Ve službách favoritů
Zvláštní druh lásky,
s níž lidé často přilnou ke svým favoritům,
stejně jak k fotbalovým týmům,
pro něž umějí se servat jako psi.
*
Alespoň chvíli s nimi trochu na výsluní být.
Alespoň na chvíli z portálu hlavu vystrčit
a načechrat si peří světu na odiv.
A nebo chtějí se jen bít?
Snad obojí.
*
Rozdáváš rány, tedy jsi.
Pro někoho je to jen služba medvědí,
jiným to lichotí,
a přesto tebou pohrdají.
*
Když jako oni jsi,
však za tu službu bez odměny.
Jaroslav Herda
Můj volební hlas, domnívám se, není drahý
„Že nechodíme k volbám? Nevadí, nízká volební účast je úplně v pořádku“. Hospodářské noviny 5. 10. 2022
Jaroslav Herda
Agenti s teplou volbou
Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?
Jaroslav Herda
No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?
Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?
Jaroslav Herda
V politických kampaních se pracuje se strachem
Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643
Jaroslav Herda
Za šelestů
O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.
3 800 000 Kč
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/