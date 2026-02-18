Války Heleny Válkové
Nebyla malá, když svobodou zavonělo a hřálo Pražské jaro. A než později se znovu ochladilo a preventivně přituhlo, hodně se psalo i mluvilo o tom, o čem se dříve mlčelo. Ti, kteří dříve nevěděli, byli zasvěceni, aniž by museli poslouchat Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky.
Otevíraly se skříně s kostlivci opředenými pavučinami a osvětlovaly se stinné kouty padesátých let. I tetky na pavlačích tehdy vyslovovaly jméno Josef Urválek. Helena Válková však NE! A ani na právnické fakultě nikdo ze spolužáků to jméno ani nezmínil v souvislosti s procesy padesátých let. Což mohla pak na svém pracovišti tušit kdo je pan doktor Urválek? Stále ještě ne.
Pro Deník N však uvedla, že netušila, kdo Urválek je. „Ano, teď po roce 1989 to víme všichni. Ve výzkumném ústavu kriminologickém s ním pracovalo víc lidí,“ uvedla pro Deník N Válková.
Paní prof. JUDr. Helena Válková, CSc., bývalá ministryně spravedlnosti a zmocněnkyně pro lidská práva se však rozvzpomněla, ale až když šlo takzvaně tlustý do tenkýho:
Když policie začala případ prověřovat, podrobně se zabývala okolnostmi vydání článku, spoluprací Válkové s Urválkem a historickým kontextem. Navzdory svým původním veřejným vyjádřením Válková při podání vysvětlení policii přiznala, že s Urválkovou minulostí se seznámila nejpozději roku 1977. Bylo to dva roky před vydáním společného textu.
A tato dáma se nestydí obhajovat nevydání Andreje Babiše tak nedůstojným způsobem. Odmítá možnost politického procesu, současně vyjadřuje přesvědčení, že kdyby nebyl Andrej Babiš v politice, tak by nestál před soudem a mluví o procesních chybách, které v ní budí k soudům nedůvěru. Ovšem jen v této kauze. Neboli k procesním chybám došlo proto, že Babiš je v politice. Hanebná obhajoba založená na pouhé spekulaci.
Jako by nevěděla, k čemu jsou všechny ty opravné prostředky, na které se v soudním řízení musejí spoléhat občané stojící mimo vysokou politiku. Jako by nevěděla, že jejich účelem je odstranění případných chyb včetně těch procesních. Neboli pro řadové občany je naše justice dobrá dost. Plebs si jinou nezaslouží. Ale když jde o jejího předsedu, je na místě zvýšená ostražitost. Věřím, že se její skandální demagogie líbila všem, na jejichž hlasování Babiš spoléhá.
Nerad bych působil jako ten, kdo je ochoten lacině zneužít skutečnosti z její minulosti. Ale u vědomí toho, jak relativně nedávno směla lhala, pak se nemohu ubránit myšlence, že Josef Urválek byl také služebný šejdíř sloužící lhářům.
A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.
Inspirováno aktuálně živým tématem České televize. Krátké zamyšlení a připomenutí, koho jsou schopni politici pověřit péčí o veřejnoprávní médium.
Karel Kryl by se už možná ani nedivil
Polemika s blogem pana Václava Kříže „Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.“
O obraně Petra Pavla českým lidem
Pan Václav Kříž vznesl dotaz, zda náš prezident potřebuje, aby ho lid bránil. Dotaz to byl řečnický, neb správnou odpověď už znal:
Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne
Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day
Hlavu vzhůru, psavci této země!
Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.
