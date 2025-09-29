Vlčí máky
Potkávali ji, když vracela se z toulek po okolí.
V létě často s úsměvem borůvkovým zdravila je veselá.
Trochu se o ni báli.
Někdy se venku zdržela až do západu slunce.
V košíku po mamince ovoce nosívala posbírané v aleji.
Jindy jí košík voněl heřmánkem a šalvějí
nebo si v ruce nesla jen pár květů orobince.
Někdy se cestou zastavila,
položila se do trávy
a nechala se vším tím lučním cvrlikáním,
šumem ve větvích stromů a zpěvem ptáků ukolébat ke krátkému snění.
Jednou ji někdo z protějšího svahu spatřil ležet v trávě nehnutě.
Na bílých šatech velká rudá skvrna
a bílé paže jako křídla mrtvé labutě.
Sousedé vystrašení seběhli ve chvíli
a spěchali k ní v naději,
že nevydechla ještě naposledy.
Že snad ji ještě zachrání.
Když dělilo je od ní posledních pár kroků,
dívka se probuzená jejich nářky posadila,
a z hrudi do klína se svezla jí kytice rudých máků.
Jaroslav Herda
Vražda on line
Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Či spíše jsem jen nahlédl a zas za sebou zavřel dveře, za nimiž spatřil jsem už dokončený, zdálo se mi, mord.
Jaroslav Herda
Charlie Kirk už se neomluví
A nepoprosí o odpuštění za účast na pokusu o dobytí Bílého paláce. https://pehe.cz/2025/09/20/tah-kirkem-a-stare-dobre-penize-jak-trump-valcuje-svobodu-medii/
Jaroslav Herda
Naléhavě vás žádám
Reakce na článek - https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828
Jaroslav Herda
Patří ti více bytů? Jen mysli na krávy.
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/ziegler/patri-ti-vic-bytu-jsi-zlocinec-pirati-a-stacilo-siri-nenavist-a-tridni-boj.Bg25090818 a malá připomínka o ubývání veřejného prostoru
Jaroslav Herda
Zdeňku Pohlreichovi zase nic neuniklo
Jeho pozornost nebyla oslabená ani exotickým prostředím, ani omamnými vůněmi neznámých bylin. Raději nedomýšlet, co riskoval.
