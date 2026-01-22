Vzhůru již za mravní čistotu
Vzhůru již za mravní čistotu, nebo i politickou, chcete-li. Protože nikdy není pozdě. Pokud ovšem není opravdu pozdě, což v případě prezidenta Petra Pavla, domnívám se, pozdě je až nápadně.
Nemám valného pochopení pro ty, kdo s vytrvalostí flašinetáře zas a znovu využijí každou příležitost připomenout minulost současného prezidenta. Měl bych však, kdyby jmenovaný po roce 89‘ vykazoval známky pokračující příchylnosti k vládě jedné strany či příchylnosti k jakýmkoli autoritářským režimům. A protože o něm nic takového není známo, ba právě naopak, nemám pochopení ani pro ty tisíce posměchů o tom, že jen převlékl kabát. Nevidíme – li člověku do hlavy a nespatřujeme – li u něho projevy nostalgie za starými „pořádky“, měli bychom respektovat, že mohl být nadán k procitnutí, nikoli jen k přizpůsobení.
Ostatně jsou mezi námi tisíce lidí, kteří měli podobné zázemí, nikdy neposlouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky, nikdy se jim nedostala do rukou samizdatová literatura a po roce 89‘ žasli nad tím, co všechno jim bylo utajeno či programově utajováno.
Pan Nožička ve svém blogu píše o návštěvě prezidenta Pavla u papeže Lva XIV jako o „jakémsi malém zázraku“, protože byl před 35 lety členem KSČ, „za jejíž nadvlády neměli duchovní představitelé ani samotní věřící u nás zrovna na růžích ustláno“.
A považte, že tento malý zázrak nebyl prezidentovi dost zázračný, neboť „doprovod panu prezidenti Pavlovi navíc dělala jeho manželka Eva“ (s podobnou minulostí).
Jistě, mohl ji nechat doma, aby strážce čistoty politického nebe tolik neprovokoval, a mohl tak panu Nožičkovi ušetřit trochu času.
Jak se mohlo stát , že Petr Pavel sloužil minulému režimu, dobře vědí i duchovní, kteří u nás neměli zrovna na růžích ustláno. Proto se někteří snažili ustlat si trochu lépe:
„Pokud se vám zdá dnes nepochopitelné, že by se kdokoliv z kněží mohl stát členem podobně obskurního uskupení, pak vězte, že v českých zemích byl v 70. letech minulého století v Pacem in terris takřka každý třetí duchovní.
Historie normalizačního sdružení Pacem in terris je fascinujícím příběhem lidské statečnosti i kolaborace. Ilustruje, jak hluboce srpen roku 1968 ohnul páteře i charaktery lidí, kteří sice na začátku dokázali být nezlomní ve své víře a přesvědčení, ale všudypřítomná atmosféra strachu a absence světla na konci tunelu nakonec dohnaly i je.“
Třetina duchovních… Věřím, že u nich po roce 89‘ také došlo k mnoha „jakýmsi malým zázrakům“. Podobně u tisíců kantorů, kteří žákům a studentům (bez nadšení i s nadšením) vykládali mnohé nesmysly podle vládních not.
Dalo by se tedy říci, že každá země je po nabytí svobody plná „jakýchsi malých zázraků“. I mnohem větších.
Ale opusťme už „zázraky“ pozitivních změn, které zůstávají živým a vděčným tématem u vybraných cílů kritiky, neboť v jejich stínu zůstávají mnohem pozoruhodnější proměny a deviace, k nimž nevedly žádné tlaky nebo režimem kladené podmínky.
Proměny, které nelze ani ironicky prezentovat jako jakési malé zázraky, postihly naše „otce zakladatele“ demokracie. Neboli komunismus je zavrženíhodný, ale úzké vztahy a vzájemně výhodná spolupráce s nimi pro poražení soupeřů a získání moci je mnohem více tolerována. U demokratů? Pro mne byl demokratem Jan Sokol, který se k tomu nesnížil.
Zemanův přítel Zbytek se za členství v KSČ nestydí. „Byla to spravedlivá organizace.“
Václav Klaus zvítězil díky komunistickým hlasům
A na závěr příklad potvrzující, že zbloudit jak v hustém hvozdu se dá nejen v totalitním režimu:
6. 1. 2026 12:46
No vidíte a na to jste přišel vy sám nebo vám to někdo poradil, asi někdo hodně chytrý, protože větší hloupost jsem již dlouho neslyšel. Ovšem i toto ukazuje inteligenci proukrajinských kolaborantů, kteří věří každé hlouposti, no prostě na víc nemají. Většina těch co nejsou příznivci či pohrobci 99 Pragováků tady totiž nechtějí žádné Ukrajince a ani Rusy, protože nejlepší bude, když jejich hordy ukončí druhý dočasný pobyt a zmizí co nejdále od našich hranic. Vy si klidně mávejte vlajkou jakou chcete (ostatně jste určitě vyvěšoval sovětské vlaječky) ale tady má být jen naše vlajka, protože doby, kdy jsme museli poslouchat východní primitivy snad už i přes vaše přání skončila.
