Zkouším pochopit

I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.

Zkouším je pochopit.
Ty, do nichž vrostla mantra prostá jako facka.
Jako pár facek.
Jako klacek na hřbet oponenta,
jenž podle nich urputně odmítá přijmout to,
co oni přece bez potíží – tedy moudře jistě – přijali.

Zatímco on se, v jejich očích, ve svém bludném kruhu trapně tacká
a setrvává posmívaný ve vzdoru,
tak pindalové vychechtaní
více než po sté
s úšklebkem zase pindají o jediném tom jeho správném názoru.

Zkouším je pochopit.
Zkouším si představit.
Třeba chlapy v čase prohibice
když v noci v Saloonu hodiny marně čekají na tajně vypálenou kořalu.
Když v krku mají Saharu a jazyk se jim lepí na patro.

Co může vědět poutník,
jenž žhnoucí prérií bez kapky vody tři dny bloudil?
Co může jim vyprávět o suchu?
Viděli ho, jak z koryta pro koně vodu jako spásu hltal.
Má jiný názor na sucho i na mokro.





Autor: Jaroslav Herda | úterý 16.9.2025 0:11

Jaroslav Herda

  • Počet článků 412
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 506x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

