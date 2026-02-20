Viny
Nacpali se do talárů.
Do převleků spíchnutých na průhlednou maškarádu ctihodných.
Na souzení těch, kdo překročili červenou linii, za níž kdysi byli.
Na souzení k odstínění těch, kdo kupí jiné viny.
Moderní, dalo by se říci sarkasticky,
Viny nezatížené žádnou ideologií.
Viny, jež vinami byly vždycky.
Viny pragmatiků chladných jako mříž.
Viny preferovaných.
Viny, které jim nejsou na obtíž.
Jaroslav Herda
Bojí se Andrej Babiš Ufonů?
Reakce na blog pana Václava Kříže „Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!“
Jaroslav Herda
Války Heleny Válkové
JUDr. Helena Válková je úspěšná válečnice. Ať si myslíme o jejích bojích s logikou cokoli, nebo dokonce, že jsou trapné a nedůstojné, stále je na výsluní.
Jaroslav Herda
A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.
Inspirováno aktuálně živým tématem České televize. Krátké zamyšlení a připomenutí, koho jsou schopni politici pověřit péčí o veřejnoprávní médium.
Jaroslav Herda
Karel Kryl by se už možná ani nedivil
Polemika s blogem pana Václava Kříže „Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.“
Jaroslav Herda
O obraně Petra Pavla českým lidem
Pan Václav Kříž vznesl dotaz, zda náš prezident potřebuje, aby ho lid bránil. Dotaz to byl řečnický, neb správnou odpověď už znal:
