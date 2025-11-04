Věřím v nevydání demokraticky (jako vždycky) vyvolených pánů

Zamyšlení nad fantaziemi o přátelství ze strachu mezi politiky, jimž hrozit mohlo by vydání k trestnímu stíhání.

Přátelství ze strachu?
Rozhodně ne!
To jenom čas se naplnil voliči toužícími po biči,
jímž nad hlavami vítězů zapráskat přáli si co předehru,
a potom sledovat,
jak topí se v tenatech fialové mafie
a její ochočené justice
až k tomu konečnému řešení
v politickém procesu
po mediální kampani,
která lež s pravdou zamění
pro dokonalé zatmění,
v němž zazvoní klepeta z oceli

a nevinní odvedeni budou do cely.

To zdá se možná praštěný.

Ani se nedivím.
Konec. Koniec. Owari.





Autor: Jaroslav Herda | úterý 4.11.2025 21:30

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 449
  • Celková karma 8,41
  • Průměrná čtenost 482x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

