Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Do Monterrey s velkým očekáváním
Začali jsme Guadalajarou, druhé na řadě je Monterrey a na závěr jsme si nechali Mexico City a jeho ikonický Aztécký stadion, kde se hrála finále světových šampionátů 1970 a 1986. A to nás tehdy nenapadlo, že na tomto stadionu uvidíme naši reprezentaci proti domácím!
Guadalajara se s námi loučila noční bouří, která přinesla silný déšť. Cestou na letiště musel řidič našeho Uberu řešit objížďku způsobenou dopravní nehodou na magistrále před Terminálem, a tak jsme se mohli seznámit s tím, co proudy vody napáchaly v přilehlých obcích…
Do Monterrey jsme letěli přes Mexico City. Na letišti jsme si připadali jako staří mazáci, vždyť ve stejných prostorách jsme čekali už v úterý brzy ráno po příletu z Amsterdamu na spoj do Guadalajary. Přilétali jsme v noci, ale tentokrát jsme si mohli vychutnat pohled z výšky na osmou největší aglomeraci světa. Pohled je to úchvatný, prostě Mexico City, kam se podíváš…
Do Monterrey za modernou
Už cestou z letiště v Monterrey bylo na první pohled jasné, že tato destinace se výrazně liší od obou zbývajících pořadatelských měst. Má pověst nejbohatšího, nejmodernějšího a nejvíce industriálního města Mexika s nejvyšší kupní silou. Obklopují ho hory, leží v kotlině a už po prvních krocích před letištěm bylo jasné, že po týdnu počasí srovnatelného s naším, tedy cca 25 stupni Celsia a občasnými kapkami deště v Guadalajaře, na nás dýchlo obrovské dusno při teplotě pětatřicet stupňů. Takové, jaké jsme od Mexika před odjezdem čekali.
Už se těšíme, že si prohlédneme zdejší chloubu, park Fundidora. Jedná se o unikátní projekt, který vznikl na pozemcích bývalé obří slévárny železa a oceli, jež fungovala v letech 1900 až 1986. Je to jedno z nejdůležitějších kulturních a rekreačních center v Monterrey. Dalo by se říci takové několikrát větší a mnohem krásnější Dolní Vítkovice, které potkal v Ostravě podobný osud.
Ale jsme tu za fotbalem a v tomto směru nás čeká návštěva jednoho z nejkrásnějších stadionů světa. Je nazýván El Gigante de Acero, což znamená Ocelový obr. Přezdívku si vysloužil díky své impozantní samonosné konstrukci, která je kompletně obalena kovovým skeletem a hliníkovým opláštěním. Architekti ho záměrně navrhli tak, aby se fanouškům na tribunách otevíral úchvatný výhled na dominantu celého údolí – horu Cerro de la Silla, v překladu Sedlová hora. Jižní tribuna byla snížena a zkosena tak, aby byl ideální pohled na tuto dominantu města.
Mimochodem s podobnou vizí přišel Ing. arch. Jiří Mach spolu s Janem Suchým a podle jeho návrhu byl v roce 1973 slavnostně otevřen stadion Na Stínadlech v Teplicích. Tam je také jedna tribuna snížena a umožňuje pohled na Krušné hory.
Už se nemůžeme dočkat, až zítra krásný stadion uvidíme a zhlédneme zápas šampionátu mezi Švédskem a Tuniskem. Jsem zvědav, jak Seveřané zvládnou to vedro a dusno…?
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Monterrey dříve vs. Monterrey dnes
Komentář: Monterrey bylo vždy šedé, dělnické město fabrik, sléváren a smogu. Panorama tvořily komíny a těžká industriální architektura. Dnes je to přehlídka futurismu. Čtvrť San Pedro Garza García má nejvyšší mrakodrapy v Latinské Americe. Staré fabriky se proměnily v high-tech parky, galerie a moderní lofty.
Stav zápasu: 6:6 – bod pro modernu. Město vizuálně přeskočilo z 20. do 21. století. Nabízí světový design, luxusní mrakodrapy a čistší, moderní estetiku, která láká digitální nomády.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Voda padala nejen z kaskády, ale i z nebe
Mexiko hostí světový šampionát ve třech městech. Nejbližší zápas, který navštívíme, bude až ve středu. Před zítřejším odletem z Monterrey jsme si udělali čas i na výlet. Byla to dobrá volba a zároveň jsme měli velké štěstí.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Švédové chladnokrevně trestali kiksy Tunisanů
Od rána nás dusí velké vedro, které je k zalknutí. Protože nápad otevírat tisková střediska až čtyři hodiny před zápasem platí na všech mexických stadionech, měli jsme dost času se porozhlédnout po městě.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Gólovou helikoptéru sestřelil VAR
Brány krásného stadionu v Guadalajaře, postaveného pro 45 664 diváků, se pro návštěvníky otevřely v pět odpoledne. Jak jsme psali v minulém dílu, alespoň o hodinu dříve se do areálu dostali novináři.
Jaroslav Kolář
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Je 11. června a nadešel den, na který se od konce března těší celé Česko. Také já s Vaškem! Říkáme si, že když jsme si tento zápas asi před půl rokem vybírali, nemohli jsme tušit, že uvidíme naše kluky.
Jaroslav Kolář
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Po dvanácti hodinách spánku v jednom kuse jsme se vzbudili před sedmou ráno místního času, a tím jsme hladce vyřešili jet lag. Přes den jsme už jeli na místní čas.
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