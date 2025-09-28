Vražda on line

Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Či spíše jsem jen nahlédl a zas za sebou zavřel dveře, za nimiž spatřil jsem už dokončený, zdálo se mi, mord.



Otevřel jsem dveře a překročil práh.
Nebylo nutné místo činu a chladnoucí již oběť ohledat.
Stačil jediný krok, jediný pohled,
abych věděl, že je po všem
a jaký jed oběti podal vrah.
*
Dobře jsem znal ten pach,
ten prudký jed,
jenž diskusi přivodil tolikrát již smrt.
Tu věčnou substanci.

Stultitia essentialis je tím jedem,
jenž do diskusí přilévají její vyslanci.
*
Jak se to dělá?
To před závorku vytkne se nejapnost na výsost coby fakt z ocele,
přestože zřejmé je,
že vytažena byla z věrtele,
a připomene se, že tak to prostě je,
a přes to, že vlak nejede.
Pak do závorky nacpe se,
co má být také umazáno, a je hotovo.
Nakydáno, zakydáno.
*
Tak například ten voják z povolaní.
To přece univerzální pravda je,
že trotl je, co nemyslí, jen poslouchá,
a když nemá rozkazy, tak dělá to, co „myslí si“,
že vrchnost očekává,
i kdyby měly to být nesmysly.
„Jé, to je legrace, tak tohle je náš Páva!
Tak trotlové jsou všichni, kdo ho volili!“
*
A tak jsem opět vzpomněl na všechny hrdiny východní a západní fronty.
I na ty, které pak věznili, když přežili.
Na letce v Anglii, kteří byli sestřeleni.
A na to, čím jsou kratochvílní tlučhubové postižení.
























Autor: Jaroslav Herda | neděle 28.9.2025 9:48 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 425
  • Celková karma 7,32
  • Průměrná čtenost 496x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

