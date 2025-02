Vy, prahnoucí po svobodě, vydržte ještě chvíli!

Váš čas se blíží. Nových zítřků zrod. Neklesejte na mysli. Velikonoční svátky jsou již za dveřmi, a pak už cobydup roháči opustí svůj starý dub, a pod ním rybník sluncem ohřeje se a k letním hrátkám přijde vhod.

Horkým létem s jeho plody posilněni překlenete snadno truchlivý čas nesvobody. A pak to dáte. Volby.

Pak pokoříte všechny ty, jimž spílali jste vytrvale na všech sítích slovy, jimiž vás vaši favorité pomazaní máslem vyzbrojili. Lepšolidi, lepševici, uliční a kádrovací výbory a jiné potvory. Po srdnatém boji, byť často připomínali jste rozvášněné henleinovce, budete mít vládu svoji.

Nicméně do té doby bych vám nerad zůstal dlužný krátké zamyšlení nad výše uvedenými slovy.

Motivace k používání slova lepšolidi je průhledně prostá. Je to jen zbabělé vyklouznutí. Únik. Útěk ze soutěže argumentů. Technicky vzato - překlemování. Nebo něco jako vývod bokem.

Absolutní zkratka ke konečnému verdiktu. Je to výrok, jímž se diskutující vzdává argumentace ve prospěch konečného řešení diskuse - odsouzením útokem ad hominem. A je v tom skryto ještě něco. Uživatel tohoto slova jím činí cosi jako předběžné opatření proti odhalení skryté tajenky. Tou tajenkou je totiž to, co by se zdráhal vyslovit. Tedy že on sám je ten lepší. Proto to obvinění oponenta, že se považuje za lepšího. Považuje-li se za lepšího, je v očích trolla diskvalifikován a jeho slova jsou přinejmenším bezcenná. A pod tím je je skryto to podstatné – oponent se považuje se za lepšího, protože nesouhlasí s ukřivděným trollem. Je to jen krátký, velký a hluboký FŇUK.

Lepševici, uliční a kádrovací výbory jsou slova obsahují jednu ingredienci navíc. Zatímco slovo lepšolidi je nadávkou, v níž je jakoby před závorku vytknuto údajné přesvědčení o vlastní morální nadřazenosti oponenta a v závorce je vše, co napsal či řekl, u dalších slov je před závorku vytknuto zlo, jež má ještě přesvědčivěji zpochybnit, zesměšnit, vyvrátit a zbořit vše, co je v závorce. Tím zlem je špína oponenta, kterou si buď nese z minulého režimu, nebo mu ten režim alespoň výrazně konvenuje.

Všechna tato slova jsou výchcipy. Jsou to takové mršiny, které zbyly z pouhého nádechu útočícího trolla k argumentaci, k níž nedošlo.

Existují i trollové, kterým nestačí obvinit jedním z uvedených slov z inklinace k minulému režimu. Ti jsou ochotni i zvesela fabulovat o členství oponenta v KSČ nebo o jeho udavačské minulosti. Takový troll už samozřejmě není duševně v pořádku, a je-li diskuse administrována, pak nejsou zcela v pořádku ani administrátoři, pokud takto nepříčetné trolly tolerují.

…………………………………………………………………………………………………….

Když jsem do vyhledávače zadal slovo lepšolidi, objevil se titulek velmi pěkného blogu pana Jaroslava Kvapila z roku 2019.