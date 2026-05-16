Vnitřní a Vnější strana podle George Orwella
Ovšem. Kdykoli je posuzována role příslušníka nějaké organizace, která byla po změně režimu shledána zavrženíhodnou nebo dokonce zločinnou, hledí se na to, jak významným byl jejím členem, jakou moc v ní měl, a tedy i jakou odpovědnost nese za to, čeho se tato organizace, v tomto případě KSČ, dopouštěla – čím je vinna.
Kdybychom měli vycházet z dystopického románu George Orwella 1984 a pokusit se o srovnání hierarchie v KSČ a Strany v Orwellově románu rozdělenou na Vnitřní (Inner Party) a Vnější (Outer Party), zjistíme, že Petr Pavel rozhodně nebyl ve „vnitřní straně“ KSČ, kam ho umisťuje ve svých diskusních příspěvcích blogerka paní Veroniky Valíková Šubová, neboť stát se předsedou ZO KSČ pro 18 spolužáků znamenalo zůstat v hierarchii KSČ tím, co se nazývá čimelíkem - bez jakékoli moci a vlivu, snad kromě možnosti upozornit své spolužáky na nutnost včasného zaplacení stranických příspěvků.
Z Wikipedie:
„Vnitřní strana je vrcholem pyramidy sociálních tříd Oceánie. Členové vnitřní strany řídí veškerou politiku a mají výsadní práva, například vypnout všude přítomné obrazovky, které sledují veškeré dění v Oceánii“.
AI:
„Výsady (privilegia): Oproti Vnější straně a prolétům mají přístup k luxusu – lepšímu jídlu, kvalitním cigaretám (pravý tabák), vínu, prostornějším bytům a služebnictvu. Vypínání teleobrazovek: Pouze členové Vnitřní strany si mohou ve svých bytech vypnout teleobrazovku a užít si tak chvíli soukromí a svobody myšlení. Absolutní moc: Jsou to jedinci, kteří skutečně řídí stát, píší dějiny, přepisují minulost a rozhodují o osudech ostatních.“
Pokud bych měl podíl zhoubného vlivu Vnitřní a Vnější strany na „tělo“ společnosti Oceánie porovnat a přirovnat k ohrožení těla člověka, pak možná jako neléčené vnitřní a vnější hemoroidy. A pokud bychom chtěli takový příměr zkusit použít pro společnost minulého režimu, neměli bychom zapomenout ani na „proles“, neboť naši nestraničtí spoluobčané měli také přinejmenším nepěknou vyrážku, když téměř jednomyslně v každých volbách dali Straně své požehnání.
„Winston Smith (hlavní postava) věří, že díky své lidskosti a obrovské mase, kterou nikdo systematicky nekontroluje, představují jedinou reálnou naději na svržení Strany. Pokud by si proles dokázali uvědomit svou sílu, mohli by režim zničit během jediného rána.“
Orwellův román 1984 je inspirován totalitními režimy a je jejich břitkou kritikou, přesto je to román dystopický. Jsou v něm zdůrazněny a nadsazeny některé již existující hrůzy reálného světa. Pokud chce někdo vtěsnat Petra Pavla pro jeho minulost do Orwellovy kategorie Vnitřní strana, nepovažuji to za snahu činěnou s chladnou hlavou. Domnívám se, že do této kategorie se nevejde ani bývalý člen KSČ, předseda ZO KSČ, aktivní člen SSM a zástupce velitele pro věci politické genpor. Jaromír Zuna.
