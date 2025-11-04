Věřím v nevydání demokraticky (jako vždycky) vyvolených pánů
Přátelství ze strachu?
Rozhodně ne!
To jenom čas se naplnil voliči toužícími po biči,
jímž nad hlavami vítězů zapráskat přáli si co předehru,
a potom sledovat,
jak topí se v tenatech fialové mafie
a její ochočené justice
až k tomu konečnému řešení
v politickém procesu
po mediální kampani,
která lež s pravdou zamění
pro dokonalé zatmění,
v němž zazvoní klepeta z oceli
a nevinní odvedeni budou do cely.
To zdá se možná praštěný.
Ani se nedivím.
Konec. Koniec. Owari.
Jaroslav Herda
Je končící vláda zázrakem přírody?
Inspirováno „diskusním“ příspěvkem: Martin Komarek 2. 11. 2025 10:05 Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci? Zdroj: https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/post-coitum-triste.Bg25110068
Jaroslav Herda
Post coitum triste
Zatímco utichl smích nad slovy, že jsme ve válce, válka tiše spěla k jednomu ze svých cílů. Bez jediného výstřelu. Přesně podle bezchybného plánu pohlavárů.
Jaroslav Herda
Uzavřené diskuse a svoboda slova
Doplňující poznámka k článku pana Milana Hausnera „Diskuze o chovu gekončíků listoocasých uzavřena“ (Obrázek - Pixbay)
Jaroslav Herda
Už se jděte vyspat, janci!
Spánek občerstvuje mysl. Spánek občerstvuje tělo. Ve zdravém těle zdravý duch. Ještě pár slov do perexu by to chtělo. Už ne, tak dost. (Foto: Pixbay)
Jaroslav Herda
Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.
Ale nikdy se nedokážu škodolibě radovat z pomluv a lží, ať už se stane jejich předmětem kdokoli, Tomia Okamuru nevyjímaje. (Obrázek: Pixbay)
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Kamery na lumpy vypnuli, kvůli EU policie smazala databázi hledaných lidí na letišti
Premium Česká policie má unikátní systém, který umí v reálném čase skenovat podobu lidí a porovnávat ji v...
Na hraně šílenství. Hrůzná stařena ověšená šperky zvěčnila lesk a bídu Paříže
Seriál Při jedné ze svých pověstných nočních toulek narazil na hypnotickou postavu ověšenou šperky. Dámu,...
Pojištění soběstačnosti chrání i rodinu. Jak funguje a na kolik přijde
Zajištění proti ztrátě soběstačnosti dává oporu nejen tomu, kdo uzavře toto pojištění, ale také...
Schopnosti jednat s lidmi, číst situace a udržet klid. Co obnáší práce v ostraze
Doba, kdy ostrahu vykonávali lidé bez zkušeností nebo „na okraji“, je už pryč. Situace se totiž...
(318) Pronájem bytu 3+1 55 m2
K. H. Borovského, Most
10 500 Kč/měsíc
- Počet článků 449
- Celková karma 8,41
- Průměrná čtenost 482x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/