Volby prohrajeme, no pasarán!

Snad někdy příště si připravíme šance na důstojné cíle. Bude to dlouhá míle k prozření, že pro málo a s málem málo jen se vítězí.

Nikdo to nezastaví.

Nikdo nevyhraje.

Ne tak, aby byl důvod bez mrazení v zádech k oslavám.

*

Ať dopadne to jakkoli,

s výsledkem spokojí se snad jen ti,

kdo driftují po povrchu věcí,

jevů, dějů, událostí.

Po povrchu té kaše,

v níž zůstáváme rozděleni.

V zemi,

kde na hlavní scéně postrádáme hráče,

kteří pohrdají cinknutými kartami.

Po volbách nebude to za námi.

*

Po bitvě u Auscula řekl král z Epeiru větu:

Jestě jedno takové vítězství a jsme zničeni.