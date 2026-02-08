Věděl Joe Biden, kdo je Petr Fiala?

Tématem tohoto blogu je identifikace českých politiků v cíli jejich cest bez využití daktyloskopie nebo jiných indicií.

Věřím, že když se mají setkat premiér jedné země s prezidentem jiné země, že se lidé pověření postarají, aby pak oba věděli, že se sešli ti, kdo se sejít měli. Neboli že host rozpoznán je dozajista, lhostejno, zda má v klopě saka kopretinu či se mu v ní odznak vlasti blýská.

Ostatně nemohlo se stát, že by pan premiér utajeným vandrem dorazil do zámoří, a potom z letiště či přístavu taxíkem dojel před ten Bílý dům, tam po dlouhé cestě by si zdřímnul v parku na trávníku a vydal se za Joe Bidenem do Oválu, jako když jde se někde na nádraží klíďo píďo do lokálu.
Ani Benjamin Netanjahu v Tel Avivu nebyl jistě vyvedený z míry z toho, že mu v kanclu zničehonic nějaký chlap sedí.

Však Andrej Babiš jinak věci vidí. Podle něj Petru Fialovi vbloudila do jeho státničení chybička. Ne že by byl na něj Andrej Babiš něco jako nasazený, však přece jenom není blbý, aby nevšiml si fotek, na nichž Fialovi chybí na klopě připnutá česká vlaječka.
Ne že jako slepička nebo ten jeho kohout Silver vyslepičil to českému voličskému národu. Dostal to ze sebe jak nějaký pradávný prehistorický, pořádně narostlý nasraný prapták, jenž kdyby dodnes přežil, byl by určitě lidožravý.
Jak kdyby v něm stupňoval se tlak hrozící, že i něco jiného z něj třeba vyjede. Že bude muset spěchat na hrnec, jestli nám nevylíčí, jaký že je on vlastenec.

Znovu jsem pustil si to video a pomyslel si:
Ať si je premiérem třeba Eskymák, Malgaš nebo Malajec. Jen zaskočen jsem poněkud, že o vlastenectví nás poučuje Slovák vyhýbající se možnému flastru a chová se jako to, co rýmuje se s Japonec.
Autor: Jaroslav Herda | neděle 8.2.2026 7:59 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 519
  • Celková karma 11,26
  • Průměrná čtenost 458x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

