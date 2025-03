Vážený pane Tomio Okamuro

Okamura: „Myslím, že ta roztržka Trumpa se Zelenským ukázala podstatu problému. Prezident Zelenskyj a velká část EU nejsou připraveni jednat o míru. Asi příliš mnoho investovali do té války, teď by to byla velká prohra.“

Pane Okamuro,

nemám to rád a nedělám to,

abych veřejně komolil někomu jméno.



Někdy však mívám větší pochopení pro ty,

kteří nechají se k tomu činy nositele jména svést,

byť laciné zůstává to přesto, zajisté.



Že stává se to,

o tom víte své.









I