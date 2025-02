Verbální občanská válka se špinavou municí

S blížícími se volbami aktéři politické soutěže odkládají rukavičky a soutěž se často mění v nelítostný boj. Někdy však je to spíše válka, v níž účel světí prostředky.

Čím nižší je úroveň panující politické kultury, tím ještě hlouběji v tom čase klesá, a pro voliče není snadné uvěřit, že tak lítý boj se vede pro jejich blaho. Dokonce ztrácejí iluze o tom, že tomu tak někdy může být.

Nejsou to zdaleka jen politické subjekty, které ve společnosti vytvářejí napětí, neboť v propojeném světě informací i dezinformací nejsou jedinými, kdo mají vliv na veřejné mínění, na utváření názorů a postojů svých voličů. Ale tím spíše by měly vnímat svoji odpovědnost, neboť soutěž názorů a návrhů možných řešení by neměla být zatížena licitací nedovolených chvatů, manipulací, někdy i lží.

To jen zvyšuje napětí ve společnosti, v níž tak vznikají uměle vyvolávané konflikty. Dalo by se říci, že politikové tu svoji válku částečně přesouvají z bojiště do týla, kde se za ně bijí voliči a často se vyčerpávají marným hledáním pravdy a osobními šarvátkami, jež velmi často kulminují nesmyslnými nenávistnými útoky ad hominem.

Důsledek takového napětí je možné vidět dnes a denně na sociálních sítích - nekritický postoj k informacím. Dochází k tomu, že lidé vyjadřují souhlas s informacemi, které jsou účelově vylhané. Dokonce je už někdy ani nezajímá, jestli je to lež nebo pravda. Zdá se, že někdy i lež kvitují jen proto, že jednu stranu poškozuje a té jejich nahrává. A to jsou nezpochybnitelné příznaky války, v níž je vše podřízeno vítězství. Nejvděčněji jsou přijímány informace usvědčující politika z opačné strany barikády jako podvodníka.

Na závěr uvedu příklad: Jeden z účastníků diskusí na sociální síti opakovaně, expresivně, varovně a zlověstně předpovídá, jakého špinění budeme do voleb ze strany koalice a jejích příznivců ještě svědky. Nikdy tato svá slova neopomene zdůraznit vykřičníky. Pro trolla bez zábran je snadné si v argumentační nouzi něco vymyslet.

Alespoň falešné brýle, abychom si domysleli, co je Petr Fiala za vejlupka.

Jiří Doležel

3. 2. 2025 9:30

Včera jsem sledoval jen asi deset minut Otázek. Zrovna tu část o kritice Moskvy a Bruselu.

Škoda, že premiér blíže nespecifikoval přijatelný poměr kritiky Brusel - Moskva. Možná přijde s vysvětlením a doporučením plukovník Foltýn.

P.s. Fialovy falešné brýle jsou skvělé!

12 13

možnosti reagovat

zavřít

Kladné hodnocení

Heřman Hasík, Marie Brethová, Josef Bárta, Jana Petrů, Hynek Řehánek, Martin Komarek, Pavel Sykora, Rudolf Slovák, Dan Skrobal, Petr Dovrtěl, Václav Cába, Lukáš Bocek

Pro trolly není důležité, že se Petrovi Fialovi zhoršil zrak a že ke svým dioptrickým brýlím vyjádři například v rozhovoru pro CNN Prima NEWS v roce 2021, neboť účel světí prostředky:

„Brýle nejsou žádný módní prvek, bohužel se mi začal kazit zrak. Tak to je ta změna image.“

Článek pod nímž je diskusní příspěve

k se zmínkou o falešných brýlích, už přečetlo několik tisíc lidí. Možná už si stovky lidí povídají o tom, že Petr Fiala je nevěrohodný kašpar, pro něhož je důležitější image, než práce pro občany. Troll může být spokojen. Jestli je spokojena i administrace diskusí, netuším. Autor článku, který se diskuse živě účastní, nic nenamítá. Možná i on uvěřil.