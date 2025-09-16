Zkouším pochopit
Zkouším je pochopit.
Ty, do nichž vrostla mantra prostá jako facka.
Jako pár facek.
Jako klacek na hřbet oponenta,
jenž podle nich urputně odmítá přijmout to,
co oni přece bez potíží – tedy moudře jistě – přijali.
Zatímco on se, v jejich očích, ve svém bludném kruhu trapně tacká
a setrvává posmívaný ve vzdoru,
tak pindalové vychechtaní
více než po sté
s úšklebkem zase pindají o jediném tom jeho správném názoru.
Zkouším je pochopit.
Zkouším si představit.
Třeba chlapy v čase prohibice
když v noci v Saloonu hodiny marně čekají na tajně vypálenou kořalu.
Když v krku mají Saharu a jazyk se jim lepí na patro.
Co může vědět poutník,
jenž žhnoucí prérií bez kapky vody tři dny bloudil?
Co může jim vyprávět o suchu?
Viděli ho, jak z koryta pro koně vodu jako spásu hltal.
Má jiný názor na sucho i na mokro.
Jaroslav Herda
Lichý Don
Býváme svědky obnažení hazardních her politiků v tom či onom triku. Kličkování. Útěkům k pohádkám a šalbě v plné palbě.
Jaroslav Herda
Menší blbec než jsme mysleli
Býváme si jistí, že stali jsme se svědky blbství. Ale i pablbství měli bychom zvažovat. Nemusí každý blbec blbcem zůstat napořád.
Jaroslav Herda
V nedbalkách
Vidlák vidí, co vidět chce. Zvláště, když neuspěje, a musí o dům dál. Když zklamán je, že co chtěl prodat, neprodal.
Jaroslav Herda
Kožený kabát dejte mu
Inspirováno úrovní diskusí na sociálních sitích, rovněž diskusním příspěvkem pana Doležela k článku pana Jurčáka Proč (ne)platit „výpalné“ ČT
Jaroslav Herda
Co by bylo cool, kdyby se pro Trumpa a Vance stalo trendy?
Komentář k návštěvě J. D. Vance Grónska a ke slovům Donalda Trumpa na téma Evropa, Grónsko, Dánsko, Bezpečnost.
|Další články autora
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
ANALÝZA: Politické násilí? Přijatelné. Co dělá z lidí v USA střelce a jejich fandy
Premium Od smrti Abea Lincolna Američané stříleli na politiky tak nějak vždy, ale míra souhlasu a často i...
Zlevnit byty má vyšší daň. Překvapivé rady OECD na dostupnější bydlení v Česku
Premium Razantně zvýšit daň z nemovitosti a nově ji navázat na tržní cenu bytu nebo domu, navrhuje Česku...
Ztráty kvůli extrémnímu počasí v Evropě přesáhly bilion korun, říká studie
Extrémní počasí, které zasáhlo Evropu během tohoto léta, způsobilo podle odhadu na úrovni celé EU...
Nejtajnější akce CIA řídil Čech. Neznámý příběh muže, který přelstil i Putina
Premium Nejutajovanější akce CIA, včetně verbování agentů v zahraničí a skryté operace proti nepřátelům...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 412
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 506x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/