V politických kampaních se pracuje se strachem
Billboard varující před návratem vlády estébáků ve mně vyvolává rozpaky. Nejde tak ani o to, že záměrem zadavatelů bylo probudit ve voličích strach. Se strachem pracují politické subjekty běžně. Někdy varují zcela oprávněně před něčím, co nechtějí dopustit, jindy může být varování přepjaté a okořeněné zkreslujícími informacemi nebo lží a fabulacemi – tedy zparchantělé. Na mne předmětný billboard působí jako dílo rádoby smělých obránců demokracie, kteří se vzdali možnosti být přesvědčivějšími odpůrci estébáckých praktik.
*
Všichni víme, že vítězové minulých voleb údajně bojují s dezinformacemi, nabádají občany k obezřetnosti a doporučují si podezřelé informace ověřit z více zdrojů. Jaké to mohou být ty podezřelé informace? Například ty, které v politickém klání obviňují soupeře a neobsahují nic, co by si mohl občan – volič ověřit. Tedy na úrovni sdělení pavlačových drben, které sice nemohou říci kdo, kde, komu, ale „ bylo to hrozné, to vám tedy řeknu, ještě teď mi vstávaj chlupy na dlani, kde před tím nikdy nebyly!“
*
Se strachem pracoval i Andrej Babiš po volbě prezidenta, když rozhořčeně mluvil o „největším hnusu“ prezidentské kampaně, z něhož obvinil novináře sloužící podporovatelům Petra Pavla. Svému zhnusení nad ponižováním nejmenovaných dětí svých nejmenovaných spolupracovníků v nejmenovaných školách dodal na „věrohodnosti“ tím, že v ruce třímal článek obsahující šokující, bizarní a těžko uvěřitelné podrobnosti o porušení zákona na ochranu osobních údajů a nerespektovaní práva na tajnou volbu na nejmenované pražské škole vinou nejmenovaného učitele.
*
Byla to práce se strachem? Ovšem. Byla to snaha vyvolat představu, k jakým důsledkům vedl způsob kampaně v režii podporovatelů Petra Pavla, tedy jací jsou.
*
Coby zodpovědný občan (alespoň v tomto ohledu) jsem si ověřil u příslušných úřadů včetně školní inspekce, že jim o tomto excesu není nic známo. Školní inspekce zcela ignorovala moji poznámku o snadném způsobu ověření hromadným mailem pražským školám (dotazem), nemohla mi tedy sdělit, zda se rodičům a jejich dětem (zpruzeným jako v padesátých letech) dostalo alespoň omluvy.
Samozřejmě, že teoreticky je možné, že celá třída téměř dospělých žáků ve strachu z dosud nediagnostikovaného kantora podlehla ve stavu podobném davové psychóze jeho úchylnému přání listovat si ve vynucených výsledcích svého soukromého průzkumu volebních preferencí rodičů a opájet se tou nevídanou jednomyslností. Třeba jim před tím rozdal pralinky s nějakou drogou otupující jejich vůli. Třeba jsou spolupracovníci Andreje Babiše i ostatní rodiče těch strašně strašidelným strachem zmanipulovaných a ochromených žáků příliš dobrotiví na to, aby způsobili tomu politickému a nepříčetnému aktivistovi a škole, která ho zaměstnává, nepřiměřené nepříjemnosti. Třeba právě proto se údajně několik rodičů (patrně spolupracovníků pana Babiše) rozhodlo informovat redakci PrahaIN, zůstat v anonymitě a tajit spolu s Andrejem Babišem místo činu a viníka toho hnusného ponižování. A pokud je zlořečený kantor porostlý vlčí srstí, nebylo by divu, že všichni dotčení rodiče (řekněme, že nejméně třicet dospělých lidí) stále mlčí (možná posttraumatický syndrom).
*
Vážení, informovat způsobem pavlačových drben veřejnost o excesu připomínajícím padesátá léta a navíc souvisejícím přímo s politickým bojem, je nezodpovědné. V době tlaku záplavy dezinformací až neomaleně přezíravé, neboť nutně podezřelé.
Závěrem:
Pokud k takovému excesu skutečně došlo, bylo a dosud je povinností veřejnoprávních médií tuto informaci ověřit . Je to povinností i těch, kdo boj s dezinformacemi přijali jako svůj úkol a berou ho údajně velmi vážně. Ti, kdo mají dosud v rukou ministerstvo školství a s ním i školní inspekcí, to mohli učinit dávno a velmi snadno (viz výše).
A pokud by se onen největší hnus prezidentské kampaně proměnil v prohnanou kachnu, pak by předmětný billboard byl výstižným a zcela oprávněným varováním před obludně estébáckými praktikami. Dokonce, bylo-li by takové klamaní voličů včas prokázáno, nebylo by jej už možná ani zapotřebí.
PS: Nejjednodušším způsobem vyjadřujícím úctu k voličům by bylo bývalo, kdyby někdo z těch kritizovaných novinářů nebo někdo z politiků, kteří nás dnes varují, včas položil přímý dotaz členům hnutí ANO a informoval nás. Na půdě parlamentu se jistě potkávají a mluví SPOLU.
Jaroslav Herda
Za šelestů
O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.
Jaroslav Herda
Meluzína
Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.
Jaroslav Herda
Zkouším pochopit
I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.
Jaroslav Herda
Lichý Don
Býváme svědky obnažení hazardních her politiků v tom či onom triku. Kličkování. Útěkům k pohádkám a šalbě v plné palbě.
Jaroslav Herda
Menší blbec než jsme mysleli
Býváme si jistí, že stali jsme se svědky blbství. Ale i pablbství měli bychom zvažovat. Nemusí každý blbec blbcem zůstat napořád.
