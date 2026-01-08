Zas vecpali mu článek na titulku

Věnováno s poděkováním Ondřejovi Fléglovi. Inspirováno diskusí pod jeho článkem Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.

Hleďme na toho mladočecha.
Zas vecpali mu článek na titulku.
Právě jemu!
Za to, že s horkou hlavou těm správným modlám se tu klaní?
A nás, veterány dávných bojů za svobodu nechají stát přede dveřmi frontu?
Nás, kteří servat se s ním pro mír nikdy neváhají?

Ta jeho pestrá slátanina číst nechá snad jen po pár sklenkách na Silvestra.
On nás tu bude poučovat o skautingu?
On, který možná neví nic ani o skautské lilii?
A vůbec bych se nedivil,
jestli v jejích okvětních lístcích vidí čepelnaté kopí.
Tak ať se ho už chopí!
Ať na ucho pověsí si rolničku,
sbalí si torničku
a na východní frontě v přední linii
ať při vzpomínce na nás, pravověrné Čechy, oči klopí.


Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 8.1.2026 12:28 | karma článku: 7,09 | přečteno: 111x

Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní

Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.

7.1.2026 v 13:56 | Karma: 9,65 | Přečteno: 165x | Politika

Jaroslav Herda

Blíží se čas změny

Blíží se čas změny. Jak jinak, když vzduch voní nadějemi vždy i přes zápach. A nebude-li konec světa, i já věřím, že tbude líp.

6.1.2026 v 16:02 | Karma: 7,72 | Přečteno: 138x | Společnost

Jaroslav Herda

Grčálkovic jablůňka

Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.

5.1.2026 v 18:47 | Karma: 12,71 | Přečteno: 217x | Společnost

Jaroslav Herda

Ne každý, kdo umí číst a psát, je schopen vždy pochopit text kodexu blogera.

Člověk může být něčím rozrušen a v momentální ztrátě pozornosti si může chybně vysvětlit bod 19 kodexu blogera.

5.1.2026 v 16:07 | Karma: 5,97 | Přečteno: 60x | Hyde park

Jaroslav Herda

Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)

Jsou mezi nimi lidé nenápadní a skromní, ale i pyšní, nadutí a ješitní, přecitlivělí na jakoukoli kritiku.

5.1.2026 v 10:54 | Karma: 7,90 | Přečteno: 120x | Společnost
