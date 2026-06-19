Dva boomři na Mundialu v Mexiku–Dočkají se čeští fanoušci v Mekce fotbalu postupové výhry?
Vstali jsme raději v osm, protože bylo potřeba stihnout snídani a mít rezervu na hledání místa, kde budeme moci od deseti dopoledne sledovat klíčový boj našich s Jižní Afrikou. Hledání bylo jednoduché, přešli jsme ulici zaplněnou stany a vstoupili do krásné kavárny nazvané La Casa De Los Azulejos (Dům z dlaždic). Historie domu obloženého typickými modrými dlaždicemi sahá do 16. století. Měli tam dobrou kávu, nalévanou co hrdlo ráčí, výborný moučník a i ananasovo-kokosový koktejl, chutnající velmi dobře. Mnohem horší už to bylo s fotbalem. Vedle sedící postarší Mexičan, který se jako jeden z mála hostů o dění na obrazovce zajímal, se moc divil, proč naši tak zalezli, místo aby hráli na skóre? Samozřejmě přiznal, že výsledek Mexiku vyhovuje nejlépe.
Po remíze 1:1 tedy česká reprezentace čeká na výhru na světovém šampionátu už čtyři zápasy a dvacet let a šest dnů. Tehdy v Gelsenkirchenu smázli svěřenci trenéra Karla Brücknera tým USA 3:0… Po dnešku se rodí různé teorie a převládá pesimismus. Tak si dovolíme také jednu přidat. Pokud by Mexiko porazilo Jižní Koreu, mělo by s největší pravděpodobností první místo jisté a mohlo by nasadit druhou polovinu kádru. Pak by třeba naši mohli dokázat nepředstavitelné, v Mekce fotbalu, v dějišti dvou finále mistrovství světa zdolat favorita a na čtyři body by se dalo s velkou pravděpodobností, ne-li s jistotou, postoupit.
Jak říkával Tomáš Pospíchal, fotbal nemá logiku! Koneckonců, jiný výsledek než výhra na Aztéckém stadionu by znamenal předčasné balení kufrů na cestu domů.
Užitečné dopravní rady pro našince
Včera jsme měli možnost nasbírat řadu zkušeností a postřehů o tom, jak to v Mexico City vypadá, když se hraje na Estadio Azteca významné utkání. Protože v osmdesátitisícovém zeleném kotli budou více než čtyři tisícovky fanoušků z Česka, mohly by se jim hodit následující rady.
Ten, kdo by spoléhal na dopravu po silnici, ať už autem, nebo autobusem, se musí obrnit velkou trpělivostí, mít obrovskou časovou rezervu i štěstí při hledání parkoviště. Pokud by někdo hodlal zvolit prověřený a výborně fungující Uber, musel by počítat kromě pomalu se vlekoucích kolon i s tím, že se až ke stadionu nedostane a bude muset jít kus pěšky. O něco lépe jsou na tom s dojezdem růžové městské taxíky, ale těm se na různá doporučení vyhýbáme jako čert kříži.
Jak tedy na stadion, a pak po zápase zpět? Davy Kolumbijců ve žlutých dresech, táhnoucí se od stanice „lehkého“ vlaku, nacházející se asi dvě stě metrů od vchodu do areálu stadionu, nám dokazovaly, že funkční hromadná doprava zvládne desetitisíce fanoušků.
Jak se tedy dostat například z centra od Anděla nezávislosti na Paseo de la Reforma na fotbal? Třeba takto:
Trasa krok za krokem
1. Pěšky na metro: Od Anděla nezávislosti dojděte pěšky (cca 10 minut) na stanici metra Insurgentes (Linka 1 – růžová) nebo Sevilla (Linka 1).
2. První úsek metrem: Nastupte na Linku 1 směr Pantitlán a jeďte do stanice Pino Suárez.
3. Přestup na metro: Na stanici Pino Suárez přestupte na Linku 2 (modrá) směr Tasqueña a jeďte až na konečnou stanici Tasqueña.
4. Přestup na rychlodráhu: Na stanici Tasqueña neopouštějte komplex, ale přímo přestupte na povrchovou rychlodráhu Tren Ligero (v překladu Lehký vlak).
5. Cíl: Jeďte vlakem Tren Ligero směr Xochimilco a vystupte přímo na stanici Estadio Azteca. Stadion stojí hned u výstupu z nástupiště.
Praktické informace pro den zápasu
• Celkový čas: Cesta trvá přibližně 60 až 75 minut. V den zápasu vyrazte s předstihem alespoň tři hodiny, protože kapacita dopravy bude maximálně vytížená. Do stadionu vpouští diváky obvykle tři hodiny před výkopem, je tedy čas si prohlédnout stánky v okolí s předraženými suvenýry a také si užít pocit z přítomnosti v hledišti ikonického stadionu. Moderátoři a hudba, promítání na velké obrazovky vyplňují čekání.
• Platební karta: Pro vstup do metra i Tren Ligero potřebujete jednotnou kartu MHD Tarjeta de Movilidad Integrada. Koupíte ji v automatech ve stanici metra. Kartu lze nabít hotovostí i bankovní kartou a jedna karta stačí pro více osob (při vstupu ji pípnete postupně za každého).
• Bezpečnost: V den zápasu bude v metru a ve vlaku vysoká koncentrace fanoušků. Menší batoh, s velkým vás do hlediště nepustí, noste vždy vepředu na hrudi a hlídejte si kapsy před kapsáři.
Tak vypadá výsledek spolupráce AI a dvou boomrů, kteří cestují na vlastní pěst za světovým fotbalem, konkrétně po mexické části šampionátu.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Přenosy zdarma vs. Placené kanály
Komentář: Sportovních přenosů, konkrétně fotbalu, bývalo před sametovou revolucí jako šafránu. Satelity neexistovaly, další technické vymoženosti umožňující sledovat přímé přenosy také ne. S rozvíjející se technikou se nabídka rozšiřovala, možností přibývalo a fanoušci si mohli pohodlně vybírat. Až nastal bod zlomu. Přenosů a kanálů už je tolik, že je možno vidět dnes cokoli, na co si člověk vzpomene. Jenže to také přineslo změnu – od určité doby se musí za sledování fotbalu platit. Podmínky se přitvrzují, což vidíme i na své cestě. Doby, kdy bývaly fotbaly ze šampionátu k dispozici na hotelových pokojích, už jsou pryč. A to nemáme žádné nízkonákladové ubytovny… Ještě markantnější a přiznejme i zarážející je, že se už nepouští přímé přenosy ani v tiskových střediscích na turnaji!
Stav zápasu: 8:9 – bod pro staré časy. Někdy méně znamená více. Z desítek fotbalových přenosů o víkendu už přecházejí oči a kdo sledování propadne, nemá už na nic jiného čas. Hlasujeme pro dobu před bodem zlomu.
Jaroslav Kolář
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