsme s Vaškem náhodou. Máme na kontě deset světových šampionátů v součtu a každý nám vypálil do paměti nesmazatelný cejch. Než odletíme, pojďte se s námi podívat na tu jízdu, která začala hned, jak se otevřely hranice.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Když intuice fotbalových bardů porazí pravděpodobnost
Někdo v našem věku už raději sedí na lavičce v parku, my balíme kufry za oceán. Je nám dohromady 146 let (mně 75, parťákovi Vaškovi 71) a čeká nás naše velké finále.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku
146 let na daleké cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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