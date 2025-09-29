Vlčí máky

Wikipedie: Rostlina je též známá pod lidovými názvy ohníček, červánčí, maková panenka, pleskánek, tleskanec, pukavec, kohoutek, slepý mák a divoký mák.

Potkávali ji, když vracela se z toulek po okolí.
V létě často s úsměvem borůvkovým zdravila je veselá.
Trochu se o ni báli.
Někdy se venku zdržela až do západu slunce.
V košíku po mamince ovoce nosívala posbírané v aleji.
Jindy jí košík voněl heřmánkem a šalvějí
nebo si v ruce nesla jen pár květů orobince.

Někdy se cestou zastavila,
položila se do trávy
a nechala se vším tím lučním cvrlikáním,
šumem ve větvích stromů a zpěvem ptáků ukolébat ke krátkému snění.

Jednou ji někdo z protějšího svahu spatřil ležet v trávě nehnutě.
Na bílých šatech velká rudá skvrna
a bílé paže jako křídla mrtvé labutě.

Sousedé vystrašení seběhli ve chvíli
a spěchali k ní v naději,
že nevydechla ještě naposledy.
Že snad ji ještě zachrání.

Když dělilo je od ní posledních pár kroků,
dívka se probuzená jejich nářky posadila,
a z hrudi do klína se svezla jí kytice rudých máků.








Autor: Jaroslav Herda | pondělí 29.9.2025 11:29

Jaroslav Herda

  • Počet článků 426
  • Celková karma 7,24
  • Průměrná čtenost 495x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

