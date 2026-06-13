Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Gólovou helikoptéru sestřelil VAR
Bez návalu se tedy bylo možno porozhlédnout a z mnoha stánků sponzorů nás zaujal ten, kde prodávali nápoje. Například „sedmička“ piva v plechovce stála v přepočtu 375 korun, šest deci vody v plastu vyšlo na 97 korun. Asi se automaticky počítá s tím, že když dá někdo i několik tisíc za vstupenku, na nějaké to peso koukat nebude.
Mezi davem fanoušků se našlo asi 2400 příznivců Česka. Někteří dokonce vybrali správný dres kód a přišli v bílých tričkách shodných s těmi, které oblékla naše reprezentace. V hledišti byli mezi tisíci Jihokorejci a desetitisíci Mexičany kapkou v moři. Zvláště, když od začátku bylo jasné, že domácí nezachovali neutralitu a mohutně povzbuzovali soupeře. Pak sice přešli na pokřik „Méchiko, Méchiko“, který tu a tam proložili světoznámou mexickou vlnou, ale s koncem utkání opět hnali hráče v červeném k vítězství. Tak jsme si s Vaškem říkali, aby se jim to po sčítání skupiny nevymstilo…
Něco zbrusu nového nás zaujalo. Po desítkách let stále se opakující slavnostní nástup byl totálně změněn, a to k lepšímu. Slavnostní chvíle včetně státní hymny si tak v centru pozornosti užijí všichni hráči nominovaní na šampionát. Co asi televizní přenos plně neodhalil, je pohled na lavičky obou týmů. Tam totiž v řadě stáli všichni ti, kteří k týmům také patří a věru je jich více než těch šestadvacet nominovaných…
Doby se mění, na druhém světovém šampionátu v roce 1934 v Itálii tvořilo například stříbrnou reprezentaci Československa sedmnáct hráčů, roli samojediného člena „realizačního týmu“ zastával asociační kapitán Karel Petrů. Není tedy divu, že v rozčilení při ošetřování Antonína Puče nebohému hráči kápl čpavek do oka… Zázračně probuzený Puč vlétl na hřiště a nehledě na šílenou bolest falšovanou střelou z křídla vstřelil vedoucí branku, která bohužel jen na chvíli umlčela fanatické římské publikum.
Naši hráči dopadli včera co do průběhu zápasu a výsledku stejně jako jejich předchůdci v roce 1934. Také neudrželi vedení a soupeř se radoval z cenné vstupní výhry 2:1.
Přitom třináct minut před koncem to vypadalo skvěle, avšak ještě než skórující Souček dokončil tradiční „helikoptéru“ na oslavu vstřeleného gólu, bylo po radosti. Uťal ji VAR. Ona vymoženost, doprovázející fotbal, která je podle toho, jak se používá buď, dobrý pomocník nebo špatný pán.
Na rozdíl od technologie používané v české lize, kde se například ofsajdová čára stanovuje někdy i minuty, tady bylo rozhodnuto raz dva. U technologie používané na turnaji rozhoduje moderní technika a lidský faktor, na rozdíl od té naší, nemá přístup…
Vzápětí skóroval soupeř a výsledek ve velice důležitém utkání, rozhodujícím o postupu ze skupiny byl na světě. Fanoušci ani moc po zápase nechvátali, dobře věděli, že do města vede jen jedna příjezdová tepna a musejí počítat se dvěma hodinami.
Výprava za suvenýry
Až čtvrtý den jsme našli čas na prohlídku centra města a poohlédnutí se po nějakých suvenýrech. Člověk by čekal větší záplavu výzdoby a také větší sortiment zboží. To neplatí na nepřeberné množství replik dresů mexické reprezentace, skoro to vypadá, že ten, kdo ho nenosí není Mexičan…
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Oko rozhodčího vs. VAR
Komentář: Video asistent rozhodčího (VAR) se objevil ve fotbale před deseti lety, kdy začalo jeho testování. Na MS 2018 už bylo v plné permanenci a do české ligy zamířilo před šesti lety. Zastánci namítají, že jde o velký pokrok, umožňující odhalit situace, které lidské oko přehlédlo a tím napravit chybu. Odpůrci VAR, ke kterým s Vaškem patříme, tvrdí, že počet pozitivních zásahů je kompenzován použitím, které fotbalu škodí. Ať už jde o přílišnou horlivost lidí obsluhujících video nebo dokonce o snahu video zneužít! Ke všemu ještě zhoršuje kvalitu rozhodčích, kteří se prostě alibisticky spoléhají na VAR a jsou rádi, že ten spletité situace posoudí za ně… O to více potěšilo, že kompletní nasazení rozhodčích z Egypta ukázalo, jak se má rozhodovat, bez spoléhání na VAR. Ten obratem zasáhl, jen když bylo potřeba. Bohužel…
Stav zápasu: 6:5 – bod tentokrát nepřidělen. Momentálně si netroufáme tvrdit, zda jsou lepší rozhodčí, kteří zápas odřídí skvěle i bez videa nebo je potřeba berlička v podobě VAR.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Udělali jsme si fotkou v Malibu radost
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Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Po stopách historie do žhavé současnosti
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