Vražda on line
Otevřel jsem dveře a překročil práh.
Nebylo nutné místo činu a chladnoucí již oběť ohledat.
Stačil jediný krok, jediný pohled,
abych věděl, že je po všem
a jaký jed oběti podal vrah.
*
Dobře jsem znal ten pach,
ten prudký jed,
jenž diskusi přivodil tolikrát již smrt.
Tu věčnou substanci.
Stultitia essentialis je tím jedem,
jenž do diskusí přilévají její vyslanci.
*
Jak se to dělá?
To před závorku vytkne se nejapnost na výsost coby fakt z ocele,
přestože zřejmé je,
že vytažena byla z věrtele,
a připomene se, že tak to prostě je,
a přes to, že vlak nejede.
Pak do závorky nacpe se,
co má být také umazáno, a je hotovo.
Nakydáno, zakydáno.
*
Tak například ten voják z povolaní.
To přece univerzální pravda je,
že trotl je, co nemyslí, jen poslouchá,
a když nemá rozkazy, tak dělá to, co „myslí si“,
že vrchnost očekává,
i kdyby měly to být nesmysly.
„Jé, to je legrace, tak tohle je náš Páva!
Tak trotlové jsou všichni, kdo ho volili!“
*
A tak jsem opět vzpomněl na všechny hrdiny východní a západní fronty.
I na ty, které pak věznili, když přežili.
Na letce v Anglii, kteří byli sestřeleni.
A na to, čím jsou kratochvílní tlučhubové postižení.
Jaroslav Herda
