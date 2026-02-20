Viny

Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.

Nacpali se do talárů.
Do převleků spíchnutých na průhlednou maškarádu ctihodných.
Na souzení těch, kdo překročili červenou linii, za níž kdysi byli.
Na souzení k odstínění těch, kdo kupí jiné viny.
Moderní, dalo by se říci sarkasticky,
Viny nezatížené žádnou ideologií.
Viny, jež vinami byly vždycky.
Viny pragmatiků chladných jako mříž.
Viny preferovaných.
Viny, které jim nejsou na obtíž.



Autor: Jaroslav Herda | pátek 20.2.2026 0:44

Jaroslav Herda

  • Počet článků 532
  • Celková karma 11,50
  • Průměrná čtenost 455x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

