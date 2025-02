Vrnět si s Trumpem

Titulek žádná záhada. Je to prostě o tom, že s ním, nad ním, z něho a při něm vrnět příjemně se dá.

Těšili se, dočkali se, spokojeně vrní.

Nejvíce ti, kdo touží po svobodě slova,

která u nás pro ně, jak říkají, není.

Však s ním svoboda se pro ně vrací.

Vyšňořená, s polibkem par avion od Putina.

Jako supernova.

Těm, kterým brutálně jsou pod pohrůžkou vnucovány ty jedině správné pravdy.

Ty jedině správné názory.



Konečně zastal se jich největší Usák mezi Usáky

všem škarohlídům navzdory.

Ten, který ze lží splétat sítě zná,

stejně ten, co má z rozpadu říše Sovětů škaredé mindráky.



Až chtělo by se říci, co na jazyku svrbí.

Že ti, co toužili údajně po svobodě,

dnes tetelí se v přízni s tím,

kdo oponentům vyhrožuje vězením.