Zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA není konec světa

Pro ty, kdo by snad v čase dalšího Trumpova funkčního období přece jen konec světa očekávali, má Jan Lněnička uklidňující slova, neboť takovou představu považuje za pošetilou.

Podle pana Lněničky se lidé vlivem propagandy hroutí, protože většina sdělovacích prostředků i politiků nepokrytě upřednostňujících Kamalu Harris, nenechali na Trumpovi nit suchou.

Samozřejmě, že za takového tlaku médií přijdou slova útěchy pana Lněničky více než vhod. Dá se říci, že jeho slova lze považovat za psychologickou podporu mající pro hroutící se občany hodnotu a význam první pomoci, po níž by měla následovat profesionální pomoc terénních pracovníků za plné podpory ministra zdravotnictví i krajských úřadů.

(Zatímo o žádném konkrétním zhroucenci nevím. Nemohu tedy předem vyloučit možný vliv informačních zdrojů využívaných autorem.)

Protože Jan Lněnička zmiňuje média i politiky, kteří na Trumpovi nenalezli než mokrých nití, zamyslel jsem se (přiznávám, že jen krátce) nad jinými psychopaty, kteří se proslavili rovněž iniciací násilných ozbrojených pučů, které se rovněž neobešly bez lidských obětí. Pan Lněnička větou o suché niti samozřejmě správně upozornil na skutečnost, že i lidé patřící za mříže mívají pozitivní stránky, schopnosti, dovednosti, zájmy nebo city k druhým lidem i zviřátkům. Na druhou stranu bychom si neměli zastírat, že před soudy by nemělo žádnou váhu, kdyby obhajoba argumentovala, že obviněný chová křečky, o které se vzorně stará. Dokonce by to mohlo být vnímáno jako pohrdání soudem.

Trochu mne na panu Lněničkovi mrzí, že představou o konci světa jako by zastínil to podstatné, co obsahuje jím citovaný text. Jako by utekl od relevantního tématu k apokalypse. Tím tématem je civilizační krize. A podle mého názoru se ona krize projevila i v textu pana Lněničky. Nazvat Trumpa hovadem působí sice jako silná kritika, ale hovadem můžeme nazvat kdejakého hulváta, který nepředstavuje žádné nebezpečí a nemá žádný vliv. Rovněž „nervní liberálové“ v titulku zde pusobí spíše jako posměch autora, který nevnímá, že Donald Trump je podvodník, lhář a bezohledný dobrodruh.

Domnívám se, že tu krizi lze spatřovat v tom, jak lidé za určitých okolností a pod určitým jejich tlakem vedomě ignorují či nevědomě vytěsňují symptomy známé z historie. Začínají tolerovat nebo omlouvat to, co by je třeba ještě relativně nedávno šokovalo a vyděsilo. Tato přibývající a prohlubující se tolerance vede k tomu, že ti tolerující se stavají už také symptomem – součástí bobtnajícího syndromu oslabené společnost, náchylné k přijetí nových „pořádků“.

Onu toleranci ke kriminálním zločinům vůdců bych nazval omámením silomocí. Postupně přerůstá v přesvědčení, že nebylo jiné cesty a že vůdce není ani v nejmenším nebezpečný psychopat, ale naopak ten, kdo jediný se uměl vypořádat s nepřítelem prostředky, které měl odvahu použít.

Před několika lety bylo zjištěno, že v Rusku si přeje vysoké procento žen být Putinovou manželkou. To nevypovídá nic o ženách obecně ani o ženách ruských. Jen o tom, že vůdcem je tam muž a že omámení silomocí mužů má u žen další rozměr, jenž by se dal stručně vyjádřit slovy z Brellovy písně – touha stoupá po stehnech. Proto vyjádření podpory a obdivu či radosti z úspěchu „mohutnatých vůdců“ může někdy připomínat flirt par avion a za určitých okolností může vyznít třeba i malinko bestiálně.