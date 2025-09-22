V politických kampaních se pracuje se strachem

Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643

Billboard varující před návratem vlády estébáků ve mně vyvolává rozpaky. Nejde tak ani o to, že záměrem zadavatelů bylo probudit ve voličích strach. Se strachem pracují politické subjekty běžně. Někdy varují zcela oprávněně před něčím, co nechtějí dopustit, jindy může být varování přepjaté a okořeněné zkreslujícími informacemi nebo lží a fabulacemi – tedy zparchantělé. Na mne předmětný billboard působí jako dílo rádoby smělých obránců demokracie, kteří se vzdali možnosti být přesvědčivějšími odpůrci estébáckých praktik.
*
Všichni víme, že vítězové minulých voleb údajně bojují s dezinformacemi, nabádají občany k obezřetnosti a doporučují si podezřelé informace ověřit z více zdrojů. Jaké to mohou být ty podezřelé informace? Například ty, které v politickém klání obviňují soupeře a neobsahují nic, co by si mohl občan – volič ověřit. Tedy na úrovni sdělení pavlačových drben, které sice nemohou říci kdo, kde, komu, ale „ bylo to hrozné, to vám tedy řeknu, ještě teď mi vstávaj chlupy na dlani, kde před tím nikdy nebyly!“
*
Se strachem pracoval i Andrej Babiš po volbě prezidenta, když rozhořčeně mluvil o „největším hnusu“ prezidentské kampaně, z něhož obvinil novináře sloužící podporovatelům Petra Pavla. Svému zhnusení nad ponižováním nejmenovaných dětí svých nejmenovaných spolupracovníků v nejmenovaných školách dodal na „věrohodnosti“ tím, že v ruce třímal článek obsahující šokující, bizarní a těžko uvěřitelné podrobnosti o porušení zákona na ochranu osobních údajů a nerespektovaní práva na tajnou volbu na nejmenované pražské škole vinou nejmenovaného učitele.
*
Byla to práce se strachem? Ovšem. Byla to snaha vyvolat představu, k jakým důsledkům vedl způsob kampaně v režii podporovatelů Petra Pavla, tedy jací jsou.
*
Coby zodpovědný občan (alespoň v tomto ohledu) jsem si ověřil u příslušných úřadů včetně školní inspekce, že jim o tomto excesu není nic známo. Školní inspekce zcela ignorovala moji poznámku o snadném způsobu ověření hromadným mailem pražským školám (dotazem), nemohla mi tedy sdělit, zda se rodičům a jejich dětem (zpruzeným jako v padesátých letech) dostalo alespoň omluvy.
Samozřejmě, že teoreticky je možné, že celá třída téměř dospělých žáků ve strachu z dosud nediagnostikovaného kantora podlehla ve stavu podobném davové psychóze jeho úchylnému přání listovat si ve vynucených výsledcích svého soukromého průzkumu volebních preferencí rodičů a opájet se tou nevídanou jednomyslností. Třeba jim před tím rozdal pralinky s nějakou drogou otupující jejich vůli. Třeba jsou spolupracovníci Andreje Babiše i ostatní rodiče těch strašně strašidelným strachem zmanipulovaných a ochromených žáků příliš dobrotiví na to, aby způsobili tomu politickému a nepříčetnému aktivistovi a škole, která ho zaměstnává, nepřiměřené nepříjemnosti. Třeba právě proto se údajně několik rodičů (patrně spolupracovníků pana Babiše) rozhodlo informovat redakci PrahaIN, zůstat v anonymitě a tajit spolu s Andrejem Babišem místo činu a viníka toho hnusného ponižování. A pokud je zlořečený kantor porostlý vlčí srstí, nebylo by divu, že všichni dotčení rodiče (řekněme, že nejméně třicet dospělých lidí) stále mlčí (možná posttraumatický syndrom).
*
Vážení, informovat způsobem pavlačových drben veřejnost o excesu připomínajícím padesátá léta a navíc souvisejícím přímo s politickým bojem, je nezodpovědné. V době tlaku záplavy dezinformací až neomaleně přezíravé, neboť nutně podezřelé.
Závěrem:
Pokud k takovému excesu skutečně došlo, bylo a dosud je povinností veřejnoprávních médií tuto informaci ověřit . Je to povinností i těch, kdo boj s dezinformacemi přijali jako svůj úkol a berou ho údajně velmi vážně. Ti, kdo mají dosud v rukou ministerstvo školství a s ním i školní inspekcí, to mohli učinit dávno a velmi snadno (viz výše).
A pokud by se onen největší hnus prezidentské kampaně proměnil v prohnanou kachnu, pak by předmětný billboard byl výstižným a zcela oprávněným varováním před obludně estébáckými praktikami. Dokonce, bylo-li by takové klamaní voličů včas prokázáno, nebylo by jej už možná ani zapotřebí.
PS: Nejjednodušším způsobem vyjadřujícím úctu k voličům by bylo bývalo, kdyby někdo z těch kritizovaných novinářů nebo někdo z politiků, kteří nás dnes varují, včas položil přímý dotaz členům hnutí ANO a informoval nás. Na půdě parlamentu se jistě potkávají a mluví SPOLU.

Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 22.9.2025 14:35 | karma článku: 4,10 | přečteno: 90x

Další články autora

Jaroslav Herda

Za šelestů

O šelestění také, ovšem. A o tom souvisejícím, co přece nebudu psát do perexu. Není důvod číst to dvakrát.

19.9.2025 v 2:14 | Karma: 6,98 | Přečteno: 76x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Meluzína

Docela určitě, jak název napovídá, tématem je i meluzína. A také to, co dočte se, kdo klikne si a začte se.

18.9.2025 v 22:20 | Karma: 6,28 | Přečteno: 78x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Zkouším pochopit

I když souhlasit se často nedá, nikdy neuškodí aspoň pokusit se pochopit. Už pro naději, byť někdy chabá je a bledá, že spatřit podaří se motivy, jež vedly k vůli to či ono natropit.

16.9.2025 v 0:11 | Karma: 5,95 | Přečteno: 151x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Lichý Don

Býváme svědky obnažení hazardních her politiků v tom či onom triku. Kličkování. Útěkům k pohádkám a šalbě v plné palbě.

2.6.2025 v 13:35 | Karma: 7,39 | Přečteno: 199x | Politika

Jaroslav Herda

Menší blbec než jsme mysleli

Býváme si jistí, že stali jsme se svědky blbství. Ale i pablbství měli bychom zvažovat. Nemusí každý blbec blbcem zůstat napořád.

4.4.2025 v 4:06 | Karma: 9,81 | Přečteno: 257x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, první zprávy mluví o požáru

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  17:26

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které podle prvotních informací...

Pro tajné agentky se slanili mezi obchody. Jižní Čechy hostí mistrovství zásahovek

22. září 2025  16:51

Pěkně zostra začalo v pondělí čtyřdenní Mistrovství ČR zásahových jednotek s mezinárodní účastí,...

K poštovní přepážce místo k bankomatu. I výběr stovky ale bude stát 70 korun

22. září 2025  16:36

Česká pošta začala v pilotním provozu nabízet výběr peněz kartou jakékoliv banky na přepážce. Od...

Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici

22. září 2025  16:05,  aktualizováno  16:34

Desítky tisíc lidí v pondělí po celé Itálii demonstrují na podporu Palestincům v Pásmu Gazy, v...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 415
  • Celková karma 5,83
  • Průměrná čtenost 503x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.