Unikl mi první díl triptychu natočeném Brity. Dnes jsem si ho našel v archivu České televize. Tak o tom.

Už se mi trochu zavírají oči.

Bude to asi jen pár řádků díkůvzdání.

Jen malá noticka snad stačí.

Všimka k prvním dílu triptychu Volodymyr Zelenskyj.

Děkuji Britům a České televizi za to,

že mohl jsem být takto chvíli s ním.

S chytrým, zajímavým, talentovaným mladým klukem.

Vidět dojemnou proměnu herce a komika v prezidenta.

A také Putina před lety, jak mu co úspěšnému komikovi tleská

a co předcházelo, než posílat mu začal rakety.



A přitom několikrát vzpomněl jsem na Trumpova zpupná urážlivá slova.

A o to více líto mi je Ukrajiny,

Zelenského ponížení.



Hluboce pohrdám těmi Trumpovými slovy.