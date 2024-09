Volební koalice STAČILO! - Stačilo. Aneb politická kariéra z hladu

I mně se občas stane, že mi někdo přepošle zprávu s podezřelým obsahem. Tentokrát s dílny paní Petry Rédové Fajmonové

Obsah sám o sobě nemusí být vždy negativní. Někdy jej ale stačí doplnit podmanivě manipulativním komentářem, aby vyvolal u čtenářů negativní emoce, nenávistné a sprosté reakce. Mezi takové patří i to, co jsem obdržel 6. září.

Když jsem si našel na Facebooku reakce na tento post, uvědomil jsem si, že část našich spoluobčanů je vlivem převýchovy ruskou propagandou (i tou naší proruskou) do značné míry závislá na podobných podnětech. Jinak by dříve, než napíší nějakou nehoráznost (motivovanou, nepřejícností, závistí a nenávistí), učinili to, co jsem učinil já. Během krátké chvíle jsem na internetu našel na stránkách Manipulátoři toto:Na sociální síti Facebooku se momentálně virálně šíří fotografie, na které je přehled pomoci pro ženu z Ukrajiny. Ta si měla od března do srpna přijít na 36 135 Kč až 48 335 Kč měsíčně. Ředitelství Úřadu práce odmítlo odpovědět, zda dokument je pravý, protože nekomentuje konkrétní případy. Bylo nám však sděleno, že obecně jeden žadatel může žádat za více osob včetně dětí.Proč totéž neučinili ti, kteří raději psali nejapné komentáře? Domnívám se, že už se u nich vyvinul hlad po zprávách o zneužívání humanitární pomoci ukrajinskými uprchlíky. A s hladem roste chuť, kterou si nechtějí nechat zhořknout pravdou. Je to tedy hlad po lžích a desinformacích. Ostatně jeden z pisatelů reagoval na informaci, že se jedná o dávky pro matku se sedmi dětmi, bez zábran: „I tak by to byla sviňárna“. Nevím, co tím chtěl pisatel přesně říci. Možná v tu chvíli jeho mysl ovládla představa, že by se ukrajinské děti měly chodit pást.Jaké představy mohou ovládat mysl paní Rédové Fajmonové, lze odtušit z jejích slov:„Vzala se zvlášť vakcína na sklíčko, krev, a zvlášť se dala krev, do které se dala vakcína. Zajímavě to reagovalo na magnetismus. Když Kuba potom začal telefonovat a vyvolával magnetické vlny, tak se tam objevilo něco, co vypadalo jako čip. Do té doby to tam vidět nebylo.“ (https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/sdilejte-nez-to-smazou-hoaxy-o-ockovani-stat-nadale-podcenuje-zjistili-reporteri-ct-26534)Možná, když paní Rédová Fajmonová četla tu úřední listinu obsahující částky humanitární pomoci, tak někde poblíž zase telefonoval Kuba a magnetismus jeho mobilu vyvolal ve jmenované představu o Ukrajince, která úředníkovi nabídla sklenici čerstvého Boršče výměnou za mnohonásobné navýšení dávek.Samozřejmě jsem si vědom, že se v případě paní Rédové Fajmonové nemusí nutně jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu ve smyslu § 356 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebob) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.Možná si dosud nevšimla, že ukrajinské ženy, které k nám vyhnala Ruskem vedená válka, u nás vychovávají své děti a některé pečují i o děti jiných rodičů.Trochu to připomíná pana Ivana Davida a Jiřího Vyvadila, kteří si nevšimli, že Rusko šíří lži a desinformace a šířili je tedy v dobré víře.A nyní jeden příklad o reakci na předmětný manipulativní post jmenované:Už druhý den po zveřejnění facebookového postu jsem byl svědkem rozhořčeného rozhovoru o penězích, které byly vyplaceny oné ukrajinské ženě na úkor našich potřebných spoluobčanů. Nic nepomohla moje poznámka, že ty peníze jsou dávky pro více osob. Reakce byla nečekaná a bouřlivá:„A můžeš mi teda říct, co tady s tolika dětma dělá, když se tam nebojuje všude?“Zeptal jsem se tedy: „A ty snad víš, odkud je?“Odpověď: „A ty víš, že tam, odkud je, se bojuje?“To je jen několik vět z rozhovoru, v němž nemělo smysl pokračovat.Nemělo smysl mluvit o tom, že i tam, kde se nestřílí, může dopadnout raketa. Nemělo smysl mluvit ani o tom, že ve městech a vesnicích proměněných v ruiny nelze žít, natož s dětmi. Mluvit o tom s někým, kdo hladoví po negativních informacích o válečných uprchlících nemá smysl.Nechtěl jsem se dočkat odpovědi, že si ukrajinské ženy mají vykopat zemljanky.

Poznámka: Stát na odvodech z práce ukrajinských uprchlíků inkasuje více, než kolik jim vyplácí. Podle údajů ministerstva práce stát na válečných běžencích, kteří si v Česku našli práci, vydělal jen za první tři měsíce tři miliardy korun – a to i přes to, že pracují pod svou kvalifikaci a za malé ohodnocení.(Kdo a jak se zmocnil té úřední listiny se asi nedozvíme.)