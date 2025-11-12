Z tísní kosmických

Stále přibývá na dosah nových světů. To kdysi nebývalo. Za Jana Nerudy ani za komunistů. A stále je nám to málo.

Ač nejsem světa znalý,
cítím se někdy malý
na tom dvorku Evropy.
Dokonce u nás v Českomoravsku –
abych neurazil Moravany.
A co víc,
třeba i v Českém ráji.
Protože všude ocitám se mezi planetami.
Neznámými světy tolika…
Je jich až moc na smrtelného poutníka.

Navíc co bych tam dělal?
Třeba ve světě svítidel,
když nevím, jestli se tam vůbec někdy zhasíná, usíná.
Jestli tam znají spánek, noc.
A nebo v krůtím světě,
kde, jak jsem slyšel,
není ani jedna krůta živá.
A krve moc.

Nepřekvapil by mne ani svět toaletního papíru,
kde by vám střihli papír na míru.

Přívětivá a přátelská mohla by být snad atmosféra světa mazlíčků.
Možná.
Možná si najdu chviličku.






Autor: Jaroslav Herda | středa 12.11.2025 1:08 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Jaroslav Herda

Jak chutnají dezinformace

Jak komu. Ovšem. Lze je chladnokrevně vyrábět a šířit. Lze je vítat jako šikovné lži. Lze jim podléhat a v pochybnostech se naládovat dalšími.

9.11.2025 v 0:40 | Karma: 7,24 | Přečteno: 170x | Společnost

Jaroslav Herda

Povolební kňučáci

Tak už máme co jsme očekávali. Někdo předpokládal výsledek už dávno, někdo až později. A všichni budou chovat naději, že lépe bude dříve, než se zatím může zdát, když světem hýbe hloupost na kvadrát. A jako by to nestačilo...

6.11.2025 v 10:12 | Karma: 13,09 | Přečteno: 317x | Společnost

Jaroslav Herda

Věřím v nevydání demokraticky (jako vždycky) vyvolených pánů

Zamyšlení nad fantaziemi o přátelství ze strachu mezi politiky, jimž hrozit mohlo by vydání k trestnímu stíhání.

4.11.2025 v 21:30 | Karma: 8,31 | Přečteno: 168x | Společnost

Jaroslav Herda

Je končící vláda zázrakem přírody?

Inspirováno „diskusním“ příspěvkem: Martin Komarek 2. 11. 2025 10:05 Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci? Zdroj: https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/post-coitum-triste.Bg25110068

4.11.2025 v 7:15 | Karma: 11,87 | Přečteno: 303x | Společnost

Jaroslav Herda

Post coitum triste

Zatímco utichl smích nad slovy, že jsme ve válce, válka tiše spěla k jednomu ze svých cílů. Bez jediného výstřelu. Přesně podle bezchybného plánu pohlavárů.

3.11.2025 v 12:53 | Karma: 10,78 | Přečteno: 360x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Opevněné trhy. Masivní zábrany, jako na tomto vánočním trhu v západoněmeckém...
12. listopadu 2025

Premium Malé, zhruba třicetitisícové porýnské město Overath je jedním z mnoha v Německu, které letos ruší...

Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Dálnice D8 na Ústecku před hranicí s Německem se kvůli plánovaným pracím v...
12. listopadu 2025

Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z...

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

ilustrační snímek
12. listopadu 2025

Premium Cena vajec v posledních letech stoupá a nezdá se, že by měla mít důvod k poklesu. Nyní v říjnu...

Na Turka se mě v Evropě ptají. Lipavský o vstupu do ODS i vztahu Babiše s Trumpem

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
12. listopadu 2025

Premium Bývalý pirát Jan Lipavský loni nesložil funkci jako ostatní pirátští ministři a opustil stranu. V...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 452
  • Celková karma 8,55
  • Průměrná čtenost 481x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.