Zurčení strýce Zurčáka

Voják Petr Pavel byl vyznamenán za statečnost v boji. Andrej Babiš se bije jako voják míru, beze zbraně.

Zurčí strýc Zurčák svými nejméně stokrát již na sítích prezentovanými soudy,
že voliči Petra Pavla natolik jsou slaboduší a takovými bloudy,
že aniž tuší asi, zmámila je hlavně jeho sošná postava
a jeho tvář na televizních obrazovkách, obálkách časopisů.
Není to smutné, vážení,
že takto snadno Petr Pavel voliče své získává?
Až chtělo by se říci dostává.
Jak navoněný sňatkový podvodník.
Jak vodník, jenž barevné pentle věší nad tůněmi na vrbové proutí.

Jací asi jsou ti jeho voliči, ty jeho oběti,
když zjihnou kdykoli se usměje a zapráská vousy,
když podléhají jeho kouzlu dojatí?

Jsou to jen lidé povrchní a proto snadno oslepeni,
a nebo beznadějní blbečkové k nahořkle soucitnému pousmání našich dobrých lidičků?
Těch, kteří váží si skutečných bojovníků.
Vojáka beze zbraně,
za blaho dělníků, rolníků a vlastně nás všech odhodlaného k boji.
To proto slyšet je ten mnohohlas – Babiše nevydáme!
Aby nezůstal sám jak voják v loji.
Ve spárech kartelů a politických šikanérů oblečených do talárů.
Vydali by ho, bez váhání.
Vždyť žádný lump to není.
Jen neměli dost času na to,
aby vykydali ten Augiášův chlív.
Tu českou justici.
Až stane se to, bude ještě líp.
Až bude v bezpečí a v klidu na špici.

Autor: Jaroslav Herda | sobota 31.1.2026 9:04 | karma článku: 6,83 | přečteno: 90x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 512
  • Celková karma 10,73
  • Průměrná čtenost 454x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

