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Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Do Monterrey s velkým očekáváním

Sobotu jsme zasvětili cestování. Už když jsme si s Vaškem plánovali cestu do Mexika, rozhodli jsme se, že navštívíme všechna tři tamní města, ve kterých se šampionát hraje.

Začali jsme Guadalajarou, druhé na řadě je Monterrey a na závěr jsme si nechali Mexico City a jeho ikonický Aztécký stadion, kde se hrála finále světových šampionátů 1970 a 1986. A to nás tehdy nenapadlo, že na tomto stadionu uvidíme naši reprezentaci proti domácím!

Guadalajara se s námi loučila noční bouří, která přinesla silný déšť. Cestou na letiště musel řidič našeho Uberu řešit objížďku způsobenou dopravní nehodou na magistrále před Terminálem, a tak jsme se mohli seznámit s tím, co proudy vody napáchaly v přilehlých obcích…

Předměstí Guadalajary po noční bouři s deštěm.

Kdo nemá na sobě mexický dres, jako by nebyl...

Do Monterrey jsme letěli přes Mexico City. Na letišti jsme si připadali jako staří mazáci, vždyť ve stejných prostorách jsme čekali už v úterý brzy ráno po příletu z Amsterdamu na spoj do Guadalajary. Přilétali jsme v noci, ale tentokrát jsme si mohli vychutnat pohled z výšky na osmou největší aglomeraci světa. Pohled je to úchvatný, prostě Mexico City, kam se podíváš…

Mexico City kam se podíváš.

Do Monterrey za modernou

Už cestou z letiště v Monterrey bylo na první pohled jasné, že tato destinace se výrazně liší od obou zbývajících pořadatelských měst. Má pověst nejbohatšího, nejmodernějšího a nejvíce industriálního města Mexika s nejvyšší kupní silou. Obklopují ho hory, leží v kotlině a už po prvních krocích před letištěm bylo jasné, že po týdnu počasí srovnatelného s naším, tedy cca 25 stupni Celsia a občasnými kapkami deště v Guadalajaře, na nás dýchlo obrovské dusno při teplotě pětatřicet stupňů. Takové, jaké jsme od Mexika před odjezdem čekali.

Za deset minut odlétáme.

Už jsme za polovinou cesty.

Už se těšíme, že si prohlédneme zdejší chloubu, park Fundidora. Jedná se o unikátní projekt, který vznikl na pozemcích bývalé obří slévárny železa a oceli, jež fungovala v letech 1900 až 1986. Je to jedno z nejdůležitějších kulturních a rekreačních center v Monterrey. Dalo by se říci takové několikrát větší a mnohem krásnější Dolní Vítkovice, které potkal v Ostravě podobný osud.

Ale jsme tu za fotbalem a v tomto směru nás čeká návštěva jednoho z nejkrásnějších stadionů světa. Je nazýván El Gigante de Acero, což znamená Ocelový obr. Přezdívku si vysloužil díky své impozantní samonosné konstrukci, která je kompletně obalena kovovým skeletem a hliníkovým opláštěním. Architekti ho záměrně navrhli tak, aby se fanouškům na tribunách otevíral úchvatný výhled na dominantu celého údolí – horu Cerro de la Silla, v překladu Sedlová hora. Jižní tribuna byla snížena a zkosena tak, aby byl ideální pohled na tuto dominantu města.

Mimochodem s podobnou vizí přišel Ing. arch. Jiří Mach spolu s Janem Suchým a podle jeho návrhu byl v roce 1973 slavnostně otevřen stadion Na Stínadlech v Teplicích. Tam je také jedna tribuna snížena a umožňuje pohled na Krušné hory.

Už se nemůžeme dočkat, až zítra krásný stadion uvidíme a zhlédneme zápas šampionátu mezi Švédskem a Tuniskem. Jsem zvědav, jak Seveřané zvládnou to vedro a dusno…?

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Monterrey dříve vs. Monterrey dnes

Komentář: Monterrey bylo vždy šedé, dělnické město fabrik, sléváren a smogu. Panorama tvořily komíny a těžká industriální architektura. Dnes je to přehlídka futurismu. Čtvrť San Pedro Garza García má nejvyšší mrakodrapy v Latinské Americe. Staré fabriky se proměnily v high-tech parky, galerie a moderní lofty.

Stav zápasu: 6:6 – bod pro modernu. Město vizuálně přeskočilo z 20. do 21. století. Nabízí světový design, luxusní mrakodrapy a čistší, moderní estetiku, která láká digitální nomády.

Autor: Jaroslav Kolář | neděle 14.6.2026 5:57 | karma článku: 6,77 | přečteno: 86x

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Jaroslav Kolář

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Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
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