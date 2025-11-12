Z tísní kosmických
Ač nejsem světa znalý,
cítím se někdy malý
na tom dvorku Evropy.
Dokonce u nás v Českomoravsku –
abych neurazil Moravany.
A co víc,
třeba i v Českém ráji.
Protože všude ocitám se mezi planetami.
Neznámými světy tolika…
Je jich až moc na smrtelného poutníka.
Navíc co bych tam dělal?
Třeba ve světě svítidel,
když nevím, jestli se tam vůbec někdy zhasíná, usíná.
Jestli tam znají spánek, noc.
A nebo v krůtím světě,
kde, jak jsem slyšel,
není ani jedna krůta živá.
A krve moc.
Nepřekvapil by mne ani svět toaletního papíru,
kde by vám střihli papír na míru.
Přívětivá a přátelská mohla by být snad atmosféra světa mazlíčků.
Možná.
Možná si najdu chviličku.
Jaroslav Herda
Jak chutnají dezinformace
Jak komu. Ovšem. Lze je chladnokrevně vyrábět a šířit. Lze je vítat jako šikovné lži. Lze jim podléhat a v pochybnostech se naládovat dalšími.
Jaroslav Herda
Povolební kňučáci
Tak už máme co jsme očekávali. Někdo předpokládal výsledek už dávno, někdo až později. A všichni budou chovat naději, že lépe bude dříve, než se zatím může zdát, když světem hýbe hloupost na kvadrát. A jako by to nestačilo...
Jaroslav Herda
Věřím v nevydání demokraticky (jako vždycky) vyvolených pánů
Zamyšlení nad fantaziemi o přátelství ze strachu mezi politiky, jimž hrozit mohlo by vydání k trestnímu stíhání.
Jaroslav Herda
Je končící vláda zázrakem přírody?
Inspirováno „diskusním“ příspěvkem: Martin Komarek 2. 11. 2025 10:05 Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci? Zdroj: https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/post-coitum-triste.Bg25110068
Jaroslav Herda
Post coitum triste
Zatímco utichl smích nad slovy, že jsme ve válce, válka tiše spěla k jednomu ze svých cílů. Bez jediného výstřelu. Přesně podle bezchybného plánu pohlavárů.
