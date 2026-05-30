Zavoněl čas
Je to už dávno,
kdy znovu otevřeny byly prameny pod kalnými vodami.
Čas čeření.
Světlo už dosahovalo až k samému dnu tůní v slepých ramenech,
k nimž dříve nevedla jediná pěšina,
jež trním nebyla by chráněna
a nebo nevedla by třasovisky.
Později stále častěji z úst nemnohých se ozývala varovaní,
že od břehů zarostlých rákosím a orobinci zavání to zase tlejícími šlemy.
Je to tak vždycky,
když ten starodávný odér sílí.
Přibývá těch, kdo vždy jsou připraveni dávat na odiv svá do široka otevřená chřípí,
zvesela nasávat ten doby mršný pach,
chválit ten čas, že konečně zas voní.
Jaroslav Herda
Probudil ji bojínek
Probudil ji bojínek. A přece nebála se. Kdo příčinu snad chtěl by znát, nechť klikne si a přečte si, že zase nebylo se čeho bát.
Jaroslav Herda
Navzdory politice
O těch, kdo zatím nejsou ještě vidět. Rostou a sílí a budou stále více slyšet. Nikdy o politice ani nepípnou.
Jaroslav Herda
A Brno není opevněno
Téma: Sjezd sudetských Němců v Brně - historicky první setkání v České republice (22. - 25. května)
Jaroslav Herda
Ministr Macinka
Dávno je všem dobře známo, že pan ministr Macinka není žádný upejpa či chudinka, když rozhodne se slova vybrousit a vytrousit.
Jaroslav Herda
Vnitřní a Vnější strana podle George Orwella
Jednou ze stinných stránek minulosti prezidenta Petra Pavla je uváděna jeho funkce předsedy ZO KSČ.
