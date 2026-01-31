Zurčení strýce Zurčáka
Zurčí strýc Zurčák svými nejméně stokrát již na sítích prezentovanými soudy,
že voliči Petra Pavla natolik jsou slaboduší a takovými bloudy,
že aniž tuší asi, zmámila je hlavně jeho sošná postava
a jeho tvář na televizních obrazovkách, obálkách časopisů.
Není to smutné, vážení,
že takto snadno Petr Pavel voliče své získává?
Až chtělo by se říci dostává.
Jak navoněný sňatkový podvodník.
Jak vodník, jenž barevné pentle věší nad tůněmi na vrbové proutí.
Jací asi jsou ti jeho voliči, ty jeho oběti,
když zjihnou kdykoli se usměje a zapráská vousy,
když podléhají jeho kouzlu dojatí?
Jsou to jen lidé povrchní a proto snadno oslepeni,
a nebo beznadějní blbečkové k nahořkle soucitnému pousmání našich dobrých lidičků?
Těch, kteří váží si skutečných bojovníků.
Vojáka beze zbraně,
za blaho dělníků, rolníků a vlastně nás všech odhodlaného k boji.
To proto slyšet je ten mnohohlas – Babiše nevydáme!
Aby nezůstal sám jak voják v loji.
Ve spárech kartelů a politických šikanérů oblečených do talárů.
Vydali by ho, bez váhání.
Vždyť žádný lump to není.
Jen neměli dost času na to,
aby vykydali ten Augiášův chlív.
Tu českou justici.
Až stane se to, bude ještě líp.
Až bude v bezpečí a v klidu na špici.
Jaroslav Herda
Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma?
reakce na blog pana Babici „Na rohu ulice vrah o morálce káže“, v němž autor, nikoli na rohu ulice, o morálce káže.
Jaroslav Herda
Jak Macinkovi a jeho obhájcům pofoukat bebenec
Rozhodně ne tak, jak se o to pokoušejí ti, kdo jak by bolístku Macinkovu chtěli přežehnat po jeho lžích svými léčivými lžemi.
Jaroslav Herda
Petr Pavel, ten jednoduchý život měl
Inspirováno větou o prezidentu Pavlovi „Být celý život vojákem a jen poslouchat rozkazy je z mého pohledu jednoduchý život.“
Jaroslav Herda
V čem se Petr Macinka nemýlil
SMS zprávy, které pan Macinka poslal poradci prezidenta Petru Kolářovi, obsahují i jeden střízlivý odhad, o jehož naplnění nepochybuji.
Jaroslav Herda
Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými
Není to slušné – vyslepičit obsah soukromé korespondence třetí osobě „bez vědomí jednoho z komunikujících“.
