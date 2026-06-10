Dva boomři na Mundialu v Mexiku – Ani Boris nás nezastavil, akreditaci máme.
Z letadla jsme rozhodně nevystoupili, ale odhodlaně jsme se vydali na cestu trvající z Amstrdamu do hlavního města Mexika dvanáct hodin. Já asi na pět usnul a Vašek, sedící za mnou, proklimbal let po etapách.
Ač na několika místech tvrdili, že naše kufry odbavené v Praze až do Guadalajary budeme muset v Mexiko City vyzvednou a po celní kontrole opět odbavit, tak kufry na páse nebyly.
Tady nám opět pomohla vynikající vychytávka - jde o překladač Google. Se slečnou vyřizující u přepážky ztracená zavazadla a mluvící pouze španělsky, jsme byli rychle hotovi. Já řekl do aplikace česky o co mi jde, ona si poslechla překlad do španělštiny, ve které odpověděla a já se česky dozvěděl, že naše kufry jsou v letadle do Gaudalajary.
Úplně stejně jsme dopadli na recepci našeho hotelu a přál bych vám vidět řidiče Uberu, který nás vezl od stadionu s akreditacemi, ten jásal nad možností, že si ve třech popovídal, když dva mluví česky a on španělsky. A pak se učte jazyky…
DROZD už se neozval a řidič, který nás ráno vezl z letiště nám říkal, že v noci přišla velká bouře se silným deštěm. Ale přes den už bylo oblačno, šestadvacet stupňů Celsia a bouři připomínaly jen obrovské kluže kolem silnice.
Pozor na maskované mladíky na motorkách
Zatím se k nám všichni chovají přátelsky a mile. Paní recepční nám umožnila check-in o tři hodiny dříve, řidič Uberu nás upozornil, že není dobré používat bezstarostně mobil na sedadle spolucestujícího, když máte otevřené okénko ve dveřích. A vzápětí jsme společně zahlédli mladíka na mopedu, s kapucí na hlavě a poznávací značkou překrytou jakýmsi papírem. Kličkoval zkušeně v koloně mezi auty a hledal snadnou kořist. Stal živým dokladem toho, co nám pan řidič Alonso vysvětloval…
První den na mexické půdě jsme ještě stihli procházku centrem města, kde vedle katedrály vyrostla obrovská fanzóna, která už jedenáctého června přivítá desítky tisíc lidí, vždyť Mexiko zahajuje celý šampionát s fotbalisty Jihoafrické republiky.
Pravidelná rubrika: Boomer vs. Moderní svět
Dnešní soupeř: Kolik řečí znáš… vs. Aplikace Google
Komentář: Za našeho mládí se říkávalo kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. I když nás nutili do učení jen jedné, a to ruštiny. Ti prozíravější se naučili třeba anglicky nebo německy. Nyní stačí jedna aplikace, například Google a základní problém v dorozuměním je uspokojivě vyřešen.
Stav zápasu: 5:4 – moderna opět snížila, ten překlad je skutečně bezva pomocník a člověk ani nechce domyslet, jaké vymoženosti v tomto směru přichystá budoucnost.
Jaroslav Kolář
Dva boomři na Mundialu v Mexiku - s palubním lístkem v kapse za oceán
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