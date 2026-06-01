Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Když intuice fotbalových bardů porazí pravděpodobnost

Někdo v našem věku už raději sedí na lavičce v parku, my balíme kufry za oceán. Je nám dohromady 146 let (mně 75, parťákovi Vaškovi 71) a čeká nás naše velké finále.

Tento příběh ale nezačal na letišti. Narodil se loni v červenci jako čistá sázka na nejistotu a jedna velká fotbalová předtucha.

Fotbal není náš koníček, fotbal je náš život. Však namátkový výběr akreditačních karet na obrázku je ilustrací následujících slov. Prošel jsem jako novinář a svazový funkcionář světové šampionáty v letech 1990, 1994 a 1998. Od Německa v roce 2006 přes Rusko 2018 až po Katar 2022 už jezdíme s Vaškem spolu. Ten má podobný fotbalový osud. Psal o fotbale v Československém sportu, později například v deníku Sport. Pak se naše cesty setkaly při práci ve fotbalové asociaci. Nacestovali jsme tisíce kilometrů a viděli jsme z tribuny snad všechno, co moderní fotbal nabízí. Ale to, co se stalo teď, nepamatujeme.

Když Gretzky a baráž přepíší plány

Po Rusku a Katru a při pohledu na rok narození nám bylo jasné, že letos půjde o derniéru. Nejasné bylo místo jejího konání. Loni v červenci jsme si prostě řekli: „Jedeme do Mexika!“ Bylo nám úplně jedno, jestli tam naši budou hrát. Sáhli jsme do úspor, koupili letenky, zajistili ubytování přes Booking (kde se mi jako dlouholetému cestovateli hodil status Genius 3) a prostě věřili nebo, spíše tušili?

Pak se začaly dít věci! Wayne Gretzky při losu poslal naši případnou barážovou větev právě do Mexika. Naděje byla 1:12, protože v osudí se nacházelo ještě dvanáct skupin na výběr! A naši kluci tu baráž neuvěřitelně urvali. Matematická pravděpodobnost, že se tohle všechno sejde, byla mizivá. Někdo tam nahoře nás má asi hodně rád – díky tomu budeme přímo na dvou našich zápasech.

Pro mě osobně je to navíc soukromá odměna za poslední dva roky tvrdé práce. Strávil jsem totiž přes 4 000 hodin u počítače a v archivech, abych dal dohromady kompletní dějiny naší ligy. Kniha se jmenuje LIGA 100 fotbalových mistrů a má přes 800 stran. Práce počká, z archivu rovnou do centra světového fotbalového dění!

Bez cestovky a s vlastními zkušenostmi

Proč vlastně píšeme tento blog? Chceme ukázat, že v pětasedmdesáti letech aktivní život ani dobrodružství nekončí. Do Mexika jedeme po vlastní ose. Žádná cestovní kancelář, žádný delegát, který by nás vodil za ruku. Jen my dva, selský rozum a chytré telefony v kapse.

V našich textech budeme srovnávat dnešní přetechnizovanou „modernu“ s tím, co pamatujeme z éry černobílých televizí, mého působení ve Večerní Praze nebo na fotbalovém svazu. Chceme vám ukázat fotbal očima lidí, kteří v něm prožili celý život. A dostali se i do zákulisí – vždyť jsem ve funkci tiskového mluvčího reprezentace nasbíral 101 mezistátních zápasů, Vaška také znají, stejně jako mě, generace reprezentantů osobně…

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

  • Dnešní soupeř: Selský rozum vs. Umělá inteligence (AI)
  • Komentář: Počítače a složité algoritmy by nám loni spočítaly, že šance vidět náš národní tým v Mexiku je téměř nulová. My jsme se na chladné výpočty vykašlali a poslechli dlouholetou fotbalovou intuici. Výsledek? Člověk vyhrál nad strojem ještě před úvodním výkopem.
  • Stav zápasu: 1:0 pro intuici.

Autor: Jaroslav Kolář | pondělí 1.6.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Jaroslav Kolář

