Vítejte uprchlíky, je to radost.

Další angažovaná básnička, jak asi řekl by angažovaný bloger Jan Lněnička. Tentokrát určena je dětem.

Když byl mu sotva rok,

do háječku mezi poli,

do osičí, do jívoví,

tam kde houby rostou v mechu,

tam, kde rezavý leží džbán z plechu,

zaběhl se víc než trochu,

náš jezevčík Brok,

když dováděl bez oddechu,

když honil v kožichu blechu,

když hledal myši v koukoli,

do vřesu čůral kamkoli.

*

Pak u krmelce na bok převalil se a chvíli ležel,

Když zvedl se, s čenichem u země pěšinkou pak běžel.

Až pod strání se zastavil u plaňkového plotu.

Zavrtěl ocáskem, vesele zaštěkal.

Našel svou k domovu mířící stopu.