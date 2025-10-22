Ve stínu bombarďáka Donalda
Když jsem viděl poprvé video s Trumpem bombarďákem (ze zahraničního zdroje), napadlo mne, že je to možná nějaký podvrh, protože tohle nemůže udělat normální politik, i kdyby své odpůrce vnímal silně úkorně. Ale on na ně opravdu z vysoká stele. Z výšin, do nichž jej vynáší jeho ztráta soudnosti v pocitu vlastní nadlidské mohutnatosti. To by nevymyslel ani k prasknutí nadutý Benito Mussolini.
Stejnému videu se pověnovala i naše internetová média. Myslím, že to mohlo oživit i zprávy na ČT 24. Diváci by si zasloužili vidět, jak hravý je prezident nejmocnější země světa a největší demokracie.
Ovšem, že by si to mnozí pěkně užili a obdivně by pokyvovali hlavami nad tím kabrňákem, který se s nikým nemaže, nebere si servítky a svým oponentům to umí jaksepatří nastlat přímo na hlavu.
Není to na hlavu – takto expresivně projevit své pohrdání oponenty, odpůrci?
Ale Donald Trump už příštím prezidentem být nemůže, tak si to může dovolit a dosyta si užívat pozornost světa i pozornost občanů USA. A možná i pozornost Putina, který si se svými odpůrci také umí poradit.
Jaroslav Herda
