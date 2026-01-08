Zas vecpali mu článek na titulku
Hleďme na toho mladočecha.
Zas vecpali mu článek na titulku.
Právě jemu!
Za to, že s horkou hlavou těm správným modlám se tu klaní?
A nás, veterány dávných bojů za svobodu nechají stát přede dveřmi frontu?
Nás, kteří servat se s ním pro mír nikdy neváhají?
Ta jeho pestrá slátanina číst nechá snad jen po pár sklenkách na Silvestra.
On nás tu bude poučovat o skautingu?
On, který možná neví nic ani o skautské lilii?
A vůbec bych se nedivil,
jestli v jejích okvětních lístcích vidí čepelnaté kopí.
Tak ať se ho už chopí!
Ať na ucho pověsí si rolničku,
sbalí si torničku
a na východní frontě v přední linii
ať při vzpomínce na nás, pravověrné Čechy, oči klopí.
Odkaz
Jaroslav Herda
Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní
Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.
Jaroslav Herda
Blíží se čas změny
Blíží se čas změny. Jak jinak, když vzduch voní nadějemi vždy i přes zápach. A nebude-li konec světa, i já věřím, že tbude líp.
Jaroslav Herda
Grčálkovic jablůňka
Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.
Jaroslav Herda
Ne každý, kdo umí číst a psát, je schopen vždy pochopit text kodexu blogera.
Člověk může být něčím rozrušen a v momentální ztrátě pozornosti si může chybně vysvětlit bod 19 kodexu blogera.
Jaroslav Herda
Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)
Jsou mezi nimi lidé nenápadní a skromní, ale i pyšní, nadutí a ješitní, přecitlivělí na jakoukoli kritiku.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia
V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně...
Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt
Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu...
Z Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality, městu na ně chybí peníze
Bohumínu na Karvinsku od ledna chybí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská...
Na Vysočině se lyžuje i bruslí, v sobotu otevře ledová stěna ve Víru
Na Vysočině by mělo mít koncem týdne otevřeno nejméně 11 lyžařských sjezdovek. Díky mrazům už...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 485
- Celková karma 10,63
- Průměrná čtenost 466x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/