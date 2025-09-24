Ve službách favoritů

Není služba jako služba. Takže nic nového. Nic objevného. Jen zase trochu jinak o „užitečných“ služebnících.

Zvláštní druh lásky,
s níž lidé často přilnou ke svým favoritům,
stejně jak k fotbalovým týmům,
pro něž umějí se servat jako psi.
*
Alespoň chvíli s nimi trochu na výsluní být.
Alespoň na chvíli z portálu hlavu vystrčit
a načechrat si peří světu na odiv.
A nebo chtějí se jen bít?
Snad obojí.
*
Rozdáváš rány, tedy jsi.
Pro někoho je to jen služba medvědí,
jiným to lichotí,
a přesto tebou pohrdají.
*
Když jako oni jsi,
však za tu službu bez odměny.










Autor: Jaroslav Herda | středa 24.9.2025 10:35 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 419
  • Celková karma 6,48
  • Průměrná čtenost 500x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

