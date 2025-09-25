Zdeňku Pohlreichovi zase nic neuniklo

Jeho pozornost nebyla oslabená ani exotickým prostředím, ani omamnými vůněmi neznámých bylin. Raději nedomýšlet, co riskoval.

V pralese ostrova hluboko v oceánu
z hliněné pánve na ohništi stoupala pára,
když noc se klonila již k ránu.
*
Zděnek byl uchvácen tou přepečlivou přípravou pod dohledem šamana.
Sledoval, jak chřípím páry nasává
a znakovou tajnou rituální řečí pokyny kuchařovi dává po každém nádechu.
Ten ohněm ozářen z váčků z hadí kůže koření přesně odsypává téměř bez dechu,
až vůkol bujným porostem vonné páry do korun vystoupají,
opice probouzejí
a stoupají dál k blednoucím již hvězdám,
pod nimiž tiše hynou v odvěkém svém shlukování.
*
Však běda!
Náhle ucítí Zdeněk, co odpustit se nedá.
Sahá do tlumoku pro připravené hvězdičky
a jednu po druhé smutně a zklamaně do ohně je metá.
Skoro se zdá, že trochu nasraně.
Tak tohle ne, říká kuchařovi,
který do té chvíle počínal si mistrně,
když v pánvi hliněné obřadně dusil čísi ruku.
*
Však teď na poněkud již přepáleném tuku!





Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 25.9.2025 14:51 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Jaroslav Herda

  • Počet článků 421
  • Celková karma 6,26
  • Průměrná čtenost 498x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

