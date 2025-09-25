Zdeňku Pohlreichovi zase nic neuniklo
V pralese ostrova hluboko v oceánu
z hliněné pánve na ohništi stoupala pára,
když noc se klonila již k ránu.
*
Zděnek byl uchvácen tou přepečlivou přípravou pod dohledem šamana.
Sledoval, jak chřípím páry nasává
a znakovou tajnou rituální řečí pokyny kuchařovi dává po každém nádechu.
Ten ohněm ozářen z váčků z hadí kůže koření přesně odsypává téměř bez dechu,
až vůkol bujným porostem vonné páry do korun vystoupají,
opice probouzejí
a stoupají dál k blednoucím již hvězdám,
pod nimiž tiše hynou v odvěkém svém shlukování.
*
Však běda!
Náhle ucítí Zdeněk, co odpustit se nedá.
Sahá do tlumoku pro připravené hvězdičky
a jednu po druhé smutně a zklamaně do ohně je metá.
Skoro se zdá, že trochu nasraně.
Tak tohle ne, říká kuchařovi,
který do té chvíle počínal si mistrně,
když v pánvi hliněné obřadně dusil čísi ruku.
*
Však teď na poněkud již přepáleném tuku!
Jaroslav Herda
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“
Byla to lež, a nebo zbožné přání snílka, či jeho slepá víra kdysi nakažlivá? Chytlavá účelová vějička?
Jaroslav Herda
Ve službách favoritů
Není služba jako služba. Takže nic nového. Nic objevného. Jen zase trochu jinak o „užitečných“ služebnících.
Jaroslav Herda
Můj volební hlas, domnívám se, není drahý
„Že nechodíme k volbám? Nevadí, nízká volební účast je úplně v pořádku“. Hospodářské noviny 5. 10. 2022
Jaroslav Herda
Agenti s teplou volbou
Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?
Jaroslav Herda
No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?
Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?
