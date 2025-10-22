Ve stínu bombarďáka Donalda

Jednou jsem napsal, že na dobových záznamech dnes působí Benito Mussolini směšně. Jako kašpar se svými okázale teatrálními pózami a gesty.

Když jsem viděl poprvé video s Trumpem bombarďákem (ze zahraničního zdroje), napadlo mne, že je to možná nějaký podvrh, protože tohle nemůže udělat normální politik, i kdyby své odpůrce vnímal silně úkorně. Ale on na ně opravdu z vysoká stele. Z výšin, do nichž jej vynáší jeho ztráta soudnosti v pocitu vlastní nadlidské mohutnatosti. To by nevymyslel ani k prasknutí nadutý Benito Mussolini.
Stejnému videu se pověnovala i naše internetová média. Myslím, že to mohlo oživit i zprávy na ČT 24. Diváci by si zasloužili vidět, jak hravý je prezident nejmocnější země světa a největší demokracie.
Ovšem, že by si to mnozí pěkně užili a obdivně by pokyvovali hlavami nad tím kabrňákem, který se s nikým nemaže, nebere si servítky a svým oponentům to umí jaksepatří nastlat přímo na hlavu.
Není to na hlavu – takto expresivně projevit své pohrdání oponenty, odpůrci?
Ale Donald Trump už příštím prezidentem být nemůže, tak si to může dovolit a dosyta si užívat pozornost světa i pozornost občanů USA. A možná i pozornost Putina, který si se svými odpůrci také umí poradit.

Autor: Jaroslav Herda | středa 22.10.2025 2:09

Jaroslav Herda

  • Počet článků 440
  • Celková karma 8,20
  • Průměrná čtenost 486x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

