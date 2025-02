Volby se blíží, nahoře zraje hruška

Volby jsou za vrátky, bratříčku. V blázinci zmateného jazyka však asi zůstaneme, lhostejno komu patří dole připojená písnička.





Stále dokola jak mantry nějaké sekty.

Posměšná slova o jediném správnému názoru.

Jediné správné pravdě.

Výkřiky sblížených ublížených.

Nářky, jež často znějí až rozverně.

Však přesto v nich je možné rozpoznat tajemství jejich bolavění.

*

Jak asi zněly by upřímné modlitby,

jež staženy jsou v mantry?

*

Jsme vidět, slyšet. Stejně jako oni.

Však jsou to naše slova, která měla by se do kamene tesat.

Naše přání měla by se plnit.

Jak bychom neměli na mysli klesat a křičet,

když stále nejsme sami, kdo je slyšet?

Když vítězství do klína nám nepadá jak zralá hruška.

Když naříkat a čekat je taková fuška.

Když zpívat ještě nemůžeme Venceremos.

Vamos, compañeros!