Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Ani Boris nás nezastavil, akreditaci máme.

Asi pět minut před odletem z Amstrdamu se nám ozval DROZD. Prý se na tichomořském pobřeží Mexika zformovala tropická bouře Boris a kromě Acapulka, což nám nevadilo, měla zasáhnout i Mexico City a Guadalajaru. Což bylo horší...

Z letadla jsme rozhodně nevystoupili, ale odhodlaně jsme se vydali na cestu trvající z Amstrdamu do hlavního města Mexika dvanáct hodin. Já asi na pět usnul a Vašek, sedící za mnou, proklimbal let po etapách.

Ač na několika místech tvrdili, že naše kufry odbavené v Praze až do Guadalajary budeme muset v Mexiko City vyzvednou a po celní kontrole opět odbavit, tak kufry na páse nebyly.

Tady nám opět pomohla vynikající vychytávka - jde o překladač Google. Se slečnou vyřizující u přepážky ztracená zavazadla a mluvící pouze španělsky, jsme byli rychle hotovi. Já řekl do aplikace česky o co mi jde, ona si poslechla překlad do španělštiny, ve které odpověděla a já se česky dozvěděl, že naše kufry jsou v letadle do Gaudalajary.

Úplně stejně jsme dopadli na recepci našeho hotelu a přál bych vám vidět řidiče Uberu, který nás vezl od stadionu s akreditacemi, ten jásal nad možností, že si ve třech popovídal, když dva mluví česky a on španělsky. A pak se učte jazyky…

DROZD už se neozval a řidič, který nás ráno vezl z letiště nám říkal, že v noci přišla velká bouře se silným deštěm. Ale přes den už bylo oblačno, šestadvacet stupňů Celsia a bouři připomínaly jen obrovské kluže kolem silnice.

Pozor na maskované mladíky na motorkách

Zatím se k nám všichni chovají přátelsky a mile. Paní recepční nám umožnila check-in o tři hodiny dříve, řidič Uberu nás upozornil, že není dobré používat bezstarostně mobil na sedadle spolucestujícího, když máte otevřené okénko ve dveřích. A vzápětí jsme společně zahlédli mladíka na mopedu, s kapucí na hlavě a poznávací značkou překrytou jakýmsi papírem. Kličkoval zkušeně v koloně mezi auty a hledal snadnou kořist. Stal živým dokladem toho, co nám pan řidič Alonso vysvětloval…

Vstup do fanzóny je impozantní.

Tady se budou ve čtvrtek mačkat desetitisíce.

První den na mexické půdě jsme ještě stihli procházku centrem města, kde vedle katedrály vyrostla obrovská fanzóna, která už jedenáctého června přivítá desítky tisíc lidí, vždyť Mexiko zahajuje celý šampionát s fotbalisty Jihoafrické republiky.

Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět

Dnešní soupeř: Kolik řečí znáš… vs. Aplikace Google

Komentář: Za našeho mládí se říkávalo kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. I když nás nutili do učení jen jedné, a to ruštiny. Ti prozíravější se naučili třeba anglicky nebo německy. Nyní stačí jedna aplikace, například Google a základní problém v dorozuměním je uspokojivě vyřešen.

Stav zápasu: 5:4 – moderna opět snížila, ten překlad je skutečně bezva pomocník a člověk ani nechce domyslet, jaké vymoženosti v tomto směru přichystá budoucnost.

Autor: Jaroslav Kolář | středa 10.6.2026 2:02 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku - s palubním lístkem v kapse za oceán

Raději dříve než později, tímto heslem jsme se řídili, když jsme určovali, v kolik se na letišti sejdeme. Jak to bývá, ani jednomu komplikace nenastaly - přijeli jsme zbytečně brzy...

9.6.2026 v 22:37 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Všichni jsou už v Mexiku, a i já tam (konečně) budu!

Dnes naposledy před velkou cestou usínám doma. Hlavou se mi honí rok 1986. Z rádií zněl Michal Tučný a jeho hit „Všichni jsou už v Mexiku“, ve kterém si náš fotbalista postěžoval, že on tam nebude.

7.6.2026 v 7:00 | Karma: 8,49 | Přečteno: 197x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku - Lékárnička, práce v laptopu a zrádná nadmořská výška

V pondělí 8. června vyrážíme. Doma to momentálně vypadá jako v logistickém centru. Jeden větší a jeden menší kufr a taška s laptopem musí pojmout veškeré vybavení. Balení v našem věku už ale není jen o tom, kolik si vzít košil.

6.6.2026 v 7:00 | Karma: 7,34 | Přečteno: 136x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Žebříček FIFA není dogma aneb Proč má současný tým šanci

V noci na dnešek si český nároďák vyzkoušel, jak se hraje za velkou louží. Po Kosovu zdolal 3:1 Guatemalu. Co to ukazuje? Vlastně nic důležitého. Bývalý reprezentant a trenér Jula Bielik říkával, že zajíci se počítají až po honu.

5.6.2026 v 8:00 | Karma: 6,87 | Přečteno: 93x | Diskuse | Sport

Jaroslav Kolář

Dva boomři na Mundialu v Mexiku: Když stávka na letišti děsí a dvě písmenka pomáhají

Pozemní personál letiště v Bruselu a bohužel i v Amsterdamu v úterý stávkoval. Linka odlétající z Ruzyně v 18:30 byla zrušena. Na ni ale navazuje let přes oceán do Mexico City, a ten se tak nedal stihnout. A je tu problém!

4.6.2026 v 7:00 | Karma: 6,02 | Přečteno: 116x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek
8. června 2026

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
9. června 2026  12:47

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?
8. června 2026  16:21

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...
8. června 2026  19:02

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...
3. června 2026  18:05,  aktualizováno  4. 6. 7:12

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují....

V Hradci Králové začíná Rock for People, dnes zahrají také Gorillaz

ilustrační snímek
10. června 2026,  aktualizováno 

V hradeckém Parku 360 začíná 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou...

Uvnitř opravovaného bazénu v Liberci je už patrné, jak se promění

UvnitĹ™ opravovanĂ©ho bazĂ©nu v Liberci je uĹľ patrnĂ©, jak se promÄ›nĂ­
9. června 2026  18:46,  aktualizováno  18:46

Uvnitř městského plaveckého stadionu v Liberci, jehož oprava začala předloni na podzim, je už...

Obec z Plzeňska oslavuje botanika, jenž se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu

Obec z PlzeĹska oslavuje botanika, jenĹľ se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu
9. června 2026  17:58,  aktualizováno  17:58

Kasejovice na Plzeňsku postavily památník botanikovi a cestovateli Václavu Bojerovi, který se...

Nemocné dítě, vyčerpaní rodiče a opomíjení sourozenci. Co rodinám chybí?

Tereza Robinson z organizace Srdcem Robinson
9. června 2026

Rodiny vážně nemocných dětí často bojují nejen s diagnózou, ale také s vyčerpáním, strachem a...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Kolář

  • Počet článků 10
  • Celková karma 7,58
  • Průměrná čtenost 113x
Dva boomři na Mundialu v Mexiku. Aneb 146 let na cestě, bez cestovky a se zkušenostmi a zážitky z celkem deseti navštívených světových šampionátů s akreditací na krku.
Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.