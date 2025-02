Vina a nevina učitelky Bednářové

Inspirováno článkem paní V. Šubové: „Kdo koho vlastně u nás šikanuje?“ V celé té kauze mi chybí zmínka o spoluviníkovi, jimž je, domnívám se, stát.





Je vinen kantor, který zbloudil v článcích obskurního Protiproudu?

Je ze zákona povinen být připraven rozpoznat tu past,

kterou by zdrojem seriózních informací neměl před žáky nazývat?

To jsou paradoxy, pane Vaněk, když stát soudí za to, na čem sám má vinu.

Nebo snad nepíše do Protiproudu český politik – poslanec Evropského parlamentu,

kterého stát prostřednictvím policie vyvinil tím, že nemá na to myslivnu,

aby byl schopen pochopit, že pouští dál kdejakou ruskou kravinu?

Kantor by měl být při smyslech a svéprávný?

Jistěže měl by, měl. Však stát by měl být přinejmenším stejně nadaný.



A k obhajobě češtinářky Bednářové češtinářkou Šubovou?

Jakkoli slovo teze lépe zní a lépe přijímáno je zastánci lží,

je to jen eufemismus. Fíkový list. Na hrubém pytli sametovou záplatou.

„Teze, které sdílí část společnosti“? Kdeže.

Jen něco málo z mnohých sběrných politických surovostí.