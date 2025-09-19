Za šelestů

O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.

Šelesty v trávě
Míhaní netopýrů na pozadí měsíčního svitu
Ráda se trochu bála
Když za soumraku často vracela se podél řeky oklikou
Když pohasínaly už červánky
A staré duté vrby vypadaly tajemněji

To pro tu chvíli
To pro tu intimitu s krajinou a svými zjitřenými smysly
To proto často dopřála si ještě trochu víc

Pro obětí
To proto odkládala na břehu své sandálky
Pro splynutí s řekou když stávala se vílou
A na padlý kmen olše odkládala stud i nedbalky



Autor: Jaroslav Herda | pátek 19.9.2025 2:14 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Další články autora

Jaroslav Herda

Meluzína

Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.

18.9.2025 v 22:20 | Karma: 0 | Přečteno: 26x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Zkouším pochopit

I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.

16.9.2025 v 0:11 | Karma: 5,53 | Přečteno: 148x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Lichý Don

Býváme svědky obnažení hazardních her politiků v tom či onom triku. Kličkování. Útěkům k pohádkám a šalbě v plné palbě.

2.6.2025 v 13:35 | Karma: 7,39 | Přečteno: 198x | Politika

Jaroslav Herda

Menší blbec než jsme mysleli

Býváme si jistí, že stali jsme se svědky blbství. Ale i pablbství měli bychom zvažovat. Nemusí každý blbec blbcem zůstat napořád.

4.4.2025 v 4:06 | Karma: 9,44 | Přečteno: 256x | Ostatní

Jaroslav Herda

V nedbalkách

Vidlák vidí, co vidět chce. Zvláště, když neuspěje, a musí o dům dál. Když zklamán je, že co chtěl prodat, neprodal.

3.4.2025 v 21:17 | Karma: 9,17 | Přečteno: 274x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...

Češi jsou ve spoření konzervativní. Na účtech syslí ekvivalent poloviny českého HDP

19. září 2025

Pokud jde o nakládání s penězi, jsou Češi jsou proti jiným národům stále silně konzervativní. Na...

Převzetí ČEZ plně do rukou státu dává Česku smysl. Burza to však odnese

19. září 2025

Premium Ve volebních programech hned několika stran se objevily plány na zestátnění energetického gigantu...

Buď porodnice, nebo nic. Ženy, které rodí doma, nechává stát bez podpory

19. září 2025

Premium Každé ze čtyř dětí porodila Kateřina Buřičová doma. Není sama. Podobně se rodí v Česku až tisíc...

Francie ve varu. Masivní protesty neustávají, Macron se zdá být na odpis

19. září 2025

Premium Takové protesty nezažila Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, dlouhé roky. Stály vlaky...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 414
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 504x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.